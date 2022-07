Mange er ramma av SAS-streiken: – Eg er sint

– Vi kan miste ein og ein halv dag på grunn av dette, på ein ikkje veldig lang tur. Det er plagsamt. Eg er sint, seier Rebecca Krauss.

I går vart ikkje SAS og pilotane einige, og 900 pilotar frå Noreg, Sverige og Danmark er tekne ut i streik.

Det går utover reisa til Rebecca og søstera Joanne frå New York i USA.

Dei skulle reise vidare frå Oslo til Stavanger i går. Dei hadde booka hotell og leigd bil for å reise vidare til Bergen.

No må dei navigere reisa på ny.

– Det ser ut som det vil koste oss 1000 dollar meir. Det var ikkje planlagt for denne turen.

Bakgrunnen for reisa var at mannen til søstera døyde for nokon månader sidan.

– Vi ville ha ein stad å prosessera, føle seg fri, vere i flyt og gå turar. Dra ein plass som kjennast langt vekke, men som samtidig er lett å reise til, fortel Krauss.

Dei fekk vite om streiken då dei kom til Oslo. Totalt skal reisa vare i åtte dagar.

Dette er konflikten Ekspandér faktaboks SAS og pilotane deira er ikkje usamde om lønn. Kjernen i konflikten er opprettinga av to bemanningsselskap.

Under pandemien mista rundt 560 pilotar jobben. Samtidig oppretta SAS to dotterselskap. Dei fekk namna SAS Link og SAS Connect. Desse skal overta fly og fyllast med nye pilotar.

SAS-pilotane som vart sagt opp under pandemien vil ha tilbake jobbane. Dei seier SAS prøver å omgå forpliktingane sine til å hente dei oppsagde pilotane tilbake igjen. SAS avviser dette. Dei meiner selskapet tek omsyn til alle inngåtte avtalar.

Ifølgje pilotforeininga har pilotane gått med på innsparingstiltak som utgjer 25 prosents innsparing.

Til gjengjeld vil dei ha ei forsikring om at det er medlemmene deira som får dei nye arbeidsplassane som skal fyllast i SAS Link og SAS Connect.

– A lle taper på dette

Sjef i SAS Noreg Kjetil Håbjørg seier at 30.000 reisande vil rammast dagleg.

Ein kompisgjeng på fem vart ein del av statistikken.

– Eg har flydd mykje med SAS og alltid likt selskapet, men eg mistar litt respekten for dei no, seier Tord Krogh Warrem.

Flyet til Sebastian Borch, Tord Krogh Warrem, Jonas Holte Løvås, Markus Mikkelborg, og Sigve Vik var innstilt. No ser guteturen til Split mørk ut. Foto: Karoline Wibeke Sund Aga / NRK

Dei skulle på gutetur til Split i Kroatia, men fekk beskjed om at flyet vart innstilt. Likevel møtte dei opp på Oslo lufthamn i dag tidleg i håp om å få reist.

– Vi må kome oss ned til Split. Vi har brukt mykje pengar på reisa, som bustad og festival. Det er kjipt å sitte fast her, seier Warrem.

Det ser mørkt ut.

Pilotstreiken i SAS har ført til 163 kanselleringar tysdag. Foto: Mathias Moene Rød / NRK

Om gutegjengen ikkje kjem seg på eit fly, er planen å leige bil eller ta tog, men det kostar mykje pengar.

– Eg forstår at pilotane vil ha betre lønn og det er mekling og krangling, men dei taper jo mykje pengar på dette. Er det ikkje betre å bli einige? Dette er den travlaste veka i året, alle tapar jo berre på dette, seier Warrem og legg til:

– Det er tåpeleg å sjå på når dei skuldar på kvarandre fram og tilbake. Det er berre tull.

– Har ikkje sympati

Ifølgje VG si oversikt er over 160 SAS-fly innstilt i dag.

Katrine Aukan (33) og dotter Dina Marie Aukan (10) skulle til Bardufoss og sat elleve timar i buss frå Høyanger. På bussen fekk dei beskjeden om streiken.

– Vi har sete i telefonkø i over to timar. Det er rart. SAS veit at det kom til å bli kaos, seier Aukan.

Katrine Aukan (33) og dotter Dina Marie Aukan (10) har vore i telefonkø i to timar på Oslo lufthamn. Foto: Karoline Wibeke Sund Aga / NRK

– Har ikkje sympati, det er ekstremt dårleg gjort å ta det på eit slikt tidspunkt. Der mista dei all tilliten min. Det rammer jo så mange, seier Aukan.