Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange senket skuldrene og øynet konturene av starten på slutten av pandemien denne uka.

Legemiddelselskapene Pfizer og Biontech sier deres vaksinekandidat kan være 90 prosent effektiv i å ta knekken på koronaviruset.

Vaksinen er helt ny i sitt slag, og noe lignende har aldri før vært brukt på mennesker bortsatt fra i medisinsk testing.

Snart godkjent for bruk

Vaksineutviklingen er nå i siste fase av utprøvingen. Over 40.000 frivillige har latt seg vaksinere i forsøkene.

USAs avtroppende president Donald Trump varsler at vaksinen vil bli hastegodkjent i løpet av kort tid og at de deretter vil starte massevaksinering i alle delstater, med unntak av New York.

Her til lands må vi vente noe lengre, men vaksinen vil etter alt å dømme bli godkjent raskere enn tidligere antatt.

– Det ser ut til å være en god vaksine, men nå skal legemyndighetene granske funnene nøye. Vi så først for oss at en godkjenning ville skje i månedsskiftet januar/februar, men med de gode dataene vi har nå, ser vi for oss at vi kan klare det før det, sier medisinsk fagdirektør i Legemiddelverket Steinar Madsen til NRK.

Flere å velge mellom

Selv om Pfizer nå leder kappløpet blant de vaksinekandidatene Norge har tilgang på gjennom EU, sier Madsen det likevel kan være aktuelt å ta i bruk flere av dem.

– Det kan komme vaksiner som er enda bedre, og som har andre egenskaper. Det er veldig godt at vi får flere vaksiner, sier Madsen.

Han forklarer at noen vaksiner kan virke bedre på eldre enn på yngre og omvendt. Andre kan ha høy beskyttelsesgrad, men kort varighet – og omvendt.

– Derfor kan det bli aktuelt med ulike vaksiner til ulike befolkningsgrupper, sier Madsen.

– Grundig testet for bivirkninger

Undersøkelser viser at så mye som 20 prosent av befolkningen ikke ønsker å la seg vaksinere mot covid-19.

For å sikre flokkimmunitet mot viruset må mellom 60 og 70 prosent ta vaksinen.

– Vi skal gjøre vårt beste for å gi objektiv og god informasjon til folk, for at de skal kunne ta den på et best mulig informasjonsgrunnlag, sier Madsen.

Sist gang norske helsemyndigheter startet massevaksinasjon av befolkningen, var under svineinfluensaepidemien i 2009. I ettertid opplevde flere alvorlige bivirkninger.

– Det ser så langt ut til at korona-vaksinen har svært få bivirkninger. Siden det er en helt ny teknologi blir den utprøvd i veldig store studier som avdekker de flere bivirkninger. Pfizer-Biontech-vaksinen er testet på 43.000 forsøkspersoner. Andre kandidater er testet på 60.000.

– Dette vil være en vaksine med høy sikkerhet, sier Madsen.

– Tilbake til normalen om ett år

Professor Ugur Sahin, én av grunnleggerne bak Biontech, sier til BBC at de håper å levere 300 millioner doser på verdensbasis innen april.

Likevel tror han smitteverntiltakene vil vare frem mot 2022.

– Sommeren vil hjelpe oss fordi smitteraten synker, men det er viktig at vaksineringen intensiveres frem mot neste høst og vinter.

Sahin sier der foreløpig ikke vet hvor lenge man blir immun ved hjelp av deres vaksine, men at det skal bli enkelt å få påfyll dersom virkningen avtar raskere enn ønsket.

I løpet av de neste ukene vet de mer om hvilke aldersgrupper som vil ha best effekt av vaksinen. Ifølge Sahin er de vanligste bivirkningene de har avdekket smerter i vaksinasjonsområdet og mild til moderat feber.

– Vi har ikke sett alvorlige bivirkninger som har ført til at vi har måttet stanse studien, sier han.