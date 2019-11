DNB-aksjen stuper etter Økokrim-etterforskning

I skrivende stund er aksjekursen i DNB ned med over 6 prosent på Oslo Børs fredag formiddag.

Til sammenligning faller aksjene i hovedindeksen med i overkant av en halv prosent.

Kursfallet innebærer at aksjeeierne i banken er anslagsvis 15 milliarder kroner fattigere enn da børsen åpnet fredag morgen.

Økokrim åpnet torsdag etterforskning mot banken, i forbindelse med korrupsjonssaken som omhandler fiskekvoter i Namibia og et islandsk fiskeriselskap.

DNB-aksjen er børsens desidert mest omsatte aksje fredag formiddag, og aksjeverdier for 400 millioner kroner har skiftet eiere i løpet av formiddagen.

TIl sammenligning er det omsatt Equinor-aksjer for en sjettedel.

– Grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart

I går sa Økokrim-sjef Hedvig Moe til NRK at politiet vil undersøke om det er grunnlag for straffeforfølgelse.

– Det er kjent i media at det skal ha gått noen betalinger via DNB sine kontoer hvor det er knyttet mistanke til korrupsjon i Namibia. For vår del er det rimelig grunn til å undersøke om det er skjedd noe straffbart her, sa Moe.

DNB har også satt i gang en intern gransking av saken, og samarbeider med politiet i saken.

– Vi har samarbeidet godt med Økokrim hele veien, og det har vi tenkt å fortsette med. Det at de åpner etterforskning gjør at vi kan dele all informasjon med dem, sa informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB til NRK torsdag.

Bank for islandsk fiskeriselskap som mistenkes for korrupsjon

DNB fungerte som bankforbindelse for det islandske fiskerikonsernet Samherji i en periode der selskapet mistenkes for å ha bedrevet korrupsjon i forbindelse med kjøp av fiskekvoter i Namibia.

I Namibia er flere personer siktet for korrupsjon i saken, deriblant en tidligere justisminister og en tidligere fiskeriminister. På Island gransker påtalemyndigheten om Samherji sikret seg store fiskekvoter i Namibia ved å bestikke sentrale personer.