Dette er barna til de norske IS-krigerne

Nå som terrorgruppa er territorielt bekjempet i Syria, har stadig flere norske barn blitt funnet. Barna er nordøst i Syria, et område som er kontrollert av kurdiske selvstyremyndigheter.

Nå er regjeringen under et økende press for å finne en løsning for de norske barna.

Senest i går sa preses i Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, at det er statens ansvar å hente hjem barna og mødrene. I dag åpnet statsminister Erna Solberg for å hente hjem de foreldreløse barna.

Loven sier at barn som er født 1. september 2006 eller senere, og har norsk mor eller far, automatisk er norsk statsborger. Dette gjelder selv om barna er født i utlandet.

18 norske barn, eller barn med norsk tilknytning, er så langt er funnet i interneringsleiren Al Hawl.

Barna som er gjort rede for

Fem foreldreløse barn mellom 1 og 7 år

De norske barna skal befinne seg alene i interneringsleiren Al Hawl, nordøst i Syria. Ifølge Aftenposten snakker barna flytende norsk.

Ifølge Aftenposten er foreldrene til barna en etnisk norsk kvinne (30) og en afrikansk mann (31). Faren skal være død, og moren skal være forsvunnet.

NRK kjenner kvinnens identitet.

Jente (2) og gutt (4)

De to norske barna er i leiren Al Hawl, sammen med sin mor. Moren er en norsk statsborger fra Oslo, som har tryglet norske myndigheter om hjelp til å komme hjem til Norge. Gutten skal ha en alvorlig lungesykdom, som krever avansert behandling.

NRK møtte barna i interneringsleiren Al Hawl i mars. Da var barna syke.

2-åringen og 4-åringen overlevde bombingen i den siste IS-enklaven Baghouz. Siden i mars har de vært i leiren Al Hawl sammen med sin mor, en norsk statsborger. Foto: Christine Svendsen / NRK

Gutt (mellom 2 og 3 år)

Sønnen til den norske statsborgeren Aisha Shezadi Kausar er i interneringsleiren sammen med sin mor.

Kausar har bedt norske myndigheter om bistand til å komme seg tilbake til Norge. Hun oppga hensyn til sønnen som grunn.

Sju foreldreløse barn på 1, 2, 3, 5, 5, 7 og 8 år

Faren til barna er den norske statsborgeren og IS-terroristen Michael Skråmo. Norsksvenske Skråmo og hans svenske kone er drept.

Barnas bestefar, Patricio Galvez, er i Irak nå. Han forsøker å få barna tilbake til Sverige. Kurdiske myndigheter har gitt tillatelse til at barna kan flyttes til det svenske konsulatet i Erbil i Irak.

Ifølge bestefaren er barna syke og underernærte.

De sju barnebarna til Patricio Galvez. Bildet er tatt i Syria. Faren til barna, Michael Skråmo, var norsk statsborger. Foto: Privat

To gutter og en jente (alle under ti år)

Alle barna er født i Norge, men de er russisk statsborgere. De befinner seg i leiren Al Hawl, sammen med sin mor «Elena».

«Elena» kom til Norge som flyktning da hun var barn, men dro til Syria i 2016, sammen med ektemannen og deres tre barn.

NRK har møtt bestemoren til barna, som gjentatte ganger har forsøkt å få barnebarna i sikkerhet.

Disse tre barna er født i Norge. De er russiske statsborgere. Foto: Privat

Rundt 20 barn er ikke gjort rede for

I tillegg til de 18 barna som befinner seg i de kurdiske områdene i Syria, er det rundt 20 norske barn som befinner seg på ukjent sted.

Det finnes ikke sikker informasjon om disse barna, men NRK har fått opplyst at de fleste norske IS-kvinnene skal ha fått barn.

Rundt 100 personer med norsk tilknytning har dratt til Syria for å delta i ulike ekstreme grupper, de fleste til IS.

Les bakgrunn her: De som valgte vold og terror

