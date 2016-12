Fire nye politikontor berget

Nå er det klart at Selbu, Midtre-Gauldal, Værnes lufthavn og Åfjord er berget. Det betyr at Trøndelag får 20 tjenestekontor.

– Da vi sendte forslaget på høring var det 16 tjenestesteder. I vårt endelige forslag har vi lagt til fire tjenestesteder, sier politimester Nils Kristian Moe.

Ordfører i Midtre-Gauldal, Sivert Moen er glad innbyggerne i kommunen fortsatt får ha et lensmannskontoret i nærheten. Foto: Midtre Gauldal kommune

I høringsprosessen ba Midtre-Gauldal om å få beholde lensmannskontoret. Ordfører Sivert Moen er fornøyd med at de nå har blitt hørt.

– Nå beholder vi lensmannskontoret og det gir innbyggerne en nærhet til kontoret. Nå blir det innenfor den tidsfristen på tre kvarter som er satt. Det er ikke bare snakk om utrykning, men tjenester knyttet til lensmannskontoret, sier Moen.

Også ordfjører i Åfjord, Vibeke Stjern er fornøyd med at de får beholde sitt kontor.

– Det er fantastisk. Jeg har hørt noen rykter, men det er godt at det nå blir offisielt. Dette er en kjempenyhet for Åfjord og Fosen, sier Stjern.

– Tviler på at alle er fornøyd

Til tross for den gode nyheten tror ikke Moen alle er fornøyd med reformen. Han mener hele prosessen har gått i raskeste laget.

– Det som egentlig ligger til grunn her er mangel på ressurser i de store byene, tror jeg. Nå er det nærmest slik at distriktene tappes for å få til det de mangler i byene. Det blir ikke den riktige måten å gjøre det på, sier Moen.

– Kjenner sentraliseringen på kroppen

Selv om de er fornøyde med å få beholde sine kontor, mener både ordføreren i Midtre-Gauldal og Åfjord at det er distriktene som kommer dårligst ut av reformen.

Ordfører i Åfjord, Vibeke Stjern håper kontoret i Åfjord blir like stort eller større enn det det er i dag. Foto: Ståle Yttrehus / NRK

– Det er distriktene som må betale for manglende politi. Dersom det er personskade som må etterforskes, får ikke brann- og redningstjenesten gjort ferdig jobben før politiet er på plass, sier Moen.

– Vi i distriktene er stadig vekk offer for omstrukturering og omorganisering. Vi kjenner sentraliseringen på kroppen, sier Stjern.

Færre kontor som utsteder pass

Om kontoret i Åfjord blir større eller mindre enn tidligere, er foreløpig ikke kjent. Heller ikke ordføreren har fått noen signaler om dette.

– Ut ifra den aktiviteten som er på Fosen og på kysten, liker vi å tro at det i hvert fall ikke kan bli noe mindre. Fra Åfjord er det ganske stor avstand til Namsos som blir det neste kontoret, forteller Stjern.

Politimesteren forteller at dersom det blir endringer i størrelsen på de forskjellige kontorene, er ikke dette noe som skjer med det første.

– Umiddelbart så vil det ikke skje en stor forandring. Over tid vil det nok være en del tjenestesteder som vokser slik at vi skal klare å dekke de polititjenestene på stedet. Vi ser også at det blir endrede krav til for eksempel utstedelse av pass, så der må vi antakelig redusere antallet steder vi utsteder pass i ganske stor grad.

Godt samarbeid

– I denne saken er det veldig mange som skal ha en stor takk. Mange har jobbet tett sammen. Jeg vil trekke fram Sør-Trøndelag hvor kommunene har stått sammen for å få til det vi mener er det tryggeste og beste for Sør-Trøndelag.

Politisjefen er glad for at så mange har engasjert seg i saken.

– Vi har fått inn mange innspill, både fra medarbeidere og kommuner. Disse har vi godt igjennom og sammenholdt de med krav til for eksempel avstand, innbyggere og utrykningstid, sier Moe.

– Vi er veldig glade for at vi er ettertraktet i kommunene, legger han til.

Slik reformen nå ser ut vil 19 tjenestesteder bli lagt ned i Trøndelag. Politidirektoratet skal nå gå igjennom forslagene til politidistriktene. På nyåret blir disse sendt ut på en endelig høring. Høringsfristen er på åtte uker. Forslaget vil senest bli sendt til justisdepartementet 1. april 2017.

Fakta om nærpolitireformen Ekspandér faktaboks Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12

Målet med politireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer.

Reformen understreker at kompetanse og politikraft spres i det enkelte politidistrikt, og at dette ikke bare sentraliseres nært politimesteren.

Antall lensmannskontorer og tjenestesteder skal også kuttes betraktelig uten at antallet er tallfestet.

Politidirektoratet skal rådføre seg med kommunene når puslespillet om antall tjenestesteder skal legges.

Minst 90 prosent av innbyggerne i et politidistrikt skal ha maksimalt 45 minutters kjøretid til nærmeste lensmannskontor eller politistasjon.