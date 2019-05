FNB-fremgang får Solberg til å innrømme for høyt bompenge-nivå

– Vi har en enorm vilje her i Norge til å bygge mer infrastruktur, både nye veier og nye kollektivløsninger. Men det er også en begrensning på hvor raskt bompengene kan øke, og det er kanskje det signalet som gis nå, sier statsministeren til NRK etter å ha deltatt på åpningen av Festspillene i Bergen.

– Politisk opprør på Vestlandet

Folkeopprøret mot bompengene vokser i styrke, men nå politisk. Tirsdag kom nyheten om at Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) er blitt det største partiet i Bergen på en fersk meningsmåling. Det skjer etter innføringen av en ytre bomring i byen 6. april og nyheten om at byrådet vil flytte bomstasjonene i Åsane til kommunegrensen i nord.

Hele 25,4 prosent av de spurte bergenserne sier de ville stemt på FNB hvis det var kommunevalg i dag.

Også i pendlerkommunen Alver, like nord for Bergen, er FNB størst. Der får partiet 18.5 prosent på siste meningsmåling.



– Det er et politisk opprør på gang i Bergen og på Vestlandet, sier førstekandidat for FNB i Bergen, Trym Aafløy, når NRK treffer ham dagen etter rekordtallene.

Folkeaksjonen nei til mer bompenger Ekspandér faktaboks Politisk parti som jobber mot økning i bompengesatser i første omgang, og deretter for å få bompengene redusert eller fjernet.

Aksjonen ble startet i 2014.

Ved kommunevalget i Stavanger i 2015 stilte aksjonen til valg som partiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

I 2015 fikk partiet inn tre representanter i Stavanger bystyre, og i flere andre utvalg. Kilde: Folkeaksjonen nei til mer bompenger.

– OPPLEVES SOM URIMELIG: Statsminister Erna Solberg sier kostnadene ved bompengene er blitt så høye at mange oppfatter dem som urimelige. Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Solberg varsler lavere utbyggingstempo

Statsministerens festspillbesøk er hennes første sjanse til å roe gemyttene i hjembyen etter sjokkmålingen.

Erna Solberg går langt i å erkjenne at politikerne kan ha strukket strikken for langt i bompengesaken.

– Et forhold som ligger bak er at det er blitt mange flere elbiler, noe som gjør at det er færre som betaler i bomringene. Derfor er bompengene blitt ganske høye for dem som betaler, mens mange betaler mye mindre. Det oppleves som urimelig, og kostnadene blir større for den enkelte, sier statsministeren.

– Det er et signal man må ta. Men det betyr også at man må se på tempoet i de nye prosjektene som skal bygges.

TO RINGER: I Bergen koster det nå 51 kroner for en personbil i rushtiden. Her bomstasjonen på Nygård, like ved Gamle Nygårdsbro. Byen fikk nylig også en ytre bomring. Foto: Roy Hilmar Svendsen / NRK

Ber velgerne tenke helhetlig

– Er det en styrke eller en svakhet for demokratiet at et protestparti kan bli så stort?

– At folk får sagt sin mening er alltid en styrke. Men det er viktig å huske på at det er noe som heter helhet i politikken. I de neste fire årene skal byen styres på alle andre områder også. Da bør velgerne stille seg spørsmål om hva partiet de stemmer på vil gjøre innen eldreomsorg og andre viktige satsinger, sier Solberg.

Høyre i Bergen har allerede signalisert at partiet er villige til å forhandle med FNB om et mulig byrådssamarbeid etter kommunevalget i høst.

Ut fra denne ukes meningsmåling kan de to partiene få flertall i bystyret sammen med enten Frp, Senterpartiet, Venstre eller KrF, fire partier som nå alle ligger an til bare to mandater.

Les også: Samferdselsministeren nekter byene å sette opp bompengeprisene

VIL FJERNE BOMMENE: Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ble møtt av sjokkoppslag i lokalavisene da han kom til Bergen. Han mener veiprising er en bedre løsning enn bompenger. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Støre: – Forstår frustrasjonen

Sjokktallene for FNB i Bergen lyste også mot Ap-leder Jonas Gahr Støre fra avisforsidene da han kom til Bergen for å delta på festspillåpningen onsdag. Han bedyrer likevel at FNBs fremgang ikke får ham til å skjelve.



– Nei, det må motivere oss som er i demokratiet til å jobbe for å få frem vår politikk. Det er over tre måneder til valget, og FNB er et parti som har én sak, sier Arbeiderparti-sjefen.



Han uttrykker samtidig en viss forståelse for bompenge-opprøret.



– Jeg forstår jo at det er frustrasjon angående bompenger når regjeringen i seks år har drevet en usosial fordelingspolitikk. Folk med vanlig økonomi opplever at de får dårligere råd, og så kommer bompenger på toppen, sier Støre.

Vil rive bomstasjonene og innføre veiprising

Ap-lederen minner om at et kommunestyre veldig sjelden behandler bompengespørsmål, men hver dag saker om for eksempel skole, eldre og sosiale spørsmål.



– Men bompenger opptar svært mange akkurat nå. Hva vil dere gjøre med det?



– Staten må betale 70 prosent av bypakkene, ikke 50, som i dag. Vi mener også at bilistene skal være med på å betale for vei og kollektivtrafikk. Men vi vil fjerne bomstasjonene og heller ha veiprising. Det er mer rettferdig og vil ikke ramme folk som i dag må betale bompenger for å hente i barnehagen, sier Ap-lederen.