IS-terroristen Michael Skråmos barn kan flyttes til svensk konsulat i Irak

Den svensk-norske IS-terroristen Michael Skråmos sju barn kan bli flyttet til det svenske konsulatet i Arbil i Irak, ifølge TV4.

– Det føles helt fantastisk. Det er en stor lettelse, sier morfar til barna, Patricio Galves, til TV-kanalen.

Ifølge Galves er halve prosessen for å flytte barna klart, men at det gjenstår ytterligere tillatelser. Barna er internert i leiren al-Hawl, i nordøst i Syria. Den humanitære situasjonen skal være svært vanskelig i leiren.

– Jeg har instruksjoner om å vente her i Arbil, og ikke reise til Syria før det er klart at barna kan reise ut av al-Hawl, sier han.

Når det er klart, vil han reise til grensen og ta seg videre til al-Hawl og hente alle barna før han returnerer til Arbil i Irak. Der vil barna legges inn på et privat sykehus.

– Barnebarna mine har levd under fryktelig forhold, og trenger mye psykisk støtte, sier han.

Patricio Galvez er her sammen med et av de syv barna, som han kjemper for å få med seg hjem til Sverige. Foto: Privat

– Individuell vurdering

Utenriksdepartementet i Sverige kan ikke kommentere opplysningene om at Skråmos barn vil flyttes til det svenske konsulatet i Arbil.

– Vi kommenterer aldri enkelt saker. I lang tid har vi jobbet med mange ulike kanaler for å finne en løsning for barna i disse leirene, sier Lina Eidmark, ved pressekontoret til det svenske Utenriksdepartementet til SVT.

Hun legger til at løsningen til barna som er internert i leiren, avhenger av situasjonen de befinner seg.

– Det kan være avhengig av om man har foreldre eller ikke og det kan handle om hvor følsomme forhandlinger er. Det hele er en individuell prøveperiode, forteller hun.

På spørsmål hva som kreves for at barna flyttes forteller hun at det er en individuell vurdering, og at det handler om sikkerhetssituasjonen.

– Det handler om en rekke forskjellige ting som må gjøres på lovlig måte som er internasjonalt akseptert, sier Eidmark til SVT.

Kurdiske myndigheter har tidligere sagt at Galvez får ta hjem barna, men svenske myndigheter har ikke uttalt om de får komme til Sverige.

Drept i IS-kamper

Svensk-norske Michael Skråmo ble drept i sluttkampene mot IS i mars, ifølge sin mor. Han ble pågrepet

Sammen med sin svenske kone, Amanda Galves, dro de til Syria i 2014. Hun ble drept i et granatangrep i januar i år.

De to hadde med seg fire barn da de dro for å slutte seg til IS. Seinere har de fått ytterligere tre barn.

Far til Amanda, Patricio Galvez bor i Göteborg, fikk nylig nødvendige tillatelser til å dra inn i Syria for å finne sine barnebarn. Noe han lyktes med.

Galvez ønsker å ta barna med hjem til Sverige

Fra leiren i Al-Hawl i mars 2019 Foto: Maya Alleruzzo / AP

Michael Skråmo

Michael Skråmo figurerte i en rekke propagandavideoer hvor han oppfordret muslimer til å slutte seg til IS eller begå terrorhandlinger.

Svenske Jesper Söder, som har kriget mot IS for den kurdiske YPG-militsen, hadde kontakt med Michael Skråmo for få måneder siden.

– Han er en av de farligste jihadistene jeg har møtt som har reist fra Skandinavia. Han er sterkt troende og har sagt at han heller tar sitt eget liv eller dreper sine barn enn å overgi seg, sa den tidligere YPG-soldaten Jesper Söder til NRK.

Michael Skråmo hadde syv barn i Syria. Nå ønsker svigerfaren å få alle hjem til Sverige. Foto: Privat

