Torsdag sa helsedirektør Bjørn Guldvog at Helsedirektoratet, etter anmodning fra Folkehelseinstituttet, forbereder seg på et scenario der 25 prosent av Norges befolkning kan bli smittet av det nye koronaviruset.

– Vi har effektive og gode tiltak for å unngå at vi havner i den situasjonen, men vi må planlegge for den, sa Guldvog.

Elisabeth Longva, avdelingsdirektør for Samordning og beredskap i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er tydelige på at en situasjon der 25 prosent av befolkningen i Norge er smittet, vil få store konsekvenser.

– Dersom et slikt scenario slår inn, vil det bli synlig i samfunnet. Det er noe vi må forberede oss på, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør for samordning og beredskap i DSB.

– Ikke bekymret

Verdens helseorganisasjon har uttalt at man allerede vurderer om spredningen av det nye koronaviruset kan defineres som en pandemi, ifølge Fortune. En pandemi er det samme som en omfattende epidemi, altså økt hyppighet av en bestemt sykdom.

Longva i DSB påpeker at norske myndigheter er godt forberedt på en pandemi-lignende situasjon.

Hun forklarer at slike forberedelser gjøres uavhengig av om det er sannsynlig at en slik situasjon faktisk inntreffer.

Selv går hun ikke rundt og er redd.

– Det viktigste hver av oss kan gjøre nå er å lytte til helsemyndighetenes råd, så vi kan begrense smitte. Når sykdommen etter hvert begynner å materialisere seg rundt omkring i samfunnet er det også viktig at vi tar vare på hverandre, og er en god venn.

– En del i helsevesenet kan bli syke

Longva er tydelig på at en situasjon der 25 prosent av Norges befolkning er smittet, først og fremst vil være alvorlig for eldre og sårbare.

– Det innebære særlig at vi sjekker hvordan det går med enslige naboer, og spør om det er er noe vi kan bidra med, dersom de blir syke.

Longva forklarer at konsekvensene av at en firedel av Norges befolkning er smittet vil være store for helsevesenet og norsk næringsliv.

– Helsemyndighetene sier at en eventuell pandemi først og fremst vil påvirke helsetjenesten, fordi de vil bli presset på kapasitet. Det vil også være en del i helsevesenet som blir syke, og ikke kan gjennomføre arbeidsoppgavene sine, sier Longva.

Hun mener det er viktig at helseforetakene legger planer for at det kan komme flere pasienter, og at behovet for respirator-kapasitet kan øke. Helsedirektoratet sa torsdag at annen nødvendig sykehusbehandling kan bli utsatt, dersom situasjonen man planlegger for, faktisk inntreffer.

– Økonomien allerede påvirket

Når det gjelder norske bedrifter, oppfordrer DSB alle til å gå gjennom pandemiplanene sine.

Dette innebærer å vurdere om enkelte arbeidestakere kan overtas av andre, som pensjonister, i en periode, dersom sykefraværet blir høyt.

– Økonomien blir også påvirket, det ser vi allerede. Når vi planlegger for mange smittede, så vil det også ha betydning for arbeidskraften, påpeker Longva.

Hovedindeksen på Oslo Børs falt med over 11 prosent i løpet av uken. Det er det verste resultatet siden 2011. Det også meldt om at bedrifter har permittert ansatte, fordi man ikke får levert viktige deler fra Kina.

Oslo Børs hadde denne uken det verste resultatet siden 2011. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

«Worst case»-scenario

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har allerede gjort en analyse av hva et hypotetisk scenario, der 25 prosent av befolkningen er smittet av et influensavirus, vil bety for Norge.

Risikoanalysen er gjengitt i DSB-rapporten «Analyser av krisescenarioer 2019». Her er de viktigste konsekvensene av et slikt, mulig scenario, gjengitt slik:

Mer enn 35.000 sykehusinnleggelser á 12 dager og 27.000 andre innleggelser i løpet av fire måneder: Ekstraordinære utgifter på mer enn 5 milliarder kroner.

Dødsfall og sykefravær blant ansatte og ansattes barn, kan føre til at 700.000 arbeidstakere blir borte fra jobb i gjennomsnitt 10 dager: Sykefraværet vil medføre i overkant av 14 milliarder kroner i tapt arbeidsinnsats.

Longva påpeker at overførbarheten av rapporten til dagens situasjon er diskutabel, og forklarer at analysen er en «tenkt historie», der man tatt utgangspunkt i et annet virus enn det nye koronaviruset.

– Vi kan ikke overføre funnene fra en scenario-analyse, til en reell hendelse, eller den situasjonen vi står i nå. Men at det er noe å lære av den analysen, det er jeg sikker på, sier Longva.

I forrige uke ble et tog fra Italia stoppet på grensen til Østerrike, på grunn av mistanke om mulig koronasmitte. Foto: Matthias Schrader / AP/NTB Scanpix

– Tenkt gjennom på forhånd

Longva understreker at det er helsemyndighetene som må vurdere hvor sannsynlig det er at 25 prosent befolkningen faktisk blir smittet.

Longva sier hun har et behov for å understreke at et slikt scenario uansett er noe norske myndigheter er godt forberedt på, og at det finnes mange tiltak som kan iverksettes for å redusere konsekvensene av et større utbrudd.

– Det finnes en nasjonal beredskapsplan mot pandemisk influensa som inneholder detaljerte tiltaks- og beredskapsplaner for departementer og virksomheter med beredskapsansvar.

Longva oppfordrer folk til å beholde roen, og advarer blant annet mot å hamstre matvarer.

– Dette er ikke en situasjon som plutselig bare oppstår, som ikke myndighetene har tenkt gjennom. Vi har tenkt gjennom det på mange ulike vis, og mange har planlagt for det lenge, sier Longva.