Drosjeordningen for pasienter må granskes, mener Senterpartiet

– Det er helt klart helseforetakene som ikke gjør jobben sin. Kanskje det handler om at avtalen ikke er gode nok, kanskje taxisjåførene og firmane slipper for lett unna når de ikke leverer på det som står, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne (Sp) til NRK.

I går fortalte NRK om kreftpasienter som har måttet vente sju timer på drosje etter behandling. En av årsakene skal være at drosjesjåførene ikke synes avtalen mellom helseforetakene og taxiselskapene Norgestaxi og Christiania Taxi er god nok.

I dag bekreftet flere drosjesjåfører til NRK at avtalen som sentralene har inngått med helseforetakene er den dårligste på 11 år. Drosjesjåførene mener de med den avtalen ikke får dekket sine utgifter.

Må granskes

Resultatet blir at pasienter både i Oslo og Bergen opplever å vente i timevis eller forgjeves på en drosje for å komme seg hjem etter behandling, mens drosjesjåførene tar turene de tjener mer penger på.

– Nå må hele ordningen granskes og senterpartiet vil derfor fremme et forslag i Stortinget neste uke for å legge press på regjeringen og helseforetakene, sier Kjersti Toppe til NRK.

– Vi må sikre at pasienter som er syke og som har rett til å reise hjem ikke må vente på taxi eller annet transportmiddel, mener Toppe.

Drosjenæringen må ta ansvar

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud mener det derimot er taxinæringen som har ansvaret for å rydde opp.

– Dette er avtaler selskapene har inngått, og hvor de har ganske mange turer i løpet av et år så det er viktig at de følger opp. Dette handler om tilliten til de taxiselskapene som har disse avtalene. Jeg tror at taxibransjen er veldig tjent med å sørge for å rydde opp i dette, sier Hoksrud.

– Det skal ikke være sånn at det neste er en større belastning å ta turen hjem enn å være til behandling, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talskvinne (Sp) til NRK.