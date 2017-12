Taxisjåfører vil ikke hente pasienter, mener det ikke lønner seg

–– Det er 10–11 år siden prisene for å kjøre pasienter var så lave som de er nå. Dermed dekker ikke prisene utgiftene vi som drosjesjåfører har. Det sier Impiaz Ahmed til NRK. Han har vært sjåfør for Norgestaxi i 16 år.

I går fortalte NRK at alvorlig syke må vente i opptil 7 timer for å få taxi hjem etter behandling. I dag bekrefter flere sjåfører til NRK at den nye pasientreiseordningen mellom Oslo universitetssykehus og Christiania Taxi og Norges Taxi er så dårlig at det ikke lønner seg for sjåførene å kjøre pasienter.

Lav start og kilometer takst

Avtalen, som ble inngått i september, har skapt stor frustrasjonen blant sjåførene. Sjåførene mener start-taksten og kilometersatsen er altfor lav når de henter pasienter.

– Da noen ble informert om den nye avtalen i august med oppstart 1. september sa alle sjåførene fra at dette går ikke, sier Impiaz Ahmed.

Taxisjåførene mener de i større grad også burde vært informert om den nye ordningen som ble inngått med sykehusene i Oslo.

Ahmed legger til at alle sjåførene liker å kjøre og de er bekymret for pasientene som må vente så lange. Men med de lave prisene velger mange sjåfører bort pasientreisene.

Så hvis dere hadde hatt en litt bedre avtale tror dere dette ville gått i orden?

– Jada. Vi har hatt mange møter med ledelsen på sentralen, men vi får ikke noe svar sier Ahmed.

Norges Taxi ønsker ikke å stille til intervju, men skriver i en SMS til NRK i dag, at de jobber for å løse saken.

NRK fortalte i går at flere pasienter har ventet sju timer, tre ganger denne uka på taxi hjem etter cellegiftbehandling.

Ikke akseptabelt

Teje Strand er klinikkleder og ansvarlig for pasientreisene ved Oslo universitetssykehus. Han er ikke fornøyd med hvordan pasienter nå opplever problemer med pasientreiser. Foto: NRK

– Dette er ikke bra i det hele tatt, sier Terje Strand, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus og ansvarlig for pasientreiser til NRK.

Hva gjør dere for å få taxi selskapene til å gjøre jobben sin?

– Vi har hatt møter hvor vi gjennomgår det som står i kontrakten. I kontrakten står det også at de kan bøtelegges om de ikke gjør jobben sin, hvis det går mer enn en time etter at oppdraget skulle vært utført, sier Strand.

Strand viser til at de nå bruker en del andre transportmidler som minibusser og sier til pasientene at om de får tak i taxi på egen hånd vil de få det dekket.

Får taxisjåførene for dårlig betalt?

– Dette er et offentlig anbud. Vi fikk to ganske identiske anbud fra de to store selskapene dette gjelder, så vi valgte ikke et som var mye billigere enn de andre. Selskapene har nå lovet at de vil ta tak i dette, sier Terje Strand, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus og ansvarlig for pasientreiser til NRK.