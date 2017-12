Kreftpasienter må vente timevis på drosje

– I dag har jeg vært til kontroll, og nå har det vel gått tre timer, og ingen taxi, sier Ragnhild Kristansen til NRK.

Hun og mange andre har ventet lenge og gjentatte ganger på taxi utenfor Radiumhospitalet i Oslo i det siste.

– Taxien ble bestilt kl. 14, og klokka 19 fikk jeg beskjed fra taxisentralen at det kom ingen taxi, forteller hun om en tidligere opplevelse.

Årsaken er at den offentlige pasientreiseordningen med taxi skaper store problemer. Etter den nye avtalen Pasientreiser har inngått og bundet seg til med taxiselskapene NorgesTaxi og Christiania Taxi, har det blitt mye venting på pasientene.

REAGERER: Pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen sier drosjeproblematikken er et nasjonalt problem, og mener både sykehus og drosjenæringen må gå i seg selv og løse det.

Pasientreisekontoret: – Dypt beklagelig

– Det syns jeg er helt forferdelig, at syke folk skal sitte her og vente i flere timer for å komme seg hjem igjen på grunn av at NorgesTaxi ikke vil kjøre for en lav kilometerpris, sier Åse Britt Hamre.

NRK har snakket med pasienter som etter cellegiftbehandling har ventet sju timer, tre ganger denne uka, men som ikke ønsker å stille opp foran kamera.

– Sjuke mennesker blir bare sjukere, og må sitte og vente sånn. Det er ikke alle som klarer det en gang. Det er helt forferdelig, sier Hamre.

– Først og fremst vil jeg si at det er en dypt beklagelig situasjon, både i forhold til pasientene det rammer og også de behandlerne som ikke får pasientene sine til og fra behandling, sier Egil Johannessen, avdelingsleder ved Pasientreisekontoret, ved Oslo universitetssykehus.

Ifølge Pasientreisekontoret har de hatt tett dialog og flere møter med leverandørene:

– Vi har forklart dem i utvetydig ordelag at dette er en helt uholdbar situasjon, som vi forventer at de rydder opp i, sier Johannessen.

– Motvilje, julerush og vær

NorgesTaxi hadde ikke anledning til å stille til intervju da NRK spurte, men administrerende direktør svarer følgende på e-post:

Det har dessverre vært noe motvilje blant en del sjåfører etter den nye avtalen fordi enhetsprisen ikke konkurrerer med de beste takstene våre. Adm. direktør Jacob Christensen Røed, Norgestaxi AS

Adm. direktør i Norgestaxi AS, Jacob Christensen-Røed skriver fredag ettermiddag:

«NorgesTaxi beklager på det sterkeste at pasienter har måttet vente. Dette skal ikke skje, og vi beklager og ønsker å uttrykke medfølelse overfor de kunder som skulle ha blitt utsatt for dette. Det er flere årsaker til at dette har skjedd og vi arbeider med å finne en løsning på situasjonen.»

Christiania Taxi ønsker ikke å stille til intervju, og skriver i en e-post at avtalen om pasienttransport er en god avtale for sjåførene, men:

Vi har opplevd forsinkelser grunnet sykdom, varierende og uforutsigbare værforhold og generell julerush. Daglig leder; Munawer Nabi, Christiania Taxi

Direktøren for Oslo universitetssykehus ønsket ikke å komme i NRKs studio for å kommentere situasjonen fredag.