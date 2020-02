Verste børsuke siden 2011

Oslo Børs er rystet av koronafrykten i verden. Hovedindeksen har falt 11,4 prosent den siste uken, er resultatet da Oslo Børs stengte klokken 16.30.

– Det er det største kursfallet på en uke siden august 2011. Da var det gjeldskrisen for land som Hellas, Italia, Spania og Portugal samt Irland som skapte fallet, forteller Geir Harald Aase, kommunikasjonssjef hos Oslo Børs.

Gjeldskrisen var en forlengelse av finanskrisen i 2008 og 2009, der vi finner de aller største fallene i løpet av en uke.

Største kursfall i løpet av en uke på Oslo Børs Dato Prosent 10.10.2008 - 21,90 23.10.1987 - 19,34 21.09.2001 - 16,64 21.11.2008 - 15,23 05.12.2008 - 13,51 05.09.2008 - 12,95 05.08.2011 - 12,60 14.11.2008 - 11,67 28.02.2020 - 11,36 30.10.1987 - 11,15 19.05.2006 - 10,76 09.10.1998 - 10,42 20.02.2009 - 10,03

Travleste dag noensinne

Resultatet for fredagen isolert er ned 1,5 prosent, til 830,26 poeng.

Det ble omsatt for 12 milliarder kroner i dag.

– Er ukefallet noe vi bør være bekymret over?

– Det er en uke som er preget av usikkerhet og frykt. Man er usikker på de økonomiske konsekvensene av koronaviruset. Vi vet ennå ikke hvordan det vil slå ut, og hvor lenge det vil vare. Dette skaper en usikkerhet vi ser på alle verdens børser, svarer Aase.

Mål i antall handler var fredag den aller travleste noensinne, med 320.000 aksjehandler. Det ble handlet mest på starten og slutten av dagen.

Den forrige rekorden var torsdag, med 250.000 handler.

– Denne uken har vært den travleste noensinne målt i omsetning, sier Aase.

Oljepris under 50 dollar

I kjølvannet av koronafrykt og kraftige børsfall verden over, falt prisen for et fat nordsjøolje til under 50 dollar for første gang siden juli 2017.

Oljeprisen har falt over tre prosent i morgentimene fredag, før den krøp opp igjen til så vidt over 50 dollar fatet i løpet av dagen. Da Oslo Børs sluttet klokken 16.30 var oljeprisen igjen under 50 dollar. Men her handles det fortsatt utover dagen.

Oljeprisfallet kommer av frykt for at spredningen av koronaviruset vil gi svak oljeetterspørsel, forklarer oljeanalytiker i DNB Markets, Helge Andre Martinsen.

– Oljeprisen er en liten kork i opprørt hav. Når du får så brutale børsfall som nå, så er det klart at det påvirker oljeprisen.

Han sier at det er vanskelig å si hvor mye oljeetterspørselen vil falle som følge av lavere økonomiske aktivitet fra virusfrykten.

– Vi famler litt i blinde på hvor mye dette vil så ut for oljeetterspørselen. Fra Kina har vi estimert at oljeetterspørselen har falt med nesten 20 prosent, eller 2.5 millioner fat per dag, som er betydelig.

USIKKERT: Hvordan utviklingen blir fremover avhenger av hvor mye etterspørselen faller, og hvor lenge fallet vil vare. Ingen av delene har vi svar på i dag, sier Helge Andre Martinsen i DNB Markets. – Det som kan sende prisen kraftig ned fremover, er hvis oljelagrene bygger seg så mye opp at lagrene blir fulle. Da har vi ingen bufferkapasitet i markedet, og oljeprisen må ned på nivåer som gjør at vi klarerer det fysiske oljemarkedet. Bildet er fra Johan Sverdrup-feltet. Foto: Ints Kalnins / Reuters

Mye trafikk

På grunn av svært høy trafikk har Oslo Børs hatt tekniske problemer på nettsidene i morgentimene.

– Den første timen i dag er nok den travleste vi har hatt noensinne, sier Aase.

– Det er stor usikkerhet og frykt, men jeg vil ikke kalle det panikk. På en dag som dette, og med koronaviruset, er det mange som selger – men det er like mange som kjøper, sier han.

HEKTISK: Geir Harald Aase, som er kommunikasjonssjef hos Oslo Børs, sier at de aldri har hatt en mer hektisk uke. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Tusenkronersspørsmålet

Kursfallet på børsen har den siste uken har vært rundt 300 milliarder kroner. Det er mer enn verdien av hele DNB.

– Det er store verdier på spill og veldig høy usikkerhet i forhold koronaviruset, hvordan dette vil ende og ikke minst hvor lang tid det vil ta før dette roer seg, sier Christian Lie, som er sjefstrateg i Danske Bank.

– Er fallet vi ser nå rasjonelt?

– Det er tusenkronersspørsmålet. Vi mener at det begynner å se litt overdrevet ut. Selv om man ser at smitteveksten øker utenfor Kina, og vi trolig vil se at det vil bli verre før det blir bedre, så er det i disse landene og regionene at myndighetene bør ha gode forutsetninger for å kontrollere og etter hvert begrense spredningen av viruset.

Fakta om koronaviruset/covid-19-viruset Ekspandér faktaboks En ny type koronavirus ble i desember oppdaget i Wuhan i Kina. Byen har over 11 millioner innbyggere og er hovedstad i Hubei-provinsen.

I Kina var det søndag registrert 68.500 smittede, hvorav 1.665 personer er døde. De fleste befant seg i Hubei-provinsen.

En 80 år gammel kinesisk turist fra Hubei døde lørdag i Frankrike. Det er det første covid-19-dødsfallet i Europa og også det første utenfor Asia.

Også Taiwan, Filippinene, Japan og Hongkong har hatt dødsfall som følge av viruset.

I tillegg til Kina er viruset påvist i 28 land, deriblant i Thailand, Japan, Australia, Tyskland, USA, Canada, Italia, Spania, Storbritannia, Sverige og Egypt. I tillegg er 355 personer smittet om bord på cruiseskipet Diamond Princess, som ligger til kai i Japan.

Virussykdommen kan arte seg som en mild forkjølelse eller ha et alvorlig forløp med dødelig utgang. Blant symptomene er feber, tørr hoste og lungebetennelse.

Hvor stor andel av de smittede som blir alvorlig syke og risikerer å dø, er fortsatt uklart.

WHO tror viruset først kan ha oppstått hos flaggermus. Det kan deretter ha blitt overført til en annen dyreart, før mennesker ble smittet på et marked i Wuhan.

WHO betegner situasjonen som en internasjonal folkehelsekrise. Det nye viruset har fått det offisielle navnet covid-19. (Kilder: AP, AFP, Store norske leksikon, NTB)

Turbulens

DNB falt over 3 prosent en time etter åpning. Fallet skjer etter at høyesterett dømte banken til å betale 345 millioner i erstatning til 180.000 kunder. Resultatet for dagen endte ned 3,56 prosent.

Norwegian fortsatte den kraftige turbulensen fra i går, og falt mer enn 8 prosent fra start. Nedturen snudde imidlertid raskt, og en time etter åpning hadde Norwegian-aksjen steget med nesten 13 prosent. Dagen endte opp 6,17 prosent.

Også kronekursen har fått seg en kraftig knekk, og faller mot rekordsvake nivåer. Stor usikkerhet i verdensøkonomien gjør at investorene skyr kronen, sier sjeføkonom i DNB, Kjersti Haugland.

– Det er vanskelig å si om kronekursfallet er rasjonelt. Omfanget og varigheten av virusutbruddet vil avgjøre her. Det kan bli en korreksjon tilbake for kronen om det viser seg at markedene er for negative, men det kan hende kronekursfallet reflekterer noe som er genuint negativt nytt for verdensøkonomien.

SAMMENHENG: Sjeføkonom i DNB Markets, Kjersti Haugland, sier at kronekursfallet henger sammen med den store usikkerheten i verdensøkonomien. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Ekstrem frykt preger markedene

Korona-viruset preger fortsatt finansmarkedene, og det er nå ekstrem frykt i markedet, ifølge CNNs frykt & grådighetsindeks.

Indeksen forsøker å fortelle hva slags følelser som styrer markedsutviklingen akkurat nå, basert på en rekke faktorer i blant annet aksje-, rente- og derivatmarkedene.

I kjølvannet av virusfrykten har Bank of America nylig justert ned vekstanslagene for verdensøkonomien fra 3,1 til 2,8 prosent. Lie tror ikke at vi går mot en global resesjon.

– Det vil være første avlesning av veksten i verdensøkonomien på under tre prosent siden finanskrisen.