Helsedirektoratet: – Opp mot 25 prosent av befolkningen kan bli smittet

– Som dere er godt kjent med fikk vi i går det første bekreftede tilfellet av koronavirus her i Norge. Det var ikke uventet.

Det sier Bjørn Guldvog, helsedirektør i Helsedirektoratet, på pressebrifing om tiltak mot koronaviruset.

– Hvis 25 prosent av befolkningen blir smittet, scenarioet som Folkehelseinstituttet har bedt oss jobbe ut ifra, kan det medføre at mellom 160.000 og 280.000 ekstra personer tar kontakt med helsetjenesten på grunn av sykdom. I en slik situasjon må all planlagt behandling utsettes i helsetjenesten.

Guldvog forteller at mange syke samtidig kan bli en stor belastning. Derfor mener han at tiltakene i helsetjenesten må sikres, og at det også må legges planer for hvordan planlagte behandlinger på sykehus kan utsettes.

Må planlegge

– Det kan bli nødvendig i en kortere periode hvis vi får så mange smittede samtidig.

Helsedirektøren understreker at dette er et «hvis», og at det nå finnes effektive og gode tiltak for å unngå at man kommer i en situasjon hvor annen sykehusbehandling må utsettes.

Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet og helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen. Foto: Olav Døvik / NRK

– Vi har også kartlagt smittevernutstyret i helsetjenesten. WHO har sagt at forsyningssituasjonen i verden, når det gjelder smittevernutstyr, er ganske krevende. Vi har en helt god kapasitet på smittevernutstyr nå, men leveransene kan svikte på sikt, sier Guldvog.

Det produseres i dag mindre smittevernutstyr i dag enn det verden har behov for. Helsedirektoratet jobber derfor for å skape nasjonale løsninger slik at helsetilbud landet over alltid har tilstrekkelig med smittevernutstyr.

Barnehager og skoler kan stenges

Det er flere tiltak som må vurderes hvis situasjonen blir vanskeligere, forteller helsedirektøren.

– Det kan gjelde tiltak ved skoler og barnehager. Det kan dreie seg om å redusere bruk av offentlig transport og forsamlinger, og det kan være andre reiserelaterte tiltak. Tiltakene må hele tiden vurderes ut ifra situasjonen. Og tiltak fra andre land, jobber vi med å oppdatere kunnskapen på. Terskelen for å iverksette slike tiltak er høye fordi de har store samfunnsmessige konsekvenser, sier Guldvog.

– Dette er ikke bare et helseproblem, men det er en utfordring og et problem for samfunnet samlet sett.

Barn blir lett smittet og tar med seg smitten hjem. Å stenge skoler og barnehager kan bremse smittespredningen i befolkningen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Formålet med å stenge skoler og barnehager er for å dempe takten i smittespredningen.

Under vanlige influensaepidemier spiller barn en nøkkelrolle. Først og fremst blir de lett smittet av andre barn på grunn av lek, nærhet og hygiene. De fører også smitten inn i familier.

Helseminister Bent Høie understreker at det å stenge skoler og barnehager først gjøres hvis det er hensiktsmessig. Et slikt tiltak vil være forstyrrende for folks hverdagsliv, og det har også økonomiske konsekvenser dersom mange arbeidstakere må være hjemme for å passe barn, og derfor gjøres dette kun hvis det er ytterst nødvendig.

– Tiltakene må være hensiktsmessige. Dersom det viser seg at sykdommen ikke er så alvorlig at en stor topp med smittede i Norge vil overbelaste sykehusene, så er det ikke noen grunn til å sette i gang slike kraftige tiltak, sier helseminister Høie.

Første koronatilfelle i Norge

Onsdag kveld ble det kjent at Norge har fått sitt første tilfelle av koronasmitte.

– Det er en person som har fått bekreftet et svakt positivt prøveresultat. Denne personene befinner seg i Tromsø. Hun kom hit fra Kina, sa Kathrine Kristoffersen, som er kommuneoverlege i Tromsø onsdag kveld.

Kvinnen har vært i karantene siden hun kom til Norge. Ifølge Folkehelseinstituttet kom kvinnen til Norge sist helg. Svaret på prøven kom i dag.

Nå sitter kvinnen i hjemmekarantene i egen leilighet.

– Det er svært lite sannsynlig at vedkommende har smittet noen andre, sier Line Vold i Folkehelseinstituttet til NRK.

Kommuneoverlege i Tromsø, Kathrine Kristoffersen sier kvinnen kom fra et område der det var mange smittede. Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Hun sier at sannsynligheten for å få smitte i Norge likevel øker og øker, etter hvert som smitten sprer seg til flere land.

Overlegen sier at kommunen har en pandemiplan og at de har i løpet av de siste ukene har forberedt seg på en mulig hendelse.

Person i Mo i Rana i karantene

En person i Mo i Rana i Nordland kommune skal også være satt i karantene etter mistanke om koronasmitte.

– Vedkommende har vært på reise i områder med smitte, sier kommuneoverlege Frode Berg til NRK.

I Mo i Rana er en person i hjemmekarantene etter mistanke om koronasmitte. Foto: Lars Petter Kalkenberg

Det skal være utført en test på personen som har reist i et av områdene Folkehelseinstituttet definerer som områder med høy risiko for smitte av koronavirus.

Personen ble testet i går, og er bedt om å holde seg hjemme.

To i Oslo er isolert

I Oslo sitter ytterligere to personer i karantene, melder Vårt Oslo. Paret ferierte i Milano nylig, og sitter i karantene på Nordstrand på grunn av mistanke om koronasmitte.



Paret skal ha kjent på symptomer noen dager etter at de kom tilbake fra ferien, da hadde Italia fortsatt ikke fått status som rød sone.



Paret og deres barn er friske nå, men har fått beskjed om å holde seg hjemme.

WHO med råd til Norge

Dr. Margaret Harris i Verdens helseorganisasjon sa til NRK onsdag ettermiddag at det er viktig for Norge å være forberedt når smitten kommer til landet.

– Vær forberedt. Planlegg hvilket helsepersonell som skal ta seg av de syke, hvem som skal ta seg av alle de andre. De med hjerteproblemer og andre sykdommer kommer også til å trenge hjelp, selv om det er koronasmitte i landet, sa hun.

Harris minnet også på at det er viktig å gi folk informasjon.

– Hvis noen områder blir satt i karantene må folk få vite hvordan de skal få skaffet seg mat og annen hjelp, hvordan barna skal få undervisning, for eksempel, sa den erfarne legen.

– Ikke gå til legen

Harris hadde dette rådet til folk som kjenner seg syke:

– Ikke dra på sykehuset. Ikke gå til legen din. Vit hva du skal gjøre for å få pleie. Informer helsemyndighetene og hold deg selv i karantene.

Hun sa de fleste pasientene ikke blir alvorlig syke, men minnet om at de kan smitte andre som kan bli veldig syke.

Det viktigste nå er at de regionene der det er registrert smitte når tar dette på alvor og gjør det de må.

– Folk må holde seg i ro. Ikke la folk bevege seg rundt. Håndhygiene er meget viktig, det høres så enkelt ut, men det er ikke så lett å sørge for å vaske hendene ofte nok. Ikke klø deg i øyene eller nesen. Dekk munn og nese hvis du hoster, sa Harris.

Det nye viruset ble først oppdaget i Wuhan i Kina i desember.

Ifølge tall fra Verdens helseorganisasjon er det så langt påvist i overkant av 80.200 smittetilfeller og 2.700 dødsfall, de aller fleste i Kina.