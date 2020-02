Rema 1000 melder om at det hittil i år er en 33 prosents økning på salg av store vanndunker og en 45 prosents økning på salg av Antibac.

Hos Norgesgruppen har det de siste to ukene vært en økning på mellom 10 og 20 prosent på salg av store dunker vann, ris og pasta, sammenlignet med samme periode i fjor.

Økningen i salget kobles direkte til frykten for koronaviruset. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB mener det ikke er noen grunn til å hamstre.

– Vi er først og fremst bekymret for redsel og panikk i befolkningen. Det vil forsterke en håndteringssituasjon, for eksempel ved at folk begynner å hamstre, sier Elisabeth Longva, avdelingsdirektør for samordning og beredskap i DSB.

– Vi har robuste ordninger som skal ivareta leveranser og at det ikke er noen grunn til å hamstre. Det er heller ingen grunn til å tro at den situasjonen vi står i nå, skal bidra til at ikke vi får vann i springen, sier Longva.

Forbereder seg

På Rema 1000 i Down Town kjøpesenter i Porsgrunn treffer NRK Marita Trasti. Hun er redd for koronaviruset og har handlet inn litt ekstra.

– Ja, man må jo forberede seg så langt man klarer, sier hun.

Hun har kjøpt inn ekstra hermetikkmat som holder seg lenge og ting hun kan legge i fryseren.

– Det er vanskelig å si hvor mye man skal kjøpe inn. Det er greit å i hvert fall ha nok til tre dager. Det er jo mye myndighetene får gjort på tre dager, så håper jeg ikke blir innesperret lenger enn det, sier Trasti.

Siri Merethe Nordby, er derimot ikke bekymret over viruset.

– Nei, nei, nei, en må leve! Jeg tenker at man må ta en dag av gangen og ikke være redd. Det er det ikke noe mening i, sier Nordby.

Dette mener Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap at du bør ha i hjemmet:

DSBs liste for et beredskapslager: Ekspandér faktaboks Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har tidligere utarbeidet en konkret liste over ting du bør ha i et beredskapslager i hjemmet. Dette skal hjelpe deg til å være forberedt til å håndtere en eventuell krisesituasjon forårsaket av ekstremvær, naturkatastrofer, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger. Listen er en del av brosjyren «Du er en del av Norges beredskap» Ditt eget beredskapslager: Dette er, ifølge Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, det du bør ha i hus for å klare deg i tre døgn: 9 liter vann per person

To pakker knekkebrød per person

En pakke havregryn per person

Tre bokser middagshermetikk eller tre poser tørrmat per person

Tre bokser pålegg med lang holdbarhet per person

Noen poser tørket frukt eller nøtter, kjeks og sjokolade

Medisiner du er avhengig av ved-, gass- eller parafinovn til oppvarming

Grill eller kokeapparat som går på gass

Stearinlys, lommelykt med batterier, parafinlampe

Fyrstikker eller lighter

Varme klær, pledd og sovepose

Førstehjelpspakke

Batteridrevet DAB-radio

Batterier, batteribank og mobillader til bilen

Våtservietter og desinfeksjonsmiddel

Tørke-/toalettpapir

Litt kontanter

Ekstra drivstoff og ved/gass/parafin/rødsprit til oppvarming og matlaging

Jod-tabletter for gravide, ammende og barn under 18 år (til bruk ved atomhendelser)

Kolonial ikke kapasitet

Nettsiden Kolonial har opplevd en eksplosjon i bestillinger og sier at de har ikke kapasitet til å levere til alle som kommer i karantene. Ifølge dem mener Kina at levering av mat på døren har stoppet mye av spredningen.

– Våre teorier er at dette henger sammen med koronaviruset ved at flere har hjemmekontor og mange vil unngå smitten i butikk, sier Karl Munthe-Kaas, administrerende direktør og gründer i Kolonial.