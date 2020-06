Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Syv av ti nordmenn sier at de vil la seg selv og familien vaksinere mot korona, når en vaksine er klar. Samtidig sier ni av ti at de opplever vaksiner generelt som trygge.

Mens folk har blitt mindre skeptiske til vaksiner generelt siden den forrige undersøkelsen, er om lag 30 prosent av befolkningen skeptiske til å skulle la seg vaksinere mot korona. Det synes direktøren i Norges forskningsråd, John Arne Røttingen, er forståelig.

– Det at befolkningen i noe mindre grad sier ja til å la seg vaksinere (mot korona, journ.anm.) synes jeg er en ganske rasjonell tankegang fra den norske befolkningen, sier Røttingen.

John Arne Røttingen i Forskningsrådet skjønner at folk er skeptiske. Foto: Jonas Bendiksen/Norges Forskningsråd

Flere land jobber med å utvikle en vaksine, men det er foreløpig ikke klart når en eller flere av disse kan tas i bruk. Røttingen håper folk blir mindre skeptiske når vi vet mer.

– Foreløpig har vi ikke etablert kunnskap om hvor gode eventuelle vaksiner mot covid-19 vil være. Så får vi håpe at når vi får den kunnskapen, kanskje om et års tid, at vi kan ta mer informerte valg. Da vil jeg håpe at den prosentandelen øker vesentlig, fortsetter Røttingen.

Husker svineinfluensavaksinen

Torill Svoldal Stæhr sier at Norsk pasientskadeerstatning fortsatt mottar erstatningssaker knyttet til svineinfluensavaksinen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Kanskje har skepsisen til en korona-vaksine blant befolkningen sammenheng med bivirkningene fra vaksinen som ble utviklet i forbindelse med svineinfluensaen.

Da den influensaen florerte, for mer enn ti år siden, ble Pandemrix-vaksinen utviklet relativt raskt. Senere har det vist seg at vaksinen førte til svak risiko for narkolepsi.

– Det er i hovedsak barn og ungdom som har fått narkolepsi, sier Torill Svoldal Stæhr, fungerende kommunikasjonssjef i Norsk pasientskadeerstatning.

10 år senere mottar pasientskadeerstatningen fortsatt noen saker som omhandler erstatning grunnet påvist Narkolepsi, etter å ha tatt vaksine mot svineinfluensa.

– Vi har mottatt 825 erstatningskrav i løpet av disse årene, og av de vi har ferdigbehandlet har 20 prosent fått medhold og 80 prosent fått avslag. Avslagene skyldes at det er en annen årsak enn vaksinen som har gitt pasienten plager, utdyper Svoldal Stæhr.

Ingen kompromiss på sikkerhet

Fredrik Kristensen i vaksinealliansen Cepi sier at sikkerheten kommer i første rekke. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Nestleder i vaksinealliansen Cepi, Fredrik Kristensen, sier at det ikke er noen grunn til at folk skal være mer skeptisk til en kommende vaksine mot covid-19 enn til andre vaksiner.

– Grunnen til at vi klarer å gjøre dette fort er at vi tar sjanser på den økonomiske siden. Vi kjører mange prosesser parallelt som vi vanligvis ville gjort etter hverandre. Det gjør at vi klarer å korte ned tiden, men sikkerheten gjør vi ingen kompromisser med, forklarer Kristensen.

Han skjønner likevel at noen foreløpig er usikre på om de ønsker å vaksinere seg, men er klar på at det er langt flere som overlever livstruende sykdommer på grunn av en vaksine, enn som opplever alvorlige bivirkninger av det samme.

– Når man ser at vaksiner på global basis redder 2 til 3 millioner mennesker hvert år, og at en vaksine mot covid-19 antakeligvis er det eneste som kan få verden tilbake til noenlunde normal gjenge igjen, og at vi fokuserer så mye på trygghet som vi gjør, så håper jeg at folk i økende grad vil få tillit til at dette er trygt, avslutter Kristensen.