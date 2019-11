Fiskerigiganten Samherji på Island skal ha brukt DNB for å sluse penger via skatteparadis, ifølge det islandske nettstedet Stundin. Den islandske kringkasteren Ruv sendte også en tv-sak om dette tirsdag kveld.

Fiskeribladet omtalte saken først i Norge.

Samherji skal ha overført mer enn 70 millioner dollar gjennom et skallselskap i skatteparadiset Marshalløyene fra 2011 til 2018. Samherji overførte pengene gjennom bankkontoer i DNB, ifølge Stundin.

Samherji har valgt å ikke kommentere saken overfor de islandske mediene, men skriver følgende i en pressemelding:

– Vi er skuffet over å bli informert om at Jóhannes Stefánsson, en tidligere daglig leder for Samherjis operasjon i Namibia, tilsynelatende har vært involert i tvilsom foretningspraksis og muligens kan ha trukket Samherji inn i ulovlige aktiviteter, sier administrerende direktør Thorsteinn Már Baldvinsson.

DNB avsluttet kundeforhold

Stundin skriver at DNB i 2018 avsluttet en konto i skallselselskapet Cape Cod FS på Marshalløyene i mai 2018.

DNB bekrefter overfor NRK at de har avsluttet flere kundeforhold.

– Islandske medier fremsatte i går påstander om at fiskeriselskaper basert på Island har bedrevet korrupsjon og at penger skal ha blitt overført via konti i blant annet DNB. Som det fremgår av dekningen i islandske medier avsluttet DNB kundeforholdet til to selskaper i 2018, opplyser kommunikasjonsdirektør i DNB, Even Westerveld, i en epost til NRK.

På oppfølgingsspørsmål fra NRK om hvilke konkrete selskaper det er snakk om, er imidlertid Westerveld ordknapp.

– Vi kan dessverre ikke gå inn på detaljer når det gjelder enkeltselskaper eller hvilken dialog vi har med norsk politi.

Westerveld opplyser videre at DNB ble kjent med det islandske TV-programmet i går, og undersøker påstandene.

– Pålagt å gjøre risikovurderinger

Westerveld understreker også at DNB tar arbeidet mot korrupsjon og hvitvasking på stort alvor, og at DNB de siste årene har forsterket deres innsats mot økonomisk kriminalitet kraftig.

– Det er politiets ansvar å etterforske og eventuelt avdekke om betalinger gjennom bankenes systemer medfører brudd på loven, skriver Westerveld videre, og legger til:

– Regelverket pålegger banker å gjøre gode risikovurderinger av kundene, og bankene kan iverksette tiltak overfor enkeltkunder. I noen tilfeller avslutter vi også kundeforhold og stenger konti.