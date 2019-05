– Støre må ikkje prøve å skape noko inntrykk av at vegprising er nokon quick fix, seier Frp-leiar Siv Jensen.

– Det Jonas må slutte å gjere, er å late som at vegprising tyder at folk ikkje skal betale, seier statsminister og Høgre-leiar Erna Solberg.

I kjølvatnet av den enorme bompengemotstanden dei siste månadane, har Ap-leiar Jonas Gahr Støre sagt at han vil rive bomstasjonane og heller satse på vegprising.

Han ber no Høgre om å bli med på eit breitt forlik om vegprising.

Det skjer etter at Høgres finanspolitiske talsmann, Henrik Asheim, måndag uttala i Politisk kvarter at han vil ha eit breitt forlik om vegprising for å erstatte bompengeringane.

Asheim understreka at eit forlik først blir aktuelt i neste stortingsperiode.

Bomstasjon på Nygård i Bergen. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Støre er utolmodig og meiner at partia bør inngå eit forlik snarast.

– Kvifor skal vi vente i to år med å greie det ut? Kvifor skal vi tape den tida? Eg trur fleirtalet på Stortinget er for, då bør vi komme i gang, seier Støre.

– Dersom Høgre og statsministeren blir med, kan vi få til forliket som Asheim etterlyser, legg han til.

Høgre stemte i mars mot Ap og KrFs forslag om vegprising i Stortinget. Asheim lufta likevel å opne for vegprising for to veker sidan, noko som overraska Ap.

Solberg: – Er allereie i gang

Men trass i at hennar eigen partikollega har foreslått dette, er statsminister Erna Solberg er lunken til Støres frieri.

F.v. statsminister Erna Solberg og Ap-leiar Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Vegprising betyr at folk skal betale. Det er ikkje sikkert at dette skapar mindre bråk enn andre ting, seier Solberg.

Ho viser til at regjeringa allereie jobbar med å greie ut bilavgiftssystemet for å gjere det berekraftig. Grunna dei mange elbilane i Noreg, får staten inn fleire milliardar kroner mindre enn forventa i bilavgifter og bompengar.

Regjeringa skal mellom anna sjå på korleis bompengane kan bli erstatta.

– Men er det ikkje greitt å kome i gang og greie ut noko det no er fleirtal for på Stortinget?

– Det held vi på med, og det begynte vi med før debatten starta, seier statsministeren, og held fram.

– Jonas legg ut eit røykteppe på noko anna i samband med ein debatt folk er opptekne av – nettopp bompengar.

1.juni blir det innført fleire bomstasjonar og endra takstsystem for bilistar i Oslo og Akershus. Bomstasjonen er sett frå Bygdøylokket mot Skøyen. Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Frp: – Vegprising er inga rask løysing

Frp er mot vegprising og vil redusere bompengane betydeleg. Betaling for vegar skal skje over statskassa, meiner dei.

– Støre må ikkje prøve å skape noko inntrykk av at vegprising er nokon «quick fix». Det er i realiteten berre å flytte eit taksameter rett inn i bilane til folk, seier Frp-leiar Siv Jensen.

Ho meiner vegprising ikkje nødvendigvis gir ein meir rettferdig innkrevjing av pengar.

– Her er det mange ulike utfordringar som skal bli teke omsyn til. Det er andre behov i distrikta enn i dei store byane. Så det er mange ting som må bli greia ut når vi skal sjå på det framtidige bilavgiftssystemet, seier Frp-leiaren.

Støre understrekar at bilistane framleis må bidra for å betale for kollektivløysingar og meir veg.

– Men vegprising er eit meir treffsikkert system som vil ta bort ein god del av urettferda ein god del bilistar opplever. Men det må bli greia ut.