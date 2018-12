Dropper kjøttet på julaften: – Verden forandrer seg

Nordmenn flest forbinder julaften med svineribbe, medisterkaker og pinnekjøtt. Men for noen serveres julemiddagen uten kjøtt på tallerkenen.

Undersøkelser peker mot at stadig flere nordmenn ønsker å redusere sitt kjøttkonsum.

I undersøkelsen «Norske Spisefakta 2018» gjennomført av Ipsos for mat- og drikkebedrifter i Norge, svarer 24 prosent at de ønsker å spise mindre kjøtt.

For hovedstaden er tilsvarende andel 36 prosent.

Matfaglig rådgiver Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt sier at de opplever økende interesse for de vegetariske og veganske oppskriftene de legger ut på sine hjemmesider. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

– Det er nok mange som har fått øynene opp for alternativer til kjøtt, selv om det foreløpig er en liten andel av befolkningen som anser seg som vegetarianere, sier matfaglig rådgiver Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Les også: Lager veganske moteklær

– Et enkelt valg

I den samme undersøkelsen fremgår det også at trenden med å kutte kjøtt fra kostholdet, er størst blant den unge befolkningen.

Fem prosent av alle i aldersgruppen mellom 15 og 24 år svarer at de er vegetarianere.

Hva er forskjellen på en vegetarianer og en veganer? Ekspandér faktaboks Veganere har et plantebasert kosthold og unngår all mat av fra dyr. Dette gjelder også for eksempel egg, melk og honning. Vegetarianere lever hovedsakelig av matvarer fra planteriket. Mange spiser dyreprodukter som ikke krever dyrenes liv, som for eksempel melk, egg og honning. Fleksitarianer er en fleksibel vegetarianer. De spiser hovedsakelig plantebasert mat, men de spiser også kjøtt og annen animalsk mat innimellom.

For 17 år gamle Elisabet Eilertsen var valget om å kutte ut kjøtt og andre animalske produkter enkelt.

– Det var dyrevelferd som først fikk meg til å ville bli veganer. Da jeg i tillegg fikk vite om helsefordelene og hva det å kutte ut kjøtt betyr for miljøet, tok jeg det endelige steget.

I år skal hun som den eneste veganeren i familien spise sin første julemiddag uten pinnekjøtt på tallerkenen. På menyen står raspeballer som ikke er kokt i kraft og vegansk kålrabistappe med grønnsaker og rapsolje på siden.

Eilertsen forklarer at det ofte kan oppstå diskusjoner rundt middagsbordet om valget hun har tatt. Det hender også at noen blir irriterte når hun forklarer hvorfor hun ikke spiser kjøtt.

– De blir nok redde fordi de egentlig ikke har lyst til å høre sannheten om industrien, selv om de innerst inne vet det selv. Men jeg tror det kan være vanskelig for voksne som har levd lenge med den livsstilen å innse at sånn de har levd hele livet har vært «feil».

Møter mange fordommer

17-åringen sier hun forstår at eldre generasjoner er oppdratt med et annet forhold til kosthold, men peker på at det er viktig å være åpen for å prøve nye ting.

– Bare fordi vi har spist kjøtt i alle år, betyr ikke det at det alltid må være sånn. Verden forandrer seg.

Cathrine Birkeland driver en av Norges største veganske blogger. I julen spiser hun og hennes familie vegansk mat som ligner på den tradisjonelle julematen de var vant til før de ble veganere.

Cathrine Birkeland sier at nesten all tradisjonell julemat kan erstattes med veganske alternativer. – Vi spiser tradisjonelle julekaker og riskrem uten egg. Jeg har servert det til folk som ikke er veganere, og de merker ikke forskjell. Foto: Privat

– De fleste veganere blir ikke veganere fordi de ikke liker kjøtt, men fordi vi mener det er uetisk å spise det. Da er det veldig bra at det finnes alternativ mat som ligner, fordi vi kan spise som før, men slippe å støtte industrien.

Hun legger til at kjøttspisere som kommer på besøk til dem gjerne blir positivt overrasket over hvor smakfulle veganske alternativer til kjøtt kan være.

Samtidig forstår hun hvorfor noen er skeptiske.

– Folk er veldig tradisjonsbundet når det kommer til mat, og derfor redde for å miste kjøttet og bare måtte leve på linser. De vet ikke at det finnes mye mer man kan spise dersom de går over til et vegansk kosthold.

– Barna vil ikke at dyrene skal lide

Birkeland har fem barn, og forteller at tre av dem er vegetarianere av eget valg. De er henholdsvis 15, 14 og 4 år gamle.

– Jeg tror ikke på tvang og lar dem velge selv. De har selvfølgelig blitt påvirket av at vi ikke har servert kjøtt hjemme, men samtidig vet de hvor kjøttet kommer fra og vil ikke støtte industrien fordi de ikke vil at dyrene skal lide.

Svineribben er byttet ut med nøttesteken i familien Birkelands julemiddag. – Det blir ikke noe mindre jul av at vi dropper kjøttet fra julemiddagen. (Bildet er tatt fra fjorårets julefeiring) Foto: Privat

Les også: Nordmenn blant verstingene på globalt klimaavtrykk

«Vegisterkaker» i stedet for medisterkaker

Innbakt nøttestek består av en farse av grønnsaker, nøtter og linser. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Dersom du ønsker å prøve ut en kjøttfri jul, finnes det ifølge Toril Gulbrandsen i Opplysningskontoret for frukt og grønt mange alternativer.

Finn flere oppskrifter til vegansk julemat her.

– Innbakt nøttestek er virkelig verdt å prøve. Den tar litt tid å lage, men farsen kan lages i god tid og eventuelt fryses ned dersom det blir aktuelt.

Vegisterkakene er laget av blomkål, bakt sellerirot og ris, og er krydret med ingefær og muskat. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Gulbrandsen trekker også frem vegisterkaker som et godt alternativ til de tradisjonelle medisterkakene.

– De kan serveres på helt samme måte som medisterkaker, med surkål, rødkål eller rosenkål, og selvsagt poteter og brun saus.

Julesnurrer er pannekaker fylt med strimlede grønnsaker. Foto: Opplysningskontoret for frukt og grønt

Hvis du vil beholde kjøttet på julaften, men ønsker å prøve ut en vegansk rett til juletapasen, er grønne julesnurrer et fargerikt alternativ til lakserullene.

– En fin måte å gjøre jula litt grønnere på, sier Gulbrandsen.