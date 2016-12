Disse lensmannskontorene forsvinner

I dag har Norge rundt 340 lensmannskontorer og politistasjoner. Stortinget har bestemt at det i framtida skal være færre, men ikke mindre enn 210.

Landets tolv politimestre har derfor frist til midnatt med å gi sine råd og levere den endelige innstillingen på hvor mange lensmannskontor de vil kutte i sine respektive distrikt.

Da politimestrene kom med sin foreløpige innstilling i midten av oktober, sa de at de blant annet ville kutte lensmannskontorer som har åpent to dager i uken eller mindre, og kontorer som ikke har åpent i det hele tatt. Likevel ble det bråk.

Flere politimestre har hittil i dag lagt frem sine endelige innstillinger til nærpolitireformen. Under finner du en oversikt over hvor mange lensmannskontorer og politistasjoner de foreslår å kutte. Saken oppdateres etter hvert som flere politimestre legger frem sine innstillinger.

Vest: 17 forsvinner

Uken etter at alle andre politimestre hadde lagt frem sine forslag, la politimester i Vest politidistrikt, Kaare Songstad, sitt nye kart.

Her foreslår han å legge ned totalt 17 lensmannskontor i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Selje

Balestrand

Gaular

Jølster

Askvoll

Hyllestad

Luster

Aurland

Årdal

Gulen

Solund

Austrheim og Fedje

Ulvik

Vaksdal

Ullensvang og Eidfjord

Jondal

Samnanger

Songstad sparer med det flere lensmannskontor som var foreslått nedlagt tidligere i høst; Svelgen i Sogn og Fjordane og Osterøy i Hordaland.

Noe overraskende foreslår også politimesteren å opprette en helt ny politistasjon - på Bergen lufthavn Flesland. Flyplassen skal bygges ut, og Songstad vil ha et eget tjenestekontor der for å håndtere den økte passasjerveksten.

Finnmark: 1 forsvinner

FINNMARK: Politimester, Ellen Katrine Hætta. Foto: Ksenia Novikova / NRK

Finnmark legger ned ett lensmannskontor, selv om det opprinnelige forslaget var å legge ned tre. Kun Nesseby lensmannskontor legges ned.

– I utgangspunktet så var Loppa og Gamvik også foreslått lagt ned, men etter høringsrunden har jeg kommet fram til at vi må beholde det slik det er i dag, fordi vi har et fylke som er krevende værmessig og geografisk, sier politimester Ellen Kathrine Hætta.

Nordland: 14 forsvinner

Politimester Tone Vangen, Nordland politidistrikt. Foto: Beth Mørch Pettersen / NRK

I oktober foreslo politimesteren i Nordland ned til 19 tjenestesteder i distriktet. Etter høringsrunden er kuttet noe mindre.

– Min anbefaling til Politidirektoratet er at det bør være 21 tjenestesteder og 11 tjenesteenheter i Nordland politidistrikt, sier Vangen i en pressemelding torsdag.

Anbefalingen betyr at disse tjenestestedene legger ned:

Ballangen

Bø i Vesterålen

Tjeldsund og Skånland

Gildeskål

Grane og Hattfjelldal

Hadsel

Hemnes

Nesna

Lødingen

Rødøy

Steigen

Saltdal og Beiarn

Sømna

Tysfjord

Innlandet: 20 forsvinner

INNLANDET: Politimester Johan Brekke. Foto: Nora Brønseth / NRK

Innlandet halverer antall tjenestesteder. De har i dag 41, men i den nye innstillingen foreslår de å kutte 20 av dem.

Disse er:

Vågå

Skjåk

Gausdal

Øyer

Tolga og Os

Alvdal og Folldal

Rendalen

Engerdal

Våler

Grue

Eidskog legges ned, men det opprettes et nytt i kommunen, Magnormoen lensmannskontor

Nord-Odal

Sør-Odal

Løten

Søndre Land

Vestre Toten

Østre Toten

Vestre Slidre

Øystre Slidre

Sør-Aurdal

Etnedal

Politidistriktet forklarer at dette i stor grad vil være en formalisering av dagens situasjon, da de aller fleste tjenestestedene som foreslås nedlagt allerede har stengt eller har meget begrenset åpningstid.

Agder: 12 forsvinner

AGDER: Politimester i Agder, Kirsten Lindberg. Foto: Terje Sellevold / NRK

Politimester i Agder, Kirsten Lindeberg oppretter noen nye kontorer, og kutter andre. Noen av disse er:

Kvinesdal

Lyngdal

Søgne

Iveland

Birkenes

Bykle

Bygland

Gjerstad

Vegårshei

De beholder to flere enn først anbefalt.

– Nå har vi økt antallet kontorer til 15. Økningen ligger i at Byremo og Åmli omgjøres til lensmannskontoret i stedet for oppmøtesteder som først foreslått, sier politimesteren til NRK.

– Skyldes dette misnøye fra kommunene?

– Jeg vil ikke kalle det misnøye, men vi har fått veldig gode innspill fra kommunene. Jeg håper de opplever at det har vært en god prosess og at de ser at polititjenesten nå blir mer lik i hele Agder, sier Lindberg.

Trøndelag: 19 forsvinner

Trøndelag får ifølge innstillingen 20 tjenestekontorer. I sitt forrige forslag til nærpolitireformen ville politimester Nils Kristian Moe opprettholde 16 lensmannskontorer, men har altså nå berget ytterligere fire: Selbu, Midtre-Gauldal, Værnes lufthavn og Åfjord.

Slik reformen nå ser ut, vil 19 tjenestesteder bli lagt ned i Trøndelag.

Troms: 3 forsvinner

Blant de foreslått nedlagte var Skjervøy, noe som skapte sterke reaksjoner. I det nye forslaget er derimot Nordtromskommunen spart, og består som i dag.

De som foreslås lagt ned er:

Salangen lensmannskontor

Evenskjer

Kvæfjord lensmannskontor på Borkenes

Møre og Romsdal: 10 forsvinner

Politimesteren vil redusere antall lensmannskontor i Møre og Romsdal fra 26 til 16.

Lensmannskontorene som foreslås kuttet, er:

Stranda og Norddal

Sula

Giske

Ørskog

Midsund

Averøy

Gjemnes og Eide

Halsa

Nesset

Smøla

– De lensmannskontorene som nå blir borte og slått sammen med større enheter, hadde i utgangspunktet svært lav bemanning og hadde ingenting å si for beredskapen, sier politimester Ingar Bøen.

Sør-Vest: 8 forsvinner

Politimesteren i Sør-Vest politidistrikt foreslår å redusere dagens 27 tjenestesteder til 19, slik at ni tjenestesteder erstattes med politikontakt.

Disse ni er:

Fitjar

Sveio

Tysvær

Etne

Hjelmeland

Gjesdal

Klepp

Hå

Bjerkreim

Sør-Øst: 17 forvinner

SØR-ØST: Politimester Christine Fossen, Sør-Øst politidistrikt. Foto: Hans Christian Eide / NRK

Den endelige tilrådningen anbefaler 26 tjenestesteder organisert i 12 tjenesteenheter i Sør-Øst politidistrikt. Det innebærer en reduksjon på 17 kontorer i de fire tidligere politidistriktene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Driftsenhet Vestfold får adminstrasjonsted Tønsberg politistasjon. Med disse tjenestestedene:

Horten

Holmestrand

Tønsberg

Sandefjord

Larvik

Driftsenhet Telemark får adminitrasjonssted Grenland politistasjon. Med disse tjenestestedene:

Skien

Bamble

Kragerø

Kviteseid og Seljord

Vinje

Nissedal

Sauherad

Notodden

Rjukan

Driftsenhet Buskerud får administrasjonssted Drammen politistasjon. Med tjenestestedene:

Drammen

Lier

Røyken og Hurum

Nedre Eiker

Øvre Eiker

Kongsberg

Nore og Uvdal

Hønefoss

Modum

Gol

Nes

Geilo

Øst:

Oslo: Ingen endring

1. januar 2016 ble Oslo politidistrikt slått sammen med Asker og Bærum. Det nye Oslo politidistrikt har ingen lensmannskontorer og alle de syv politistasjonene skal beholdes. Politidistrikt orienterer kommuneledelsen om nærpolitireformen gjennom politirådsmøter og andre møter.

Politidistrikt Øst gir sin innstilling i morgen, og i Vest politidistrikt kommer ikke innstillingen før 19 desember på grunn av sykdom.