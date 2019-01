Dommer: – Spiller ingen rolle om Jensen lyver

Eirik Jensens forsvarere mener Jensen ikke hadde mulighet til å holde oversikt over grensene og sørge for at Cappelen ikke ble tatt for hasjsmugling.

Dommer Kristel Heyerdahl mener det ikke er av betydning om Jensen faktisk hadde kontroll over tollvesenet og politiet hvis han ga Cappelen et inntrykk av at han hadde det.

– Det spiller ingen rolle om han lyver for Cappelen, men Cappelen må forstå at Jensen sier han har kontroll, sier Heyerdahl i rettsbelæringen som startet litt over halv ti.

Da hadde to personer fra juryen blitt trukket ut, slik at ti jurymedlemmer fulgte rettsbelæringen fra dommeren. Det er disse ti som skal svare ja eller nei på om Jensen er skyldig i korrupsjon og medvirkning til hasjsmugling.

Dommeren har anbefalt dem å ha arbeidsdager som slutter klokken 16. De kan også reise hjem hver ettermiddag. Dette kan bety at det vil ta flere dager før avgjørelsen kommer.

Ordknapp Jensen

– Jeg har bestemt meg for å bare ta dagen og bli ferdig med den.

Det sa en ordknapp og tydelig preget Eirik Jensen på vei inn i rettssalen litt før halv ni.

Etter å ha lest opp spørsmålene juryen skal svare på, gikk dommeren nærmere inn på hva som kreves for å svare ja på at Jensen er skyldig i innførsel av narkotika.

– I denne saken vet vi at enten Cappelen eller Jensen forklarer seg usant om det som er kjernen i saken. Dommer Kristel Heyerdahl

Hun sa det ikke er nok at Jensen har kjent til innførsler. Han må ha gjort noe aktivt.

Her står tekstmeldingene sentralt. Spesialenheten mener Jensen har varslet Cappelen om når kysten er klar.

Jensen-forsvarerne har argumentert med at Spesialenheten ikke har lagt fram bevis for at Jensen har kjent til hvor eller når innførslene skal ha kommet. Om dette sier Heyerdahl:

– Hvis Jensen i en periode der han vet at Cappelen venter en innførsel og opplyser at han vil følge med og si fra om slike nevnte omstendigheter, bistår han på en måte som omfattes av spørsmålsskriftet.

RETTSBELÆRING: Lagdommer Kristel Heyerdahl, Jørgen Brunsvik og Steingrim Bull før rettsbelæringen til juryen på ti personer som sammen går for å avgjøre om den tidligere politimannen Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til innførsel av nesten 14 tonn hasj. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Må ikke være nødvendig for resultatet

– Det er ikke noe krav om at medvirkningen er nødvendig for sluttresultatet. Det er tilstrekkelig å styrke hovedmannens forsett, sier Heyerdahl.

Hun viser til tolkningen av tekstmeldingene, og sier lagretten er suverene i bevisvurderingen av disse.

– Noen snakker usant

Heyerdahl sier forklaringene om rundt 1500 tekstmeldinger og eposter er svært sentralt.

– Forklaringer er bevis, men både parter og vitner kan ha motiv for å forklare seg usant, sier hun.

Heyerdahl viser blant annet til Cappelens ønske om straffereduksjon.

At noen forklarer seg unøyaktig betyr ikke uten videre at de bevisst forklarer seg uriktig, sier Heyerdahl.

Men hun påpeker:

– I denne saken vet vi at enten Cappelen eller Jensen forklarer seg usant om det som er kjernen i saken, sier Heyerdahl.