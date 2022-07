Eilèn er streikefast i Tyrkia: – Føler meg som en person uten rettigheter

Trebarnsmoren sitter på hotellrommet i ferieparadiset Alanya i Tyrkia.

Her har Eilèn Kristin Bodin (42) og barna vært de siste 12 dagene.

– Jeg er på verdens fineste sted, på et nydelig hotell som tar veldig godt vare på oss, sier hun til NRK tirsdag kveld.

Men det hjelper ikke at det er idyllisk, når SAS-flyvningen hennes hjem fra Alanya til Oslo mandag kveld ble kansellert som følge av pilotstreiken. Og hvert ekstra døgn på hotellet koster.

Noen timer etter NRK snakket med Bodin først, har hun sikret seg en flybillett med en mellomlanding i Wien i Østerrike.

Prisen ble nesten 12.000 kroner, rundt det dobbelte av den hun opprinnelig betalte.

– Jeg må bare krysse fingrene for at SAS er greie og betaler den, sier Bodin.

Det hjelper ikke at utsikten fra hotellet er fin når Eilèn Kristin Bodin helst skulle vært tilbake i Norge. Foto: Privat

Reisebyrået kjente ikke til kanselleringen

Da streiken i flyselskapet SAS ble et faktum mandag, fikk Bodin informasjon om at flyvningen hennes var blitt kansellert via SMS og e-post. Hun skulle vært på flyet klokken 21:05 mandag.

Hun tok da kontakt med byrået hun bestilte reisen gjennom for videre dialog rundt å kansellere og få refundert billetten, som SAS oppfordrer sine kunder til å gjøre.

Men reisebyrået sin oversikt viste at flyet til Bodin og barna fra Alanya til Oslo gikk som normalt. Bodin klarte heller ikke å få direkte kontakt med SAS, verken på telefon eller via deres chattetjeneste.

– Byrået sa at det stod hos dem at flyet fortsatt var klart til å dra. De sa de ikke hadde kanselleringer, siden de ikke har fått oppdateringer fra SAS, hevder Bodin.

NRK har sett korrespondansen mellom reisebyrået og Bodin mandag formiddag. Der skriver byrået at «ut ifra det jeg kan se i systemet, er det ingen oppdatering fra flyselskapet rundt kanselleringen av flyet.»

Bodin føler hun faller mellom to stoler, med et reisebyrå som ikke har informasjon, og et flyselskap som ikke besvarer henvendelsene.

– Bravofly gir beskjed om at den kanselleringen ikke eksisterer, enda jeg vet at flyet ikke lettet i går. Jeg føler meg som en person uten rettigheter.

SAS: – Enorme konsekvenser

Pressesjef Tonje Sund i SAS har forståelse for at kundene opplever situasjonen som frustrerende.

– Det er en situasjon som får enorme konsekvenser for kundene, så det er ikke vanskelig å forstå at det skaper frustrasjon, sier hun til NRK tirsdag kveld.

Pressesjef Tonje Sund i SAS har forståelse for at kundene opplever situasjonen som frustrerende. Foto: Vilde Helljesen

Hun understreker at hun ikke kjenner til saken, og kan derfor ikke forskuttere noen konklusjon, men sier at det beste man kan gjøre er å kontakte kundesenteret og vente på svar.

– Du skal i utgangspunktet kontakte reisebyrået, men i denne situasjon kan man også kontakte oss direkte. Men på grunn av pilotstreiken har det vært ekstraordinær ventetid.

– Det er knapt et kundesenter i verden som er dimensjonert for den voldsomme pågangen, det er snakk om over 30.000 passasjerer daglig. Det er enorme konsekvenser for de reisende, sier Bodin.

Frykter store ektrakostnader

Å komme seg hjem blir dyrt for Bodin. Hun vet ikke om hun får refundert den nye flybilletten. I tillegg haster det.

– Jeg har en sønn med autisme som må ha tilsyn hele tiden, og han må hjem. Jeg har ikke muligheten til å passe like godt på han her, som hjemme i Oslo, sier Bodin.

I SAS sine retningslinjer står det at dersom man må booke ny reise for å komme seg hjem som følge av en kansellert flyvning, må denne være i samme prisklasse som den opprinnelige.

Det er ifølge Bodin ikke mulig i hennes tilfelle.

– Den opprinnelige billetten for barna og meg kostet rundt 6000 kroner. Nå er billettprisene mye dyrere.

Den nye billetten kostet rundt 12.000 kroner.

– Jeg føler ikke jeg er i den økonomiske situasjon der jeg kan legge ut for et hotellrom som koster meg så mye i døgnet. Det er en kabal som må gå opp.