Disse naturopplevelsene er nordmenn redde for å miste

Det har lenge vært rødlister for truede arter og naturtyper i Norge. Nå lanseres også den første rødlista for naturopplevelser som folk frykter de skal miste på grunn av klima-, miljø- og kulturendringer i framtiden.

En uavhengig jury har valgt ut ti naturopplevelser de mener bør anses som truede. Utvalget er gjort ut ifra forslag fra publikum, og nå bes folk stemme på hvilke de er mest bekymret for slik at opplevelsene kan rangeres:

Bråkete fuglefjell

Bærplukking

Fritt, rennende vann

Hundremetersskoger

Intakt natur

Kulturlandskap

Levende jakttradisjon

Natt under stjernehimmelen

Stillheten

Vinteren

Rødlista er blitt til på initiativ fra WWF Verdens Naturfond og Norsk Friluftsliv.

Eventyrjenta Tonje Blomseth har gått Norge på langs. Her poserer hun foran et fossefall. Fritt rennende vann er blant naturopplevelsene nordmenn håper ikke skal bli borte. Foto: Tonje H. Blomseth

Mest bekymret for vinteren

– Hahaha! Nei, ikke brems, ikke brems! roper eventyrjenta Guro Krempig til venner og hunder idet sleden deres velter på vidda i Alta.

Hun er ute på tur i vinterferien, og ler og ler, samtidig som hun prøver å fortelle NRK hva hun synes om rødlista for naturopplevelser:

– Dette var da en kreativ måte å få fokus på verdien av naturopplevelser. Jeg kjenner at jeg bryr meg om alle tingene på lista. Jeg tror jo ikke at alt dette kommer til å forsvinne, men det gir et bra bilde på hva vi trenger å beskytte, sier Krempig.

Guro Krempig på rypejakt er mest redd for å miste den stabile vinteren med snø. Men blant naturopplevelsene nordmenn er redd for å miste er også den levende jakttradisjonen. Foto: Lars Krempig

Mange vil kjenne igjen Guro Krempig fra NRK-serien Eventyrjentene, der et knippe unge jenter drar ut med hvert sitt kamera for å måle krefter med naturen.

– Hva kommer du til å stemme på?

– Jeg er jo utrolig glad i ordentlig snø og stabil vinter. Det er utrolig viktig for mange friluftsentusiaster. Alt på lista er bra. Men jeg føler en reell fare for å miste snøen. I hvert fall sørpå.

Krempig sier hun er mest redd for å miste snøen, og friheten til å kunne drikke rent vann fra bekker, spise bær, jakte. Hun tror en rødliste over truede naturopplevelser kan gjør folk mer bevisst på alt vi har og som må settes pris på.

Truslene er mange

Truslene mot opplevelsene på lista er mange og varierte: Varmere klima, kraftverk, veier, hytter, hus, nye arter som fortrenger de gamle, flatehogst, søppel og forurensning.

– Alt dette gjør også noe med naturopplevelsene våre, sier Bård Vegar Solhjell, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Med så mye lys som vi omgir oss med dag som natt, er stjernehimmelen blitt et stadig sjeldnere skue for mange. Foto: Oskar Pettersen

– Men det er vel ingen fare for at naturopplevelsene på lista kommer til å forsvinne helt?

– Noen opplevelser er truet på grunn av en stadig krympende natur. Andre har vi bare glemt, som for eksempel natt under stjernehimmelen, fordi vi omgir oss med lys på alle kanter hele tiden. Eller bærplukking, fordi vi kjøper plastinnpakkede blåbær fra utlandet, sier den kjente biologen Dag Hessen.

Han er blant jurymedlemmene som har vært med på å lage rødlista.

Ber folk stemme på opplevelser

Nå inviteres publikum til å stemme på opplevelser de mener er mest verdt å bevare, slik at forslagene kan rangeres.

– Vi fikk inn mange nydelige og viktige forslag til lista fra hele landet. Natur og opplevelser berører folk. Verden endres raskt, og bevissthet om hva vi er glade i og vil ta vare på er viktig for å få noe gjort, sier juryleder Sigri Sandberg.

Hun er til daglig naturjournalist og forfatter, og håper folk vil lese sine egne personlige opplevelser inn under hvert punkt.

– Noen ganger trenger vi å minne oss selv om hva som står på spill. Da kan det også bli lettere å justere kursen når det trengs, supplerer Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Bærplukking er blant naturopplevelsene nordmenn er redd for å miste. Foto: Victoria Ose / NRK