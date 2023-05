Medfange sier terrorsiktet nordmann ble banket opp i fengsel i Jemen

– Ja, jeg så en nordmann som heter Anders. Han var i en celle ved siden av min, sammen med 21 andre, forteller Akrem Saleh Al Walidi til NRK.

Al Walidi har sittet i ulike fengsler i den houthi-kontrollerte hovedstaden Sana i åtte år. Journalisten ble anklaget for spionasje og dømt til døden av den religiøse militsen i 2020.

Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk PEN er blant 150 organisasjoner som har krevd at Al Walidi skulle bli løslatt.

For noen uker siden var journalisten del av en stor fangeutveksling mellom houthi-bevegelsen og regjeringen i landet.

GJENSYNSGLEDE: Akrem Saleh Al Walidi etter at han ble sluppet fri i den store fangeutvekslingen som fant sted i april i år. Regjeringen og houthi-bevegelsen utvekslet nesten 900 fanger, den største utvekslingen på flere år, ifølge BBC. Foto: Privat

Nå sier Al Walidi til NRK at han møtte norske Anders Cameroon Østensvig Dale tre ganger i soningstiden.

NRK har ikke lyktes med å komme i kontakt med andre fanger som satt i samme celle, og som kan bekrefte dette.

– Møttes i beryktet fengsel

Dale vokste opp på Nesodden utenfor Oslo. Han konvertere til islam og reiste til Jemen i 2011. Dale skal ha sagt til venner at han ville dra for å studere arabisk og islamsk lovgivning. Men myndighetene mener Dale sluttet seg til Al Qaidas avdeling i landet.

På denne tiden ble Al Qaida på Den arabiske halvøy (AQAP) ansett som et av de mest dødelige terrornettverkene i verden, med et uttalt mål om å ramme USA og amerikanske interesser.

DØDELIG: – Dette er et av de mest etablerte, dødelige terrornettverkene i verden. De er veldig aktive og har en internasjonal dimensjon i sin terrorvirksomhet, sa forsker Anders Romarheim om Al Qaida i Jemen i forbindelse med siktelsen av Dale. Foto: - / AFP PHOTO/HO/AL-MALAHEM MEDIA

USA stemplet Dale som en global terrorist i 2014. Amerikanerne mener nordmannen er terrortrent, og at han kan lage bombebelter og større eksplosiver.

PST har siktet Dale for deltagelse i AQAP og etterlyst ham internasjonalt. I 2014 sa PST at de ønsket å få nordmannen hjem.

I perioder har både familien og myndighetene trodd at Dale var drept, men i desember 2021 ringte Dale overraskende til et familiemedlem i Norge.

Dale sa han var fengslet av houthiene, som har kontroll over store deler av Jemen. Bevegelsen er i krig med regjeringen i landet og i konflikt med Al Qaida.

Krisen i Jemen Ekspandér faktaboks Republikk på Den arabiske halvøy med rundt 30 millioner innbyggere.

En regional koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen som hadde tatt kontroll over Jemens hovedstad Sana nord i landet noen måneder tidligere.

De forente arabiske emirater har deltatt i koalisjonen og har i likhet med Sudan hatt soldater på bakken i det sørlige Jemen.

I Aden i sør har væpnede separatister støttet av Emiratene erklært selvstyre fra Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført over 22.000 flyangrep i Jemen. Alle parter i konflikten anklages for krigsforbrytelser.

Iran støtter houthienes opprør, men FN-granskere har tidligere konkludert med at det ikke foreligger beviser for store våpenleveranser fra Iran.

FN anslo at 377.000 mennesker hadde mistet livet i starten av 2022 som følge av konflikten. Over halvparten på grunn av matmangel, urent vann og mangel på helsehjelp.

Over 4,5 millioner mennesker er drevet på flukt siden konflikten brøt ut.

Krigen har utløst det FN beskriver som den verste humanitære krisen i vår tid.

20 millioner går til sengs hver kveld uten å vite når de får sitt neste måltid, 14 millioner av dem trenger umiddelbar humanitærhjelp.

I april 2022 forhandlet FN frem en våpenhvilke mellom den Saudi-ledede koalisjonen og houthiene. Våpenhvilen ble ikke fornyet etter seks måneder.

I april 2023 var det en stor fangeutveksling, som man håper kan lede til en permanent våpenhvile. (Kilde:NTB og BBC)

Den nylig løslatte journalisten Al Walidi sier han møtte nordmannen for første gang i august 2020.

Da satt Al Walidi i det beryktede «politiske» fengselet i hovedstaden Sana.

– Anders fortalte ikke medfangene hvordan han ble arrestert, men vi visste fra andre fanger og fra fangevokterne at han ble hentet fra området Bayda, sier Al Walidi til NRK.

Kilder med kontakter i Al Qaida har tidligere sagt til NRK at Dale ble tatt av houthiene i nettopp dette området.

Kartet viser byen Sana og provinsen Al Bayda, der flere kilder mener Anders Cameroon Østensvig Dale oppholdt seg før han ble arrestert.

Disse kildene mente arrestasjonen skjedde i 2021, men Walidi er sikker på at han møtte nordmannen i fengsel allerede i 2020.

Skal ha gått med stokk

På eget initiativ forteller den nylig løslatte journalisten at nordmannen hadde en skade i beinet. Politiets sikkerhetstjeneste har tidligere sagt til NRK at Dale på et tidspunkt var på sykehus, noe man antok skyldtes en skade.

– Jeg så ham støtte seg til en stokk, som han gikk med. Jeg husker ikke hvilket bein det var, om det er høyre eller venstre, fordi det er en stund siden jeg så ham, sier Al Walidi til NRK.

Dales søster har sagt til NRK at Dale er delvis lam i det ene beinet.

Al Walidi forteller også at han møtte briten Luke Symons i fangenskap. Briten ble løslatt i fjor, etter å ha vært fengslet av houthi-bevegelsen i fem år. Symons har fortalt avisa The National om brutale soningsforhold, der både rivaliserende grupper slåss, og fengselsvakter truer og torturerer.

Sier nordmann ble sparket og banket

Journalist Akrem Saleh Al Walidi forteller NRK at han selv har blitt utsatt for «enorm tortur» i fangenskap. Han hevder at de innsatte ble slått med køller og fikk elektriske støt. I perioder fikk de ikke gå på toalett eller tilgang til hygieneartikler. Maten inneholdt også insekter, som kakerlakker, ifølge journalisten.

Al Walidi forteller at han ble hengt opp etter armene i flere timer.

– Både våre armer og ben ble bakbundet, og vi ble hengt opp som kyllinger, sier journalisten, som er sterkt preget av årene i fangenskap.

Akrem Saleh Al Walid sier han også var vitne til at den terrorsiktede nordmannen ble utsatt for fysisk angrep.

– Jeg så en dag at militsen kom inn i cellen der Anders og hans venner satt, og presset dem til å klippe håret. Militsen sparket og banket Anders og de andre med køller fordi de ikke ville klippe seg. Han og hans venner ble slått med køller og sparket i ansiktet, sier journalisten.

Ifølge Dales søster, Cathrine Østensvig Dale, har ikke broren fortalt om tortur eller dårlig behandling i fangenskap.

– De overhører alt som blir sagt både av meg og han, så han snakker ikke fritt, sier søsteren, som har blitt ringt opp av broren fire ganger etter arrestasjonen. Alle samtalene har foregått på engelsk.

Flere menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om at partene i krigen, houthiene inkludert, gjør seg skyldig i tortur.

I forbindelse med den store fangeutvekslingen har det kommet nye vitnesbyrd om soningsforholdene i houthi-kontrollerte Sana. En løslatt mann fortalte nylig Al Jazeera at fanger blant annet fikk elektriske støt av fangevokterne.

Myndighetene i Sana avviser torturanklagene. Les mer senere i saken.

GIR HÅP: Forrige måned ble rundt 900 fanger løslatt i en fangeutveksling mellom houthiene og regjeringsstyrkene. Utvekslingen gir håp om en permanent våpenhvile mellom regjeringsstyrkene og houthiene. Foto: Saleh Al-Obeidi / AFP

Forsvarer: – Oppsiktsvekkende

Advokat Patrick Lundevall-Unger er forsvareren til den terrorsiktede nordmannen. Han reagerer på opplysningene om at Dale skal ha blitt sparket og slått.

Advokat Patrick Lundevall-Unger er Dales forsvarer. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

– Informasjonen er meget oppsiktsvekkende og det min klient har blitt utsatt for er bekymringsverdig, sier Lundevall-Unger til NRK.

– Hva betyr det for norske myndigheter?

– Det bidrar ytterligere til at UD må komme på banen og aktivt hjelpe med å få Dale hjem. De må gå inn i en dialog med houthiene, svarer advokaten.

Dale ønsker å returnere til Norge, men Utenriksdepartementet har tidligere sagt at de har svært begrensede muligheter til å yte konsulær bistand.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ønsker ikke å la seg intervjue om saken.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt. Foto: Kambiz Zakaria

UD har heller ikke en kommentar til opplysningene om at nordmannen skal ha blitt slått og sparket i fengsel, men viser til en tidligere uttalelse om at UD har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig for nordmannen.

Stortingsrepresentant for Frp, Erlend Wiborg, mener norske myndigheter ikke bør forsøke å få Dale tilbake.

Erlend Wiborg er stortingsrepresentant i Frp. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

– Vi mener ikke det er norske skattebetaleres jobb å finansiere henting av personer som frivillig har forlatt Norge for å tilslutte seg en terrororganisasjon, sier Wiborg til NRK.

– Hvis en norsk statsborger blir utsatt for tortur, hvilket ansvar har norske myndigheter?

– Ingen mennesker bør utsettes for tortur, men når man reiser til et krigsområde frivillig så er det en naturlig konsekvens at man ikke er like godt beskyttet som i Norge. Det er noe man må ta med i vurderingen når man reiser ned til slike områder, svarer stortingsrepresentanten.

Skal ha blitt flyttet til «skrekkfengsel»

Journalisten Al Walidi sier til NRK at han så Dale sist i oktober 2020. Da var Al Walidi i det fryktede politiske fengselet i Sana.

Ifølge journalisten ble nordmannen deretter ble flyttet til Shamlan-fengselet i samme by.

Dale har inntil nylig sagt til familien i Norge at han sitter i Shamlan, men 17. mai i år ringte Dale til sin søster og sa at han var flyttet.

– Jeg ble ringt opp av Anders igjen. Han sa at han var flyttet til et annet fengsel der forholdene er verre enn i det fengselet han var i før, sier Cathrine Østensvig Dale til NRK.

OPPRINGT: Cathrine Østensvig Dale har nylig blitt ringt av sin bror, som er arrestert i Jemen. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Cathrine Østensvig Dale sier at broren bekreftet at han fortsatt ville til Norge, og at han var i et «political prison» i hovedstaden Sana.

Ifølge flere kilder NRK har snakket med i Jemen, er det kun et politisk fengsel i byen: «Political Security Prison».

Det var dette stedet den løslatte journalisten Al Walidi sier nordmannen ble holdt i da han skal ha blitt slått og sparket.

Fengselet skal ligge i området Haddah, sørvest i hovedstaden.

– Nektes søvn, sollys og medisiner

– Det er et skrekkfengsel. Tortur er daglig kost og skjer hele tiden, sier advokat Tawfik Al Hamidi om dette fengselet.

Al Hamidi leder menneskerettighetsorganisasjonen Sam.

Advokat Tawfik Al Hamidi i menneskerettighetsorganisasjonen Sam. Foto: Privat

Organisasjonen er lokalisert i Østerrike, og har rapportert om menneskerettighetsbrudd fra flere parter i krigen i Jemen.

Organisasjonen blir blant annet sitert i Det amerikanske utenriksdepartementets vurdering av menneskerettighetssituasjonen i Jemen.

Al Hamidi forteller til NRK at innsatte blir nektet søvn, tilgang til sollys og medisiner, at de blir sparket og slått, og satt i stressposisjoner som forårsaker smerte.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med ledelsen i fengselet, men har ikke lyktes med det.

Viseguvernør Hameed Assem i Sana avviser alle påstander om tortur. Han sier til NRK at alle er hjertelig velkommen til å besøke fengslene i hovedstaden Sana.

Om fangene som nylig ble løslatt, sier Hameed Assem:

– De fikk nye klær og ble til og med parfymert før de ble sluppet fri.