Brukte 13 timer for en behandling på 40 minutter

De siste dagene har NRK fortalt om pasienter som må vente i timevis for å få transport til og fra sykehus i Oslo.

Men også andre steder i landet blir pasienter utsatt for mye venting og lange reiser på grunn av samkjøring av pasienter.

Kreftsyke Vivi Helene Stokvold fra Brønnøysund bruker opptil 13 timer for å komme seg til og fra Helgelandssykehuset, inkludert ventetid og en behandling som kun tar 40 minutter.

Årsaken er at helseforetaket sparer penger ved å plukke opp flere pasienter på veien.

– Som regel plukker de opp andre pasienter på vei til sykehuset. Det samme gjelder når jeg skal hjem. Som regel er vi tre personer i bilen. Jeg blir sliten etter en så lang tur, medgir Stokvold.

Bilturen til og fra sykehuset skal normalt ta seks timer.

En annen gang måtte hun reise hjem med rutebuss etter en åtte dagers cellegiftbehandling.

– Jeg måtte på do og spy meg ferdig før jeg gikk på bussen, forteller 71-åringen.

– Strengere krav til dyretransport

Drosjesjåfør Jens Martin Sørnes i Brønnøysund sier han har forståelse for at sykehuset sparer penger, men at helsesituasjonen til pasientene bør veie tyngst.

– Det er folk vi kjører. Det kan være strengere å kjøre dyretransport. Det er greit nok at det skal spares, men før var det legen som avgjorde. Nå er det pasientreisekontoret som tar hele den vurderingen, hevder han.

Bjørn Haug er ansvarlig for pasientreiser på Helgelandssykehuset.

– Mellom 15 og 20 prosent av helseforetakets budsjett går til å transportere pasienter. Vi prøver å være restriktive, samtidig som vi gir pasienter et akseptabelt tilbud. Det er en vanskelig balansegang noen ganger, sier Haug, enhetsdirektør for prehospitale tjenester.

Han sier sammenligningen med dyr er en tabloidisering han ikke vil kommentere. Haug forsvarer at drosjene må samle opp pasienter på de lange turene.

– En tur mellom Brønnøysund og Sandnessjøen koster fort 5000 kroner. Vi har mange slike transporter hver dag. Med flere pasienter i samme bil, blir det billigere. Men det skal gjøres en vurdering. Om de ikke kan sitte sammen med andre av helsemessige årsaker, skal de ikke det, sier Haug.

Han sier han ikke kan kommentere enkeltsaker, men beklager at Vivi Stokvold ikke ble tilbudt drosje etter det lange oppholdet på sykehuset.

– Hvorfor det ikke har skjedd, kan jeg ikke svare på, men det kan være en glipp, sier Haug.

Pasienters rett til transport Ekspandér faktaboks Pasientreiseforskriften: § 1. Dekning av reiseutgifter – spesialisthelsetjenester En pasient har rett til å få dekket utgifter ved å reise til og fra spesialisthelsetjenester ved sykehus, distriktspsykiatrisk senter eller institusjon som tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk. Institusjonen skal eies av et regionalt helseforetak eller ha avtale med et regionalt helseforetak. En pasient har i tillegg rett til å få dekket utgifter ved å reise til og fra andre spesialisthelsetjenester som finansieres av et regionalt helseforetak og er a) det geografisk nærmeste stedet helsetjenesten kan gis, b) opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner, legespesialister, psykologspesialister, laboratorier og røntgeninstitutter i den helseregionen pasienten er bosatt, c) legespesialister, psykologspesialister, laboratorier og røntgeninstitutter utenfor pasientens bostedsregion når de har avtale om å tilby helsehjelp med det regionale helseforetaket i den helseregionen pasienten er bosatt, eller d) en godkjent nasjonal eller flerregional behandlingstjeneste eller en nasjonal kompetansetjeneste for det tilbudet som oppsøkes, jf. forskrift 17. desember 2010 nr. 1706 om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

LANG REISEVEI: Reisen til og fra Helgelandssykehuset skal normalt ta seks timer, men Vivi Stokvold brukte 13 timer inkludert ventetid og en behandling på 40 minutter.

– Uverdig

I Oslo er hovedproblemet at taxinæringen ikke synes pasientreiseordningen er godt nok betalt. Drosjesjåførene vil ikke ta disse turene.

Men også her skaper samkjøring forsinkelser for pasienter.

– Sykehuset har en avtale om at pasienter ikke får bil hjem uten at det er minst en pasient til i bilen, som skal til samme bydel. Det har medført at min 83 år gamle far etter behandling har måttet vente i halvannen time for å bli fraktet hjem etter krevende behandling. Det bidrar til at en svært redusert pasient, blir mer redusert. Det er rett og slett uverdig og mer invalidiserende for hans situasjon sier Jan Christian Ryenbakken.

Forsvarer samkjøring

Pasientreiser ved Oslo universitetssykehus sier det hender de samkjører pasienter.

– Helseforetakene må drive pasientreiser på en forsvarlig, men også kostnadseffektiv måte, sier Egil Johannessen, avdelingsleder for pasientreiser ved Oslo universitetssykehus.

– Hvem bestemmer om det er forsvarlig å sende syke pasienter sammen?

– Det er den som rekvirerer, eller bestiller reisene. For eksempel sykehuset eller legen.

Han peker på den pågående konflikten Pasientreiser har med Norges Taxi og Christiania Taxi, som gjør at noen av reisene nå ikke fungerer som de skal.

– Internt i Oslo og Akershus har vi en standard på at det ikke skal ta mer enn 45 minutter fra bestillingen er gjort til pasienten hentes. I dag tar dette sjelden mer enn 20 minutter i en normal situasjon, sier Johannessen.

