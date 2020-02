For verdensøkonomien handler ikke dette om at folk blir syke eller dør

Børsene verden over har rast denne uken, etter at korona-viruset rykket nærmere Vesten i slutten av forrige uke, med utbrudd i Nord-Italia.

Men et kraftig børsfall og et virus fra Kina – hvordan henger det egentlig sammen?

For børsene handler det stort sett om én ting: at frykten for at korona-viruset vil sende hele verdensøkonomien inn en periode med negativ vekst.

Det er kanskje litt vanskelig å forstå helt intuitivt hvorfor koronaviruset kan gi så alvorlige følger for verdensøkonomien.

For det handler ikke først og fremst om at mange blir syke eller dør. Det er ikke det som gir de store økonomiske konsekvensene.

Det er derimot alle hindringene som kommer opp i et forsøk på å redusere smitten, som rammer økonomien.

Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte. Du trenger javascript for å se video. Dette bør du gjør hvis du mistenker korona-smitte.

Minner om krig

En rapport fra Verdensbanken fra 2014 fastslår at en alvorlig pandemi kan minne om en verdensomspennende krig, når man ser på hvor plutselig og utbredt den rammer-

og hva den gjør med folks adferd.

Et godt bilde er folk som skal ut og reise: I disse dager frykter man ikke bare å bli smittet på en flyplass eller i en gondol i de norditalienske alpene.

For mange er sjansen for å bli plassert i karantene på ubestemt tid på et lite hotellrom eller i en lugar på et cruiseskip, minst like skremmende.

Da har man plutselig to gode grunner til å holde seg hjemme; smitte og/eller karantene.

Bildene fra innsiden av lugarene på luksusskipet Diamond Princess, som ble liggende i karantene sør for Tokyo i flere uker, har på den måten bidratt til kraftige fall for cruise-aksjer. Sammen med fly- og hotellaksjer, er cruise-aksjer blant de hardest rammede.

Passasjer David Abel rapportererte fra lugaren på Diamond Princess. Foto: David Abel

Hindrer bevegelse

Men ikke bare reiselivet rammes. Det gjør også dagliglivet.

Når man setter folk i karantene, enten det er i Kina eller her i Europa, blir de forhindret i å gjøre det gjør hver eneste dag: Handle, gå på skole eller jobb.

I noen tilfeller må bedrifter stenge dørene helt.

Jobber man for eksempel med å sette inn chipper i mobiltelefoner på en fabrikk i Kina, kan man ikke løse arbeidsoppgavene sine med hjemmekontor.

Det kan man heller ikke dersom man jobber med å sløye fisk i en fiskeforedlingsbedrift på Vestlandet.

En av de første konsekvensene man så, var at produksjonen i verdens fabrikk – Kina – falt.

Da ble produksjonskjeden verden over forstyrret.

Med en så sammenvevd verdensøkonomi vi har nå, har konsekvensene spredd seg raskt.

Rykker nærmere

Frykten for at man får en korona-resesjon i Italia, altså negativ økonomisk vekst i minst et halvår, har økt i styrke denne uken.

Italias svært viktige turistindustri er allerede hardt rammet av virusfrykt.

Resten av Europa rammes også. Analytikerne Martin Enlund og Andreas Steno Larsen i Nordea peker i en fersk analyse på at den europeiske produksjonen har vært svak i lang tid allerede, og at begrensninger på transport av varer og folk ikke kan være «noe annet enn dårlig nytt».

Motoren i den europeiske økonomien, Tyskland, har en sterkt eksportdrevet økonomi. Her merker man allerede at flere selskaper holder tilbake sine investeringsplaner.

I tillegg ser man at bilsalget i Kina har falt kraftig i februar, som indikerer at det er mye usolgte biler på lager, og at det samme kan skje i USA og Europa.

Sprer seg raskt

Listen over hvordan de økonomiske konsekvensene sprer seg verden over, er ikke uttømmende. Men den gir et bilde på hvor raskt økonomiene rammes.

Det er bare to måneder siden det første korona-tilfellet ble oppdaget.

Det viktigste spørsmålet man stiller seg, er hvor dyp nedturen kommer til å bli for verdensøkonomien.

Svaret avhenger selvfølgelig av hvor lang tid det tar før man får korona-viruset under kontroll.

Når den dagen kommer, kan vi kanskje vente oss en hyggelig opptur.

Investeringsbeslutninger som er satt på vent og penger som har blitt spart, kommer sannsynligvis inn i systemet igjen.

Men der er vi altså ikke helt ennå.