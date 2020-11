Pfizer sier vaksinekandidat er 90 prosent effektiv

Resultatene som nå er publisert fra Pfizer og BioNTech er de første såkalte fase 3-resultatene for noen vaksine som blir offentlig kjent.

Ifølge selskapene er vaksinen over 90% effektiv i å hindre smitte. Dette er langt over minstekravet fra amerikanske helsemyndigheter, som har krevd minst 50% effektivitet.

– De første resultatene fra våre fase 3-tester av covid-19-vaksinen gir tidlige indikasjoner på at vaksinen er i stand til å forhindre covid-19, heter det i en uttalelse fra Pfizer-sjef Albert Bourla.

– For meg er dette best tenkelige utfall, sier BioNTech-sjef Ugur Sahin til Financial Times.

– Nytte-risiko-profilen er i klar favør av nytte, og den oppfyller alle kriterier for å bli raskt behandlet, sier Sahin.

I følge ham vil søknad om nødbruk av vaksinen bli sendt til helsemyndighetene i løpet av få uker.

Høie: Norge får tilgang

Helseminister Bent Høie bekrefter at Pfizer-vaksinen også vil bli tilgjengelig i Norge.

Norge får tilgang til Pfizer-vaksinen via EU, bekrefter helseminister Bent Høie. Foto: Stian Lysberg Solum / Stian Lysberg Solum

– Alle gode vaksinenyheter er gode også for oss. Dette er en av vaksinene i pakken EU jobber med og som Norge også er en del av.

– Så må vi få verifisert opplysningene og så vil den følge de vanlige godkjenningsprosedyrene, sier Høie.

Pfizer og BioNTech har avtale med EU om å levere vaksinen til land i EU-området. Norge vil dermed også få tilgang til vaksinen, som skal selges til Norge via EU-landet Sverige.

Børsene stiger på nyheten

Finansmarkedene stiger kraftig etter den positive vaksinenyheten fra Pfizer. De største børsindeksene i Europa stiger over 5 prosent, og Hovedindeksen på Oslo Børs er opp 3,5 prosent. Oljeprisen stiger 8 prosent til 42,8 dollar fatet.

Også aksjekursen i flyselskapet Norwegian gjorde et kraftig hopp på Oslo børs da nyheten ble kjent.