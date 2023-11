Forbrukerrådet vil ha sykdomsmerking av laks

– Vi tror mange forbrukere ønsker en merkeordning for laks velkommen, sier Forbrukerrådets leder Inger Lise Blyverket til NRK.

For laks med en rekke sykdommer, som gjellelidelser, parasitter og hjertesykdommer, slaktes og selges i butikk.

Laksen markedsføres som prima vare og det fremkommer ikke på noe vis på emballasjen eller i ferskvaredisken at fisken har vært syk og døende før den ble slaktet.

Dette vil Forbrukerrådet nå ha en slutt på.

VIL MERKE: Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet mener at det er på tide at oppdrettsbransjen merker laksen om den har vært frisk eller syk da den ble slaktet. Foto: John Trygve Tollefsen

NRK har den siste tiden hatt flere saker om tilstandene i norsk oppdrettsbransje. Vi har fortalt om massedød av laks etter sykdommer hos en av landets største oppdrettsselskaper Lerøy Seafood Group. Dessuten har NRK fortalt at Mattilsynet mener at selvdød laks skulle bli middagsmat. Lerøy benekter at det er tilfelle.

Mer bevisste forbrukere

– Både norske lakseoppdrettere og andre matprodusenter må ta innover seg at norske forbrukere ønsker å vite mer om produksjonsforholdene og om dyrevelferden, sier Blyverket.

Les også Mattilsynet mener syk og selvdød laks var på vei til forbrukerne

Og kunder som NRK møter ved fiskedisken i dagligvarebutikken blir overrasket når vi forteller at den rosa, ferske laksen i vakuumpakningen kan ha vært svært syk da den ble slaktet. Best, fersk og kvalitet er derimot slagord som møter kundene i butikk og i markedsføringskampanjer.

– Når dere fortalte det med sykdommer, så ble jeg nesten overrasket over at det ikke var merket, sier en ung kvinne hadde kjøpt en laksefilet på 200 gram til middag.

– Hadde fisken vært merket at den hadde vært syk, så hadde jeg ikke akkurat kjøpt den, sier en ung mann.

Men fiskens sykdommer smitter ikke over på oss mennesker, understreker Sjømat Norge, hvor mange av de største oppdrettsselskapene er medlemmer.

– Alt vi omgir oss med inneholder masse bakterier og virus, det er overalt, så det har ikke noe å si om maten er trygg eller ikke, sier direktør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge.

VIL IKKE MERKE: Direktør Jon Arne Grøttum i Sjømat Norge mener det er vanskelig å merke om fisken har vært syk Foto: Sjømat Norge

– Hvordan er det å spise fisken som har vært syk, som for eksempel gjellesykdom?

– Den er helt trygg, og det har ingen betydning for kvalitet eller mattrygghet, sier Grøttum i Sjømat Norge.

Ingen hensikt med merking

Men direktørene i Sjømat Norge vil ikke merke fisken.

– Jeg kan ikke se at det har noe som helst hensikt, sier Grøttum.

Sjømat Norge mener flere faktorer taler imot merking av fisken.

– For det første handler ikke det her om mattrygghet. For det andre så er det veldig vanskelig å gjennomføre. Da må du på en måte gjøre en patologisk undersøkelse av hver enkelt fisk, selv om du vet årsaken. Og for det tredje så er det litt merkelig at man skal innføre den type merkeordningen for laks og ikke for annen animalsk kjøttproduksjon, understreker Grøttum.

IDYLL: Ikke alt er like idyllisk i oppdrettsnæringen. Mange sykdommer er utbredt blant laksen, og dårlig fiskehelse er resultatet. Foto: Mowi

Hva er dere redd for hvis dere må merke pakningen med at denne laksen har hatt sykdom?

– Jeg tenker at dette er et irrasjonelt forslag, fordi hvorfor vi skal merke, det har jo ingen betydning for mattrygghet. Dersom merking av syke dyr hadde vært relevant eller hensiktsmessig for mattrygghet eller kvalitet, så hadde myndighetene sørget for å ha det på plass, fremhever Grøttum.

–Er det ikke ganske enkelt hvis fisken var frisk så hadde den hatt det bra, og en syk så hadde den hatt det dårlig?

– Nei, du kan ikke trekke det i direkte sammenligninger. For det første så er det ikke sånn at en syk fisk nødvendigvis ikke har det godt. For det andre så når du skal sette skille mellom frisk og syk fisk, du kan være bærer av et virus uten å være syk eksempelvis, sier Grøttum.

Sjømat Norge mener det er vanskelig å finne objektive kriterier som sier noe om velferden til fisk. Grøttum mener at norsk havbruksnæring er underlagt et strengt forvaltningsregime med regler knyttet til fiskehelse og mattrygghet

Kortsiktig av lakseprodusenter

Forbrukerrådet reagerer på argumentasjonen til Sjømat Norge, om at de ikke trenger å merke fisken fordi den ikke er farlig å spise for oss mennesker.

– Det er svært kortsiktig av lakseoppdrettere. Norske forbrukere er opptatt av ikke bare egen helse, men også av dyrenes helse. Etter hvert vil det ikke være noen forbrukere igjen som vil spise fisk som ikke har det bra under produksjon og avliving, sier Blyverket.

Forskning fra Forskningsinstituttet SIFO viser at nordmenn er opptatt av dyrevelferd.

– Forbrukerne ønsker å vite hvordan maten de spiser har levd, og biologien deres, En økende andel av forbrukerne er skeptiske til velferden til oppdrettsfisk. Forbrukere ønsker seg større åpenhet i oppdrettsbransjen, sier seniorforsker Anneken Bahr Bugge ved SIFO.

Les også Sjømatbedriftene etter NRKs lakseavsløring: – Bidrar til å sette hele bransjen i skammekroken

Større fokus på dårlig fiskevelferd vil påvirke salget av fisk, tror hun.

– Merking er en viktig måte for forbrukerne å orientere seg om maten de kjøper. Hvis forbrukerne får kunnskap om at den fisken de kjøper er et resultat av dårlig dyrevelferd så tror jeg de ville spise mindre enda fisk, sier Bahr Bugge.

Forbrukerrådet fremhever at Rådet for dyreetikk anbefaler at matprodusenter offentliggjør produktinformasjon som sier noe vesentlig om dyrevelferden.

Blyverket tror at en merkeordning vil presse oppdretterne til å bedre fiskehelsen.

– Når de er nødt til å merke, så vil det føre til at de har større oppmerksomhet om dyrehelse, understreker Blyverket.