Lager veganske moteklær

– Jeg retter meg mot unge, aktive og urbane jenter. Det handler om gjøre det å velge vegan mindre sært.

Annelies Lambert holder opp en sportstopp laget av resirkulert nylon fra brukte fiskegarn.

– Det er mye plast som flyter i havet. I mine klær bruker jeg ikke jomfruplast eller ny bomull, sier den belgiske moteskaperen og gründeren.

Sporty og mindre sært er det go as u.r forsøker å skape for at veganklær skal komme på moten. Foto: go as u.r / go as u.r

Det er kun noen måneder siden Lambert lanserte sitt eget motemerke, «go as u.r».

Hun lager og selger klær, kosmetikk og skjønnhetsprodukter som alle er veganske.

– Det er en type livsstil, og konseptet er hentet fra mat.

– Jeg velger tekstiler og materialer som ikke inneholder noe materiale fra dyr, sier Lambert.

Dette ekskluderer vanlige materialer som skinn, pels, ull og silke.

– Flere av klærne mine er laget av masse fra eukalyptustrær. Det er et tekstil som heter tencel. Jeg blander det også med resirkulert bomull.

– Siden vann er en begrenset ressurs, bruker jeg biologisk fett fra planter i kosmetikkproduktene, sier moteskaperen.

«Gründer-løkka»

Annelies Lambert har base i Zurenborg, en av de hippe bydelene i Antwerpen.

Bydelen er et slags «Gründer-løkka» i en by som alltid har levd av internasjonal handel, og som i dag er et senter for mote og design i Belgia.

Antwerpen har både det tredje høyest rangerte moteakademiet i verden og et motemuseum.

Annelies Lambert jobber hjemme fra rundt to dager i uken. Ellers er hun stort sett på reise til produsenter og samarbeidspartnere. Foto: Phiilip Lote / NRK

Etter å ha jobbet som markedsfører for større merkevarer i 15 år, bestemte Lambert seg for ett år siden for å starte sin egen virksomhet.

En del av grunnen var bedre økonomiske tider i Europa.

Hun selger via nett og har allerede kunder i Nederland, Tyskland, Storbritannia og Frankrike.

2017 var et år med robust vekst i eurosonen, landene som brukes fellesvalutaen euro.Tall som ble publisert denne uken, viser at ikke alt er sikkert. Veksten har flatet ut, ifølge EUs statistikkbyrå Eurostat, men arbeidsledigheten går ned.

Det er vanskelige å se forskjell på de veganske sportsklærne og reklamen for dem og de ordinære store merkene. Lambert mener det må til skal bærekraftig klær slå gjennom. Foto: go as ur. / go as ur.

Produserer «lokalt»

Annelies Lambert produserer klærne i Portugal, et land som ble rammet hardt av finans- og eurokrisen, men som i likhet med Spania har klart å skap bedre vekst igjen.

Annelies Lambert legger vekt på at produktene produseres i Europa. Foto: Philip Lote / NRK

Også innpakningen og flaskene til kosmetikkproduktene lages av resirkulert plast og kartong. Foto: Philip Lote / NRK

– Jeg produserer lokalt, og med lokalt mener jeg Europa.

– Klær blir laget på en liten fabrikk i Portugal. Sminke er noe de kan i Italia, så kosmetikken produserer jeg der. Skjønnhets­produktene lages her i Belgia.

At det går bra med Belgias motebransje viser et studie gjennomført av organisasjonen Flandern District of Creativity.

Fra 2008 er det omtrent 200 flere motebedrifter i Flandern. Veksten i motebransjen her har vært på rundt 8 prosent eller 230 millioner kroner.

I tillegg kommer de to andre belgiske provinsene Valonia og Brussel.

– Mote er stor forretning i Belgia, og det en oppgang blant selvstendig næringsdrivende. I fremtiden blir det viktig å støtte disse da de vil bli viktigere for bransjen, sier forsker Sofie Jacobs ved Antwerp Management School til NRK.