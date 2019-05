Høyre-Asheim vil ha bredt forlik om veiprising

– Jeg håper på et bredt forlik om veiprising, sier Asheim til NRK, og utdyper:

– De viktigste prinsippene er en brikke i bilen, og at de som bruker veiene betaler for den. Så kan du innrette ordningen etter soner i by og land, hvilke utslipp bilen har og når du kjører, for eksempel om du kjører i rushtiden eller ikke.

Asheim sier Høyre vil skattlegge en bil som kjører, ikke en som står stille.

Stemte imot

Noe av bakgrunnen for den økte oppslutningen om en kilometeravgift er at Datatilsynet i januar ga klarsignal for GPS-basert veiprising.

Asheim påpeker at dette er noe Høyre jobber med for neste stortingsperiode som starter i 2021.

Høyre stemte imot forslag om å utrede et system med veiprising, som Arbeiderpartiet og KrF kom med i mars.

– Stortinget har sagt at når man gjennomgår hele avgiftssystemet, så skal vi se på ny teknologi som kan erstatte bompenger, sier Asheim, som hevder det er en unødvendig kjekling om tilsynelatende like forslag.

Arbeiderpartiet mener det haster å komme i gang.

– Vi må starte utredningen. Med Høyre vil det gå to år før de kommer i gang, sier Sverre Myrli (Ap).

Stadig mer i bompenger

Han legger vekt på at 13 milliarder kroner tas inn i bompenger i år, og at det vil øke år etter år. Myrli mener politikerne bør utnytte situasjonen nå.

Myrli og Asheim er enige om at dagens bompengesystem treffer urettferdig avhengig av om du er rett innenfor eller rett utenfor en bomstasjon. De er også enige om at elbilistene på sikt må betale. Elbilfordelene er per i dag fredet til 2021.

Fra 2012 til i dag har staten mistet 14 milliarder årlig i bilavgifter på grunn av elbilfordelene og andre endringer i bilavgiftene, poengterer Asheim.

Seneste under revidert nasjonalbudsjett forklarte finansminister Siv Jensen at staten taper 3 milliarder kroner mer enn budsjettert på grunn av økt elbilsalg.

En del av veiutbygging betales i dag i form av avgifter på bensin og diesel. Når disse pengene uteblir, må elbilistene dele på denne regningen også.

– Vi har sagt bompenger og bruksrelaterte avgifter, så får vi se hva vi skal legge inn i det. For det er en veldig interessant diskusjon det Asheim trekker opp med veibruksavgiften, for eksempel. Det er ganske mye penger folk betaler gjennom bensin. Det er en avgift for å kjøre bil. Og jo mer du kjører jo mer betaler du i avgift, sier Myrli.

Frp: Skrinlegg planene

Fremskrittspartiet vil skrinlegge planen om veiprising, redusere bompengene betydelig og finansiere veier over statskassen.

De mener både bompenger og veiprising rammer usosialt.

– Hvordan skal dere få til det når Høyre og Arbeiderpartiet er så samstemte for veiprising?

– Nå sitter ikke Arbeiderpartiet i regjering, Dette blir nok en samtale mellom de fire partiene som sitter der, og den samtalen skal vi ikke ta gjennom NRK, svarer Morten Stordalen (Frp) i transport- og kommunikasjonskomiteen.

Han legger vekt på at Frp har fått inn i Granavolden-plattformen at regjeringen skal jobbe for å redusere bompengeandelen i nye veiprosjekter.