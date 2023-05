Broren mistenkt for å være bombemaker i Al Qaida: – Det var et sjokk

– Jeg vil snakke nå fordi jeg mener han er forhåndsdømt av myndighetene og i media.

For første gang forteller Cathrine Østensvig Dale offentlig om sin bror: 44-åringen er terrorstemplet av det mektige utenriksdepartementet i USA. Han er eneste nordmann på FNs sanksjonsliste for IS og Al Qaida, internasjonalt etterlyst og terrorsiktet.

Anders Cameroon Østensvig Dale reiste til Jemen i 2011. Politiets sikkerhetstjeneste mener Dale ble del av Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP).

AQAP er Al Qaidas avdeling i Jemen og Saudi-Arabia.

USA har utpekt nordmannen som spesielt farlig. De mener han kan lage bombebelter og andre større eksplosiver, og at han er trent til å utføre terror.

Og ikke nok med det: Før sommer-OL i London i 2012 slo tre sikkerhetsbyråer alarm. De mente at broren til Cathrine Østensvig Dale ventet på ordre om å utføre terror i Vesten.

– Det er helt uvirkelig for meg. Så vidt jeg vet har han aldri tatt i et våpen, aldri vært voldelig. Det virker bare helt fjernt, sier hun til NRK.

– Det er vanskelig å forestille seg?

– Ja.

Med dette bildet ble Anders Cameroon Østensvig Dale internasjonalt etterlyst via Interpol. Foto: Interpol

Brøt kontakten etter at broren konverterte

Søsknene vokste opp på Nesodden utenfor Oslo.

– Han er en helt vanlig gutt, sånn som jeg kjenner han. Snill, hadde venner som han hadde godt forhold til. Vi var tette i familien, tette blant søsknene.

Dale jobbet i barnehage i en periode.

I 2008 ble broren muslim. Cathrine Østensvig Dale sier han forandret seg.

– Jeg klarte ikke å forholde meg til at han konverterte. Det var en så stor endring at jeg ikke fikk det til. Så vi brøt kontakten.

– Var det religionen i seg selv eller en personlig endring hos ham som var vanskelig?

– Det var den store endringen som plutselig skjedde. Personlig hos ham, sier søsteren.

Sjokkbeskjed fra PST

Fra 2008 reiste Dale frem og tilbake mellom Norge og Jemen. Cathrine Østensvig Dale sier hun ikke hadde kontakt med lillebroren i årene som fulgte.

I 2011 dro han til Jemen for godt, uten at hun visste hvorfor. En tidligere bekjent av Dale har sagt til NRK at nordmannen fortalte at han skulle til landet for å lære arabisk og sharia.

Så, omtrent ett år senere kontaktet PST Cathrine Østensvig Dale.

I 2013 ble hun kalt inn til avhør.

Cathrine Østensvig Dale fikk sjokk da hun fikk vite at broren var terrorsiktet. – Sånn som jeg kjenner han, så er han ikke en voldelig person. Ikke i nærheten av å tenke på noe sånt. Så det kunne jeg ikke skjønne. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Hun fikk vite at broren var siktet for deltagelse i en terrororganisasjon.

På denne tiden ble AQAP regnet som svært potent, og kapabel til å gjennomføre terrorangrep i Vesten.

– Det var sjokk, selvfølgelig. At noen i min familie skulle bli med på noe sånt, er helt på trynet.

– Tror du på det?

– Jeg vet ikke hva jeg skal tro. Jeg har en grunnleggende tro på at myndigheten vet hva de driver med. At de har grunn til å ha mistanke. Men det er vanskelig for meg å tro det.

I juli 2014 ble nordmannen satt på USAs terrorliste. PST fortalte også offentlig om siktelsen.

Cathrine Østensvig Dale forteller om et medietrykk uten like.

– Vi ble oppsøkt hjemme. Paparazzi-tilstander. Det var helt for jævlig, sier hun.

Ringte plutselig hjem

I store perioder har norske myndigheter vært i villrede om hvor nordmannen har oppholdt seg.

I 2014 innrømte PST med at de slet med å finne ut hvor Dale var.

– Han er ikke lett å lokalisere. Vi har holdt på med dette i noen år, sa fungerende assisterende sjef, Thomas Blom, i PST til NRK i 2014.

Sentralt i Jemen ligger provinsen Al Bayda. AQAP har stått sterkt i dette området. Ifølge kilder NRK har snakket med i Jemen, har nordmannen også holdt til i denne provinsen, blant annet i distriktet Al Sawma'ah. Nå er han i landets hovedstad, Sana.

Cathrine Østensvig Dale sier det i perioder har vært helt stille fra broren. Hun har trodd at han har vært død.

I Jemen har USA drevet en intens dronekrig mot AQAP-medlemmer.

Amerikanske Anwar Al Awlaki var en viktig ideolog i AQAP. Han ble drept i et amerikansk droneangrep i Jemen i 2011, samme år som Dale reiste til Jemen for siste gang. Foto: HO / Afp

At Dale har overlevd i et krigsherjet land i så mange år, har også overrasket fremtredende eksperter på Jemen.

I desember 2021 ringte Anders Cameroon Østensvig Dale plutselig et familiemedlem i Norge.

Den terrorsiktede nordmannen sa han var i fengsel og at han trengte hjelp.

Dale er arrestert av houthi-bevegelsen, som styrer store deler av Jemen.

Denne bevegelsen har ligget i krig med regjeringen i landet og med AQAP. I mange år har houthiene hatt kontroll på landets hovedstad, Sana.

Har fortalt at han er delvis lam

Anders Cameroon Østensvig Dale har fortalt at han er i det såkalte Shamlan-fengslet i denne byen.

Kilder med kontakter i Al Qaida har tidligere fortalt NRK at Dale ble arrestert etter å ha blitt skadet på en slagmark.

Cathrine Østensvig Dale forteller at broren har ringt henne tre ganger: I oktober og desember i fjor og i mars i år. Etter samtalene har hun vært i avhør hos PST.

I mars i år sa Dale at han hadde vært i fengsel i to og et halvt år.

– I oktober hadde vi en kort samtale. Det foregikk på engelsk. Det var preget av hast. Han måtte fortelle det han skulle si raskt. Han vil ha hjelp til å komme hjem. Så har det kommet frem at han har skader som han trenger helsehjelp til.

– Hvilke skader?

– Han sa at han er delvis lam fra kneet og ned i det ene beinet. Han har brekt et håndledd. Og han er skadet i skulderen.

– Hva sier din bror om anklagene mot ham?

– Han sier at det ikke er sant. At han ikke har gjort det han er anklaget for.

– Har han vært mer spesifikk enn det?

– Nei. Han vil egentlig ikke sitte og forsvare seg på telefon til meg. Han mener at han har rett på å forklare seg til norske myndigheter.

Ifølge søsteren har ikke Dale fått en siktelse eller dom mot seg i Jemen.

Går hardt ut mot UD

I desember 2021 tok søsteren kontakt med Utenriksdepartementet for første gang.

Hun ba da om at broren skulle få konsulær bistand. UD svarte at ønsket måtte komme fra Dale selv.

I oktober 2022 ringte han til søsteren. Da bekreftet Dale at han ønsket såkalt konsulær bistand. Nordmenn i utlandet har ikke rettslig krav på slik bistand.

Ifølge Cathrine Østensvig Dale har UD opprettet en konsulær sak, og sagt at de vil jobbe med saken.

Advokat Patrick Lundevall-Unger er forsvareren til den terrorsiktede nordmannen.

Advokat Patrick Lundevall-Unger mener klienten i Jemen trenger akutt medisinsk hjelp. – Jeg får inntrykk av at man skyver saken bort, sier forsvareren om norske myndigheter. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Han mener UD ikke er aktiv nok, og hevder at «ingenting» er gjort på et og et halvt år.

– Jeg synes hvordan UD har håndtert saken har vært et hån overfor min klient og familien. UD briljerer med sitt fravær, sier forsvareren.

– Dale er på FNs sanksjonsliste, på USAs terrorliste og han er terrorsiktet i Norge. Hvorfor skal han tilbake?

– Han er hardt skadet, og det er årsaken til at han har krav på å komme hjem. Det handler ikke om hvorfor han dro til Jemen, hvorfor han eventuelt har tilknyttet seg en ikke- anerkjent gruppering eller om han eventuelt hadde konkrete planer, sier Lundevall-Unger til NRK.

– Dale er i en del av Jemen som ikke er regjeringskontrollert. Hvordan tenker du at denne utleveringen kunne skjedd i praksis?

– UD har muligheten å jobbe med såkalt underleverandører som opererer for houthi-bevegelsen. De ønsker å bistå. Det lar seg praktisk gjennomføre å få min klient hjem, mener Lundevall-Unger.

UD: – Begrensede muligheter

Utenriksdepartementet ønsker ikke å bli intervjuet om saken.

Kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes skriver i en e-post til NRK at konsulære saker er underlagt taushetsplikt, og at UD derfor ikke kan gå i detaljer:

«Vi har stor forståelse for at denne situasjonen er vanskelig for både nordmannen og familien hans. (...) Norske myndigheters reiseråd til Jemen er på øverste nivå, som fraråder alle reiser til og opphold i landet, og oppfordrer norske borgere som er i Jemen til å forlate landet. På denne bakgrunn har UD svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand i Jemen.»

Uforståelig reise

Cathrine Østensvig Dale sier brorens reise er like uforståelig for henne som for de fleste andre.

Hun forstår de som mener at broren har vendt Norge ryggen, og at man ikke skal bruke ressurser på ham.

– Jeg kan forstå det, men vi har fortsatt ikke hørt hans side. Vi vet ikke hva som har skjedd her. Jeg har ikke blitt forelagt noen bevis som gjør at jeg tenker: «Her er det ikke noe vei ut», avslutter søsteren.