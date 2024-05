Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Mannen som er siktet for drapet på Martine Vik Magnussen, Farouk Abdelhak, skal oppholde seg i houthi-kontrollert område i Jemen.

Utenriksdepartementet (UD) har hatt samtaler med houthiene, men har ikke tatt opp Martine-saken, viser en e-post fra en underdirektør i UD.

Martines far kritiserer UD for å ikke å ha informert familien om deres dialog med houthiene.

En annen norsk statsborger, Anders Cameroon Østensvig Dale, er også i houthi-kontrollert område, og hans familie og advokat var heller ikke kjent med UD's kontakt med houthiene.

UD har ikke svart på spørsmål om hvorfor de ikke har tatt opp Martine-saken med houthiene, men utenriksminister Espen Barthe Eide sier at det er ingenting i veien for å ta opp dette med militsen. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

– Omkvedet fra UD har vært at norske myndigheter ikke kan forholde seg til en milits som denne, sier Odd Petter Magnussen til NRK.

Han er faren til Martine Vik Magnussen, som ble drept i London i 2008.

Farouk Abdelhak rømte fra London bare timer etter at Magnussen ble drept. Milliardærsønnen er eneste mistenkte i saken.

ETTERLYST: Bildet av Farouk Abdulhak som politiet i London sendte ut da han ble etterlyst. Foto: Metropolitan Police

Abdulhak skal oppholde seg i Jemens hovedstad. I 2022 oppsøkte en BBC-journalist Abdulhak i Sana. Hovedstaden er kontrollert av houthi-bevegelsen.

Familien til Martine har i flere år oppfordret norske myndigheter til å opprette en dialog med militsen. Målet er å få til en utlevering av den drapssiktede Abdulhak til Storbritannia.

Nylig kom det frem at UD har hatt hemmelige samtaler med houthiene i en årrekke. UD har ikke fortalt familien til Martine om denne dialogen.

– Overhodet ikke, til tross for utførlig korrespondanse fra min side om behovet for slik dialog, sier Odd Petter Magnussen til NRK.

De har heller ikke tatt opp Martine-saken med houthiene. Det kommer frem i en e-post UD har sendt til ham.

Fakta om Martine-saken Ekspander/minimer faktaboks Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Hun ble funnet død 16. mars 2008 i kjelleren til leilighetskomplekset hvor medstudenten Farouk Abdulhak bodde.

Hun ble sist sett i live halvannet døgn tidligere på et utested sammen med Abdulhak.

Abdulhak forlot Storbritannia dagen etter at Martine forsvant.

Britisk politi har siktet ham for å ha voldtatt og drept Magnussen og etterlyst ham via Interpol.

Britiske myndigheter har ingen avtale om utlevering med Jemen, men har likevel bedt om utlevering. Dette har Jemen avslått.

Britisk politi har siden rettet jevnlige appeller til den mistenkte om å melde seg.

Tirsdag 8. mars 2022 opplyste britisk politi at en kvinne i 60-årene er pågrepet i London i forbindelse med saken. Hun er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter. (NTB)

FAKKELTOG: Odd Petter Magnussen i fakkeltoget året etter drapet på datteren. Foto: Åsa Westerlund / NTB

– Ble forskrekket

Bakgrunnen var at en lokal nettavis meldte at en delegasjon fra Norge hadde snakket med houthiene om en utlevering av den drapsmistenkte.

Magnussen henvendte seg til UD for å få vite hva som ble sagt. Da svarte en underdirektør i UD at «det medfører ikke riktighet at Martine-saken ble tatt opp i samtalene».

Martine Vik Magnussen (23) fra Asker var student ved Regent's College i London. Familien har kjempet for at gjerningspersonen bak drapet skal straffeforfølges.

– Til min forskrekkelse fikk jeg bekreftet at UD hadde møtt dem, men ikke tatt opp Martine-saken, sier Magnussen.

NRK har spurt UD om hva som er årsaken til dette, men UD har ikke svart på spørsmålet.

– Vår rolle er å støtte og utfylle den britiske innsatsen for å få mistenkte utlevert og straffeforfulgt i Storbritannia, skriver presseavdelingen til NRK.

I Debatten på NRK forrige uke ble utenriksminister Espen Barth Eide spurt hvorfor UD ikke hadde tatt opp den «aller viktigste saken» for en norsk statsborger.

– Jeg har ingenting imot å ta opp dette også, svarte Eide. Han la til at han ikke kjente til e-posten.

NRK har spurt UD om de nå vil ta opp drapssaken med sine kontakter i houthi-bevegelsen.

– Norske utenriksministre har gjentatte ganger tatt opp saken med jemenittiske utenriksministre, men Norge har ingen selvstendig rolle eller ansvar i spørsmålet om utlevering av en jemenittisk borger fra Jemen til Storbritannia. Hvis Storbritannia mener det ville være nyttig tar vi dette gjerne opp med houti-bevegelsen, uttaler kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes via en e-post fra presseavdelingen.

KAN SNAKKE OM NORDMENN: Utenriksminister Espen Barth Eide sa i Debatten på NRK at det er «ingenting i veien for å ta opp dette» på spørsmål om hvorfor UD ikke hadde snakket med houthiene om Martine-saken. Foto: Amanda Iversen Orlich / NRK

Terrorsiktet nordmann i houthi-fengsel

Houthiene har også kontroll over skjebnen til en annen norsk statsborger: Den terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale fra Nesodden.

Han reiste til Jemen i 2011. Myndighetene mener Dale sluttet seg til Al Qaidas avdeling i landet. PST siktet Dale i 2014 og etterlyste ham internasjonalt.

I 2022 meldte NRK at Dale var arrestert og fengslet av houthi-militsen.

Var fange med terrorsiktet nordmann: – Vi ble hengt opp som kyllinger

Hans søster Cathrine Østensvig Dale og forsvarer Patrick Lundevall-Unger har engasjert seg for å få Dale til Norge.

FORSVARER: Advokat Patrick Lundevall-Unger er forsvareren til terrorsiktede Anders Cameroon Østensvig Dale. Foto: Mohammed Alayoubi / NRK

Heller ikke de var kjent at med UD hadde kontakt med houthiene.

– UD har på ingen tidspunkt orientert oss om dette. Vi har flere ganger etterspurt dette, sier Lundevall-Unger til NRK.

– Det er jo nedslående at man ikke gir oss relevante opplysninger som eventuelt kan bidra til sakens fremdrift.

UD vil ikke svare NRK på om de har diskutert Dale-saken med houthiene. Advokaten sier han nå vil ta dette opp med departementet.

Presseavdelingen til UD skriver i en e-post at de har stor forståelse for at situasjonen er vanskelig for Dale og hans familie, men at ingen kan kreve på hvilken måte utenrikstjenesten skal tilby konsulær bistand.

– Konsulær bistand gis på individuelt grunnlag og etter individuelle vurderinger i hver enkelt sa, uttaler kommunikasjonssjef Tuva Bogsnes via en e-post fra presseavdelingen.

– Norge har utestående saker med houthiene

Professor og Jemen-kjenner Stig Jarle Hansen ved NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, mener Utenriksdepartementet bør diskutere sakene med houthiene.

– De henger i luften i forhold til houthiene. Sakene er uavklart og Norge bør avklare dem, sier Hansen.