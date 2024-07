Samandrag Havforskingsinstituttet vil framleis setta steril oppdrettslaks ut i sjøen, trass i at Miljødirektoratet har avslått søknaden deira.

Hensikta med prosjektet er at viss oppdrettslaks er 100 prosent steril vil ikkje rømt fisk kunna blanda genar med villaks.

Men Vitskapskomitéen for mat og miljø har konkludert at forsøket i verste fall kan føra til katastrofale effektar på villaksbestandane.

Forskingssjef Anna Wargelius ved Havforskingsinstituttet meiner dagens regelverk ikkje er oppdatert og at målretta mutasjon som gir steril laks ikkje er genmodifisering i tradisjonell forstand.

Ho meiner at styremaktene krev 100 prosent sikkerheit og at dette er ein ekstremvariant av føre-var-prinsippet.

Ho planlegg å søka om utsetting på nytt, med betre kunnskap om kva som krevst for å få løyve. Oppsummeringa er laga av ei KI-teneste frå OpenAi. Innhaldet er kvalitetssikra av NRKs journalistar før publisering.

– Me håpar å få produsert ein ny generasjon steril fisk i haust eller neste haust. Då vil me søka ein gong til om å få setta ut steril laks i sjøen.

Det seier forskingssjef Anna Wargelius ved Havforskingsinstituttet (HI).

I fjor søkte HI om å plassera 303 genmanipulerte, sterile laksar ut i merdar i fjorden ved forskingsstasjonen sin i Matre i Nordhordland.

Eit banebrytande forsøk.

Dette ville bli første gong i verda at genredigert laks blir sett ut i eit naturleg havmiljø.

Havforskingsinstituttet fekk avslag på forsøket, men vil søka på nytt.

Mål: å bevara genane til villaksen

Hovudmålet med forskingsprosjektet er å få til 100 % sterilitet i avkommet til oppdrettslaks.

Hensikta er å finna ei løysing for havbruksnæringa der rømt oppdrettslaks ikkje kan øydelegga genane til villaksstammene.

For innblanding av genar frå oppdrettslaks er ein av dei store truslane mot den naturlege villaksen.

Poenget er at viss oppdrettslaks rømmer frå anlegga – noko som skjer ofte – vil denne fisken ikkje kunna kryssa seg – altså para seg – med villaks.

Her ved forskingsanlegget ved Matre i Masfjorden ønska Havforskingsinstituttet løyve til det som kunne blitt verdas første forsøk med genmanipulert laks i merdar ute i sjøen. Foto: Christine Fagerbakke / Havforskningsinstituttet

Meiner studien kan gi katastrofal effekt

Vitskapskomitéen for mat og miljø (VKM) etterlyste i fjor sikker dokumentasjon på at forsøkslaksen ikkje kan para seg med villaks og spreia sterilitet.

Ifølge komitéen kan det ikkje utelukkast at nokon av forsøksfiskane er berarar av eit sterilitetsallel slik at dei likevel kan få avkom.

– Konklusjonen vår er at forsøket er forbunde med potensielt høg miljørisiko.

Det sa vitskapskomitéen sin talsperson Kjetil Hindar då NRK i oktober fortalde om studien og komitéens vurdering.

Komitéen meinte at sjølv om det er lite sannsynleg at sterilitetsgenar frå forsøksfisken blir spreidde til villaks, vil det i så fall vera katastrofalt.

– Den økologiske effekten på villaksbestandar viss det skjer, er svært stor.

Sjølv om HI i vinter tok fleire rundar for å overtyda om at studien er trygg, heldt komitéen fast ved si vurdering.

Og i slutten av mai kom konklusjonen: Miljødirektoratet avslo søknaden frå Havforskingsinstituttet (sjå faktaboks).

Vitskapskomitéen og Miljødirektoratet fryktar steril forsøkslaks i verste fall kan øydelegga villaksstammar med sterilitet, stikk i strid med målet med studien. Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Direktoratet sitt avslag på utsetting av steril laks i sjø Miljødirektoratet avgjorde 29. mai 2024 at Havforskingsinstituttet (HI) ikkje får setta ut steril forsøksfisk i sjømerder i Matre i Nordhordland. Steril oppdrettslaks Genteknologilova regulerer blant anna framstilling og utsetting av genmodifiserte organismar (GMO) i miljøet. Lova krev grundige vurderingar, som skal trygge miljø og helse før ei utsetting. I tillegg skal det leggast vekt på om utsettinga er samfunnsnyttig og bidrar til berekraftig utvikling. – Forsking og utviklinga av ein steril oppdrettslaks kan vere eit samfunnsnyttig formål, og på sikt bidra til berekraftig utvikling. Men for denne forsøksutsettinga er det risiko for spreiing av sterilitet til villaksbestandar. Det er derfor ikkje mogleg å gi godkjenning etter regelverket, sa miljødirektør Ellen Hambro. Også Bioteknologirådets hadde uttalt seg om saka. Rådet meinte at denne forsøksutsettinga kan vere samfunnsnyttig og bidra til å fremje berekraftig utvikling, men dei set som premissar at risiko av genetisk påverking av villaks blir unngått. Moglege alvorlege konsekvensar for villaks Vitskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag frå Miljødirektoratet vurdert helse- og miljørisiko ved utsetting. – Viss ein av dei genmodifiserte fiskane ikkje er sterile, kan han likevel bere eigenskapen for sterilitet i arvematerialet sitt og overføre det til neste generasjon. Viss sterilitet blir spreidd frå genmodifisert laks som rømmer, viser VKMs berekningar at det kan ha alvorlege og irreversible konsekvensar for villaksen, sa Hambro. VKM vurderte at sjølv om det er eit svært lågt sannsyn for dette, kan spreiing til ein villakspopulasjon finnast sjølv med få forsøksfisk. I ein prognose viser dei at eigenskapane for sterilitet i verste fall kan førast vidare i fleire generasjonar av villaksbestandar. Miljødirektoratet vurderer presset på villakspopulasjonar som stort, og mengda laks som kvart år kjem frå havet til Noreg er meir enn halvert sidan 1980-talet. Villaksen blei i 2021 ført opp på Norsk raudliste for artar, i kategorien nær trua. Ikkje mogleg å redusere risiko av forsøket Miljødirektoratet har vurdert om det er mogleg å redusere påvist risiko ved forsøksutsettinga gjennom risikoreduserande tiltak. Eit risikoreduserande tiltak søkar har oppgitt er å bruke doble merdar for å forhindre rømming. Ifølge VKM gir ikkje doble merdar nødvendigvis noka ekstra sikkerheit mot rømming samanlikna med standard oppdrettsmerdar. – Miljødirektoratet vurderer at søkarens føreslåtte risikoreduserande tiltak ikkje er tilstrekkelege for å forhindre rømming, og at desse derfor ikkje kan redusere risiko i tilstrekkeleg grad for dette forsøket, i følge Hambro. Lite kunnskap om andre økologiske effektar VKM påpeikar at det ikkje er undersøkt om genmodifiseringa kan gi effektar på åtferda til fisken, sidan søkar ikkje har utført forsøk for å studere dette i dei lukka forsøksanlegga sine. Det manglar derfor kunnskap om korleis dei genmodifiserte fiskane vil oppføre seg i miljøet. – Lova stiller som krav at utsetting som hovudregel berre skal kunne skje trinnvis. Miljødirektoratet vurderer at det ikkje er grunnlag for å gi unntak frå hovudregelen om trinnvis utsetting i denne saka, seier Hambro. Laksen i forsøket er genmodifisert ved hjelp av ein ny metode kalla genredigering. Det er gjort endringar i laksen sine eigne gen, utan å sette inn arvestoff frå andre organismar. Det finst ikkje ei tilpassa rettleiing for risikovurdering av genredigerte organismar i dag. Det er nå under utarbeiding i EU. Forskinga på genredigerte dyr er i ein tidleg fase, og det kan forventast mykje ny kunnskap på området. Kjelde: Pressemelding frå Miljødirektoratet 29. mai 2024

For seint å anka

Den lange klageprosessen har gjort at dei 303 fiskane uansett har blitt for store – 3,2 kilo. Wargelius kjem derfor ikkje til å anka avslaget.

Men ho gir ikkje opp forskingsprosjektet eller delstudien om steril laks i sjømerdar.

– Me held fram med forskinga som me har planlagt, og vil søka om utsetting på nytt. Nå veit me mykje meir om kva som krevst for å få løyve.

Havforskingsinstituttet får ikkje setta desse 303 genmanipulerte laksane ut i sjømerdar, men vil søka om løyve ein gong til. Foto: ERLEND ASTAD LORENTZEN / HAVFORSKNINGSINSTITUTTET

– Utdatert regelverket

Wargelius meiner dagens regelverk ikkje er oppdatert.

– Regelverket er frå slutten av 1990-åra. Det er laga med tanke på transgene organismar. Men nå har me ny teknologi for å laga enkeltmutasjonar. Regelverket er ikkje tilpassa dagens kunnskap og teknologi.

– Det å setta inn framand genmateriale er noko anna enn å berre målretta endra noko som allereie er der. Det siste kan også skje heilt naturleg, med naturlege mutasjonar.

Forskingssjef Anna Wargelius ved Havforskingsinstituttet. Foto: Erlend Astad Lorentzen / Havforskningsinstituttet

– Steril laks er ikkje genmodifisert

Wargelius meiner at forskingsfisken til Havforskingsinstituttet ikkje er genmodifisert i tradisjonell forstand.

– Her har me ikkje tilsett noko framand DNA. Me har gjort målretta mutasjonar.

Kort sagt: forskarane har «skrudd på sterilitet», ikkje tilført laksen genar frå andre organismar.

Ho viser til at EU jobbar med å endra regelverket for plantar, slik at målretta mutasjonar ikkje skal reknast som genmodifisering.

– Men Miljødirektoratet kallar uansett forsøket dykkar for genmodifisering?

– Absolutt, for slik er regelverket. Det må både dei og me forhalda oss til. Men eg trur me med denne prosessen har fått utforska og testa regelverket.

Oppdrettslaks som rømmer i store mengder frå anlegg med skadd merd-netting, er eit gjentakande problem (illustrasjonsbiletet har ingen samanheng med rømming). Foto: Grieg Seafood

«Ekstremt føre-var»

Ho håpar styremaktene vil utarbeida ein mal for kva krav dei set.

– Det er den ørvesle sjansen for at det er ein menneskeleg feil, som gjer at dei seier nei til studien vår, viss eg forstår det rett. Me har jo det gjort så solid me kan, men dei tillèt null risiko.

– Ein slags ekstremvariant av føre-var-prinsippet?

– Ja, dei krev 100 prosent sikkerheit. Då må ein testa med mange fleire dyr enn det me er vande med i forsking, og stadfesta resultata minst tre gonger. Me har fått læra at myndigheitskrav er noko anna enn forskingskrav, konstaterer Wargelius.

Treng du ein «oppdrett for dummies», kan du kosa deg med denne: