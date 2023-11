Israel sendte stinkende laks tilbake til Norge – EU-land har også klaget på kvaliteten

«Alle prøvene luktet vondt og hadde ettersmak.»

Slik beskrev det israelske mattilsynet, som ligger under helsedepartementet, et parti med laks fra en norsk eksportør. Den var fanget høsten 2021, og ble solgt som frosne fileter i landet.

Reaksjoner på israelske supermarkeder

NRK har fått tilgang til korrespondansen mellom israelske myndigheter og det norske Mattilsynet. Tilsynet ble varslet om urovekkende funn i starten av januar 2022:

I tillegg til stanken og ettersmaken, hadde laksen også åpne sår, svarte flekker, var blek og misfarget.

Myndighetene sendte det første partiet med laks tilbake til Norge tidlig i 2022.

Noen måneder senere kom det også klager på norsk laks fra kunder på israelske supermarkeder.

Det israelske helsedepartementet konkluderte med at laksen var av så dårlig kvalitet at den var forbudt å selge.

Mattilsynet fikk oversendt dokumentasjon og bilder av funnene. Analyser i Norge bekreftet at israelske myndigheter hadde rett i at kvaliteten vår dårlig.

Bildet viser dokumentasjonen som israelske myndigheter sendte over til Mattilsynet. Israelske myndigheter mente fisken ikke kunne selges.

Flere land har klaget

Fisk av denne kvaliteten kalles produksjonsfisk, som er laveste kvalitetsnivå av norsk laks. Den er forbudt å selge til utlandet med mindre den er bearbeidet.

Flere land har klaget på norsk laks, ifølge Mattilsynet. De kjørte en undersøkelse som de kaller kampanje.

Tilsynet undersøkte 49 virksomheter og fant 11 tilfeller av produksjonsfisk som ble sendt ut av landet tross forbudet. Det viser en rapport fra tilsynet som NRK har sett.

Dette var laks som ble solgt som filet med skinn og hel fisk.

– Bakgrunnen for kampanjen var at vi hadde fått noe tilbakemeldinger både fra land og aktører i Norge om at det ble sendt produksjonsfisk ut av landet, sier Elisabeth Wilmann, direktør i avdeling for juridisk og internasjonalt arbeid i Mattilsynet.

– Hvilke land har klaget på dette?

– Nei, det er litt forskjellig. Det er Israel som har klaget, og så har det vært noen EU-land som har fått forsendelser med produksjonsfisk. De har mest fått den til bearbeiding selv, men det er heller ikke lov, sier hun.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Kan vi stole på at vi betaler for frisk laks?».

Mattilsynet reiste til Israel

Israel er et svært viktig marked for norsk fiskeindustri. To ganger i uken går et 747 fraktfly mellom Norge og Israel fullastet med norsk fisk.

Det har gjort Israel til det største markedet for norsk laks i Midtøsten. Markedet er i sterk vekst med betalingsvillige kunder, og er Norges femte største marked utenfor Europa.

Da israelske myndigheter henvendte seg til Mattilsynet med sine bekymringer, ble det tatt på største alvor.

I det første svaret til Israel skrev Mattilsynet at de ytre skadene på fisken trolig skyldtes vintersår. Fisk med slike sår skal alltid bearbeides i Norge før eksport, av hensyn til laksens renommé i eksportmarkedet.

Men kvalitetsproblemene fortsatte. NRK har sett dokumentasjon på flere partier med laks som er blitt trukket fra det israelske markedet. Laksen er fra ulike lokaliteter, produsenter og eksportører.

Mattilsynet reiste til Israel i fjor. Wilmann forteller at kvalitetsproblemene var ikke årsaken til besøket, men det kom opp spørsmål om eksport av fisk med lav kvalitet.

– Formålet med den reisen var ikke produksjonsfisk i hele tatt, men holdbarhet. Så er det alltid viktig å diskutere med andre land at vi følger et regelverk, hva slags regelverk vi har, og forsikre de om at de får fisk av god kvalitet og som er trygg, sier Wilmann.

Norges Sjømatråd peker på at retur av fisk er en sak mellom kjøper og selger.

– På generelt grunnlag kan vi jo si at norsk laks opparbeidet seg en meget sterk posisjon. Det er en ettertraktet vare i mange markeder blant annet på grunn av sin høye kvalitet. Derfor vil det også kunne være uheldig med slike tilfeller, som vi vet at selskapene jobber hardt med for å unngå. Det skriver kommunikasjonsdirektør Martin Skaug i en e-post til NRK.