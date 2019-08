Dømt i Krekar-saken fratatt statsborgerskap og pågrepet i kveld

Mannen i 40-årene som er bosatt i Buskerud fikk norsk statsborgerskap mens han var terrortiltalt i Italia.

UDI konkluderte i juli med at mannen fikk statsborgerskapet basert på uriktige opplysninger, som følge av at mannen selv holdt tilbake viktig informasjon.

Mandag kveld ble statsborgerskapet trukket tilbake.

– Kunnskapsdepartementet har instruert UDI om å trekke tilbake statsborgerskapet til mannen som er terrordømt sammen med mulla Krekar i Italia, opplyser kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Statsborgerskap og Krekar-saken Ekspandér faktaboks * Mandag 15. juli ble Najmuddin Faraj Ahmad (61), kjent som mulla Krekar, dømt til tolv års fengsel i Italia for terrorplanlegging. En mann i 40-årene, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel, mens en mann i 40-årene, bosatt i Buskerud, ble dømt til sju år og seks måneder i fengsel. * Buskerud-mannen fikk innvilget norsk statsborgerskap 12. juli 2018. Dette skjedde mens han var under terroretterforskning i Italia. * Norge utleverer ikke egne statsborgere til utlandet, og mannen kan dermed ikke sendes til soning i Italia så lenge han har norsk pass. * 23. juli kom UDI, på oppfordring fra integreringsminister Jan Tore Sanner, med en redegjørelse hvor de sier at de ikke visste at mannen var under etterforskning i Italia da han ble innvilget statsborgerskap. * 12. august opplyste Kunnskapsdepartementet at UDI er instruert om å trekke tilbake mannens norske statsborgerskap. Han ble rett etter tilbaketrekkingen pågrepet av PST med bistand av lokalt politi.

Pågrepet

Buskerud-mannen er allerede pågrepet av norsk politi. Det bekrefter PST til NRK.

– Han ble pågrepet i kveld. Det er samme grunnlag som mulla Krekar, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST.

– Han var etterlyst i Italia, etter dommen i Italia, sier Hugubakken.

PST sier til NRK at de vil ta sikte på å varetektsfengsling i løpet av få dager.

NRK har ikke lykkes i få tak i mannens advokat Solveig Høgtun. Til Nettavisen sier hun at hun ikke kjenner bakgrunnen for pågripelsen.

– Jeg er overrasket over at det ble fattet et vedtak uten noe forhåndsvarsel. Jeg vet per nå ikke om det foreligger en utleveringsbegjæring heller, sier hun til Nettavisen.

En mann bosatt i Østfold har vært norsk statsborger i mange år. Dermed kan han ikke utleveres. En norsk statsborger kan med dagens lovverk ikke utleveres.

Må bedre rutiner

UDI kjente ikke til den italienske straffesaken da de behandlet søknaden om statsborgerskap, og saken ble derfor ikke oversendt kunnskapsdepartementet for vurdering og avgjørelse. Mannen opplyste heller ikke selv om dette da han søkte om statsborgerskap.

Instruksen er unntatt offentlighet etter sikkerhetsloven § 5–3 og 5-4, og offentleglova § 13. Departementet kan derfor ikke gi ytterligere kommenterer om saken.

Tidligere har Kunnskapsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet gitt UDI, PST og politiet i oppdrag å komme fram til hvordan rutiner og informasjonsflyt kan forbedres for å sikre at saker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn, blir tilstrekkelig opplyst og riktig avgjort.