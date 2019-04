Datteren tok med seg tre norskfødte barn til IS: – Jeg var så sint på henne

NRK møter familien i en leilighet i det sentrale østlandsområdet. Familien flyktet til Norge for 20 år siden.

De siste tre årene har de holdt på en vond hemmelighet.

– Det er vanskelig å måtte lyve hele tiden, at vi ikke har kunnet si sannheten om søsteren vår, sier en av brødrene hennes til NRK.

Familien vil ikke at kvinnen skal omtales med navn. NRK kaller henne «Elena».

Sammen har de klart å holde skjult at et familiemedlem er i Syria, og at hun har knyttet seg til terrorgruppa IS.

Moren holder hånden over ansiktet til datteren, som dro til Syria i 2016. Der ble hun en del av terrorgruppa IS. Foto: Arild Sandsvik / NRK

«Elena» kom til Norge da hun var barn. Etter ungdomsskolen begynte hun på yrkesfag på videregående.

– Vi har flyktet fra krig, og hun har flyttet til et område i krig. Det er frustrerende og uforståelig at hun dro. Vi rømte jo fra krig for å bo i fred, sier en annen bror.

Etter det NRK forstår har heller ikke Politiets sikkerhetstjeneste (PST) vært klar over at den norskrussiske kvinnen de siste årene har oppholdt seg i IS-kontrollert område.

IS er en av verdens mest brutale terrorgrupper, og har stått bak massedrap, terroraksjoner og utstrakt vold mot sivile.

– Hadde samme ideologi, så angret hun

Ifølge familien dro «Elena» til Syria i 2016, sammen med sin ektemann og deres barn. Alle de tre barna er født i Norge.

– Hun sa til oss at vi også måtte reise dit og at vi kunne være der sammen. Men så ombestemte hun seg og ville ut, sier moren til NRK.

Før den norskrussiske kvinnen reiste til Syria, oppholdt hun seg i Tyrkia sammen med ektemannen og deres tre barn.

Ifølge familien hadde kvinnen returbillett til Oslo, men dro i stedet med ektemannen og barna over grensa.

Dagen før hun skulle tilbake til Norge, en søndag i august 2016, fikk moren en tekstmelding fra datteren:

«Dessverre, han ville ikke at jeg skulle tilbake, vi skal reise til Syria.»

På denne tiden var IS under hardt press, og mistet stadig flere områder i Syria.

– Jeg var så sint

Moren, en kvinne i 50-årene, forteller til NRK at hun umiddelbart reiste til Tyrkia for å lete etter datteren og barnebarna.

I Tyrkia skal hun ha oppsøkt politiet og en rekke andre i håp om at de kunne hjelpe henne.

Broren viser frem et bilde av de tre barna, som er født i Norge, og ble tatt med til Syria av sin mor. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Den første tiden var jeg veldig sint på datteren min. Jeg var kjempesint, jeg sov ikke om natten. Men da jeg hørte fra henne etter noen måneder ble jeg kjempeglad for at hun levde og at barnebarna hadde det bra, forteller moren til NRK.

Hun mener datteren dro til Syria fordi ektemannen hadde sagt at han ville ta barna med seg hvis hun ikke ble med.

– Hun hadde ikke andre muligheter, sier moren.

Hun forteller at datterens ektemannen først skal ha kjempet for Jabhat al Nusra. Organisasjonen er tilknyttet Al Qaida. Deretter skal ektemannen ha knyttet seg til terrorgruppa Den islamske stat (IS).

Ifølge familien ble ektemannen radikalisert da han bodde i Tyrkia.

– Delte hun også hans ideologi og meninger?

– Den første tiden hadde hun samme ideologi, men alle kvinner som reiser dit sier det samme i begynnelsen. Etter to-tre måneder gråter de og vil tilbake.

– I 2016 var det velkjent at IS sto bak terrorhandlinger, drap på blant annet sjiamuslimer og jesidier. Hvorfor tror du hun likevel ville være med dem?

– Jeg tror ikke hun tenkte over det. Hun var ikke veldig ideologisk, hun lærte seg aldri Koranen og var ikke opptatt av religion, svarer moren.

– Min datter på Dagsrevyen

De siste månedene skal «Elena» og barna ha oppholdt seg i Baghouz, det siste området IS har kontrollert i Syria.

Kurdiskledede Syrian Democratic Forces (SDF) har ledet angrepene mot IS-enklaven, som blant annet ble bombardert og angrepet fra luften.

I mars i år mistet familien kontakt med datteren og barna. De var sikre på at IS-kvinnen og barna var drept i offensiven mot IS.

På samme tid var NRK i flyktningleiren Al Hawl, nordøst i Syria. Der møtte vi en norskrussisk kvinne, som sa hun hadde tre barn og hadde kommet ut av Baghouz:

NRK møtte norsktalende IS-kvinne i Syria Du trenger javascript for å se video.

Familien på Østlandet er sikker på at den norskrussiske kvinnen NRK snakket med er deres datter og søster.

– Jeg så på videoen igjen og igjen. Jeg er sikker på at det er datteren min, sier moren om videoen.

– Jeg ble så glad. Det betyr at hun ikke er drept, men at hun lever.

Den norskrussiske kvinnen oppga fornavnet sitt til NRK, som er det samme som kallenavnet til datteren.

Samme dag fikk familien også melding fra en annen kvinne i leiren, som sa at hun hadde snakket med «Elena». NRK har sett disse meldingene.

– Kvinnen vi snakket med sa at hun ikke ville hjem til Norge?

– Jeg tror hun var redd for at vi skal få problemer. Hun har ikke statsborgerskap i Norge, og den permanente oppholdstillatelsen hennes har gått ut, svarer moren.

IS-kvinnene som oppholder seg i leiren blir fratatt mobiltelefonene sine. Derfor kan ikke familien kommunisere direkte med kvinnen.

– Betalte for bilder av barnebarn

Ifølge familien skal «Elena» og de tre barna ha levd under kummerlige forhold etter at ektemannen døde.

Han skal ha blitt drept i et flyangrep nær november 2017 i Abu Kamal, nordøst i Syria. I samme periode var det flere russiske flyangrep mot byen, som ble tatt over av Assad-regimet samme måned.

Ifølge broren skal den norskrussiske kvinnen ha nektet å gifte seg på nytt etter at ektemannen ble drept. Foto: Arild Sandsvik / NRK

– Etter at han ble drept hadde hun et mål om å komme seg ut av Syria, sier moren til NRK.

Ifølge familien skal den norskrussiske kvinnen ha blitt fengslet av IS, fordi de oppdaget at hun forsøkte å komme seg ut av de IS-kontrollerte områdene.

IS skal ha hatt kontroll over telefonen til kvinnen, og presset familien i Norge for penger.

– Jeg måtte betale for å se bilder av barnebarna mine, forteller moren.

– Barnebarnet skulle få militær trening

Hun forteller at hun også har betalt penger for at det eldste barnebarnet, en gutt under 10 år, ikke skulle få militær opplæring av IS.

– De ville lære ham opp til å gå vakt. Jeg sendte penger og skrev: «Vær så snill, ikke hent ham», sier bestemoren med tårer i øynene.

De tre barna er født i Norge, men er ikke norske statsborgere. Nå frykter familien for deres fremtid. Foto: Privat

Senere skal hun ha fått melding om at guttungen hadde sluppet å få slik opplæring.

Moren forteller at familien de siste årene har betalt mellommenn rundt 200.000 kroner for å få den norskrussiske kvinnen smuglet ut av IS-kontrollert område, uten at de har fått det til.

Moren har vært i Tyrkia flere ganger for å vente på datteren og barnebarna.

– I fjor sa de at jeg garantert ville få dem tilbake for 2000 dollar. Det ville ta to dager. Jeg kjøpte klær til barnebarna og alt de trengte. Jeg ventet i to uker. Så ventet min bror i fire uker til, men de kom aldri, forteller hun.

Valgte bort norsk statsborgerskap

Nå frykter familien at kvinnen og barna skal bli sendt til Russland.

Mens brødrene og moren til kvinnen er norske statsborgere, valgte kvinnen russisk statsborgerskap i stedet for norsk. Årsaken skal ha vært at hennes russiske ektemannen ikke fikk oppholdstillatelse i Norge.

Russland er ett av få land som henter ut sine statsborgere fra interneringsleiren Al Hawl, slik kurdiske myndigheter har oppfordret til.

– Mener dere at norske myndigheter har noe ansvar for henne?

– Vi kan ikke si det, siden hun ikke har norsk statsborgerskap, sier en av brødrene.

– Jeg skulle ønske hun var norsk statsborger. Det hadde vært hundre ganger bedre å bli straffet og fengslet i Norge, enn å oppholde seg i leiren eller i Russland. Da er det garantert 15 års fengsel uansett hva du har gjort, sier broren.

Nå bekymrer familien seg for hvordan barna til kvinnen har det i interneringsleiren.

– Det er trist å tenke på barna. De har ikke gått på skole eller i barnehage. De har ikke gjort noe for å fortjene dette, å oppleve krig, og vokse opp i krig, og være sulten hele tiden, sier en av brødrene.

Den norskrussiske kvinnen bodde i dette teltet sammen med sine tre barn da NRK møtte henne i interneringsleiren Al Hawl nordøst i Syria. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– IS er en sekt

Den store lettelsen som moren følte over at datteren og barnebarna er i live, er nå erstattet med en frykt for fremtiden til kvinnens barn.

Via andre kvinner i leiren har familien fått noen meldinger fra datteren, blant annet om flommen som har rammet Syria

– Jeg vet ikke hvem som kan hjelpe oss, jeg tenker på det hele tiden. Hvem vi kan snakke med, hva vi kan gjøre, hvordan vi kan sende penger, sier moren og gråter.

Helt siden kvinnen i 50-årene kom til Norge, har hun arbeidet. Hun er redd for hvordan kollegaene vil reagere hvis de får vite om familienes hemmelighet.

– Hvis jeg sier det på jobb, så tror jeg at kollegaene ikke vil snakke med meg lenger. Når jeg som muslim har sjokk, så får de sikkert dobbeltsjokk. IS handler ikke om religion, det er sekt. Mange kvinner har ikke tenkt på barna sine. Det er det som er problemet, sier bestemoren.