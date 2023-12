Dagligvarehandelen etter NRKs lakseavsløringer: Salget har økt

– Vi foretrekker torsk, men vi kjøper laks som før. Vi har fått med oss nyhetene, men jeg stoler på at fiskeprodusentene gjør ting riktig og at fisken er trygg, sier Gitte Forthun.

Hun er innom fiskebutikken i Sandvika og kjøper med seg torskefileter til middag.

Daglig leder Arne Austbø i fiskebutikken Gutta fra havet opplever at det er stor interesse for laks.

– Vi har stor pågang etter laks. Fisken er kjent og god. Nå før jul er det ekstra mange som vil kjøpe laks, fisken er en del av norske juletradisjoner, sier Arne Austbø.

Også i de store matvarekjedene virker det som om negative nyheter ikke har slått inn på salgsstatistikken.

KJØPER SOM FØR: Gitte Forthun er innom fiskebutikken i Sandvika og kjøper fisk av Eirik Diesrud i Gutta fra havet Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Laksesalget fremstår veldig stabilt, opplyser kommunikasjonssjef i Norgesgruppen Kine Søyland.

– Vi kan ikke se at salget av laks er påvirket i det hele tatt når vi ser på salget over tid, fortsetter hun.

Det samme melder Rema 1000 om. Der har en kampanje ført til en oppgang i salget av fersk laks på hele 16 prosent, mens salget av frossen fisk har vært stabil sammenlignet med i fjor, opplyser Line Aarnes, kategori og innkjøpssjef i Rema 1000.

I høst har NRK avslørt flere kritikkverdige forhold ved lakseoppdrettet.

Blant annet at Mattilsynet mente syk og selvdød laks var på vei til forbrukerne, at laks som ble vurdert vraket, ble solgt som premiumvare og at Israel sendte stinkende, norsk laks i retur, og at det langs kysten fra Møre til Trøndelag var massedød av fisk i merdene i oppdrettsanleggene.

Kjøper mer frossen laks

Organisasjonen Sjømatbedriftene var sjokkert over avsløringene. Administrerende direktør Robert Holmøy Eriksson sa at det bidro til å sette hele næringen i skammekroken.

– Tilbakemeldingene er krystallklare. Folk er frustrerte, oppgitte og rystet etter NRKs reportasjer. Slike hendelser bidrar til å kaste hele næringen under bussen og river ned omdømmet vårt, sa Eriksson i november.

Norgesgruppens butikker solgte like mye fersk laks i november i år, som i fjor. Og for frossen rød fisk har salget faktisk gått opp med rundt 8 prosent, opplyser Søyland.

– Det ser ikke ut som at de negative oppslagene knyttet til dyrevelferd har påvirket salget av laks, slår hun fast.

Søyland mener at noe av forklaringen kan ligge i at folk glemmer fort.

– Det blir et oppslag, og så er det en runde i Debatten, og blir det ikke mer ut av det så fester det seg ikke heller hos folk, sier Søyland.

Mer bevisste forbrukere

Men en ting kan se ut til å ha forandret seg nå i høst. Fiskehelse er noe folk er blitt opptatt av.

GLAD FOR GODT SALG: Eirik Dieserud og Arne Austebø opplever at kundene vil ha laks tross negative nyheter om oppdrettsbransjen. Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Samtalene over disken er helt klart annerledes enn før. Folk spør hvor laksen kommer fra, hvem som er produsent, om vi kjenner til produsenten, hvilken mat fisken har fått og hvordan fisken har hatt det,. Folk er blitt opptatt av fiskevelferd, sier Austbø i Gutta fra havet.

Kunden Gitte Forthun betaler og tar med seg varene. På vei ut sier hun:

– Mulig at jeg stoler litt for mye på dem som produserer, men jeg tenker at det jeg kjøper her er trygt, og at fisken på slike steder som dette har god kvalitet.