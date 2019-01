Dette er spørsmålene juryen skal svare på

Spørsmål 1 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål, kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

Grunnlag er følgende forhold:

I perioden fra 2004 til november 2013 medvirket han ved én eller flere anledninger til Gjermund Erik Cappelens innførsel av hasj.

Han bisto Cappelen ved å gi opplysninger som kunne bidra til å redusere risikoen for at innførselsvirksomheten ble avdekket, blant annet ved å opplyse om politiets arbeids- og ressurssituasjon i perioder hvor det var planer om å innføre hasj, og/eller om Cappelen eller hans nærmeste medarbeidere i narkotikavirksomheten var i politiets eller tollvesenets søkelys, og/eller varsle Cappelen om narkotikatransporter som var stanset av politiet eller tollvesenet.

Medvirkningen gjelder én eller flere av følgende innførsler av hasj som fant sted:

I 2004 og 2005, ved inntil 6 anledninger. Fra 2006 til og med 2009, ved inntil 24 anledninger, herunder ved én anledning i desember 2009. I april 2010. I mai 2010. I mars 2011. I april 2011. I juli 2011. I november 2011. I desember 2011. I mars 2012. 6. juni 2012 I juni 2012 I oktober 2012. I desember 2012. I mars 2013. I juni 2013. I juli 2013. I september 2013. I oktober 2013. I november 2013.

Spørsmål 2 – tilleggsspørsmål

(Dette spørsmål skal kun besvares dersom spørsmål 1 er besvart bekreftende. For å svare ja på dette spørsmål, kreves flere enn 6 stemmer.)

Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?

Spørsmål 3 – hovedspørsmål

(For å svare ja på dette spørsmål, kreves flere enn 6 stemmer)

Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Grunnlag er følgende forhold:

I perioden fra 2004 til 19. desember 2013 i østlandsområdet, fikk han av Gjermund Erik Cappelen i skjul og uten rettmessig grunn kontanter og/eller bidrag til oppussing på Århus gård og/eller en Nokia N73 mobiltelefon og/eller en Tag Heuer-klokke og/eller dekket utgiftene til reparasjon av TW Steel-klokke. Han mottok slik utilbørlig fordel én eller flere ganger i anledning av sin stilling som polititjenestemann ved Oslo politidistrikt.

Spørsmål 4 – tilleggsspørsmål

(Dette spørsmål skal kun besvares dersom spørsmål 3 er besvart bekreftende. For å svare ja på dette spørsmål, kreves flere enn 6 stemmer.)

Er korrupsjonen å anse som grov?

Fagdommere kan overprøve

Etter at juryen har svart, trekker fagdommerne seg tilbake for å vurdere avgjørelsen.

Dersom juryen svarer nei på skyldspørsmålet, og de tre fagdommerne mener tiltalte «utvilsomt er skyldig», kan de enstemmig beslutte at saken skal behandles på ny for andre dommere. Ny sak settes da som meddomsrett (ikke jury) med to fagdommere og fem lekdommere.

Hvis juryen svarer ja på skyldspørsmålet, men fagdommerne finner at det ikke er funnet tilstrekkelig bevis for tiltaltes skyld, kan retten beslutte at kjennelsen settes til side, og at saken må behandles på nytt. Det kreves da ikke enstemmighet blant fagdommerne, men alminnelig flertall (2 av 3 fagdommere).

