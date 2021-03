Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Kielland fikk første dose av AstraZeneca-vaksinen i 19.30-tiden på kvelden 25. februar.

Hun var en av flere fra Brumunddal som ble vaksinert gjennom jobben.

Hun sier hun var forberedt på bivirkninger, men merket ingenting den kvelden. Først på vei hjem fra jobb dagen etter begynte hun å kjenne på influensaliknende symptomer.

– Jeg fikk frostrier og feber på 39,7. Jeg har migrene fra før, men hadde sterk hodepine 12 timer i strekk. Jeg ble sengeliggende. Så begynte jeg å blø neseblod, helt uten forvarsel, sier Kielland til NRK.

Hun har tidligere fortalt om opplevelsen til Østlendingen. Sykdomsforløpet varte i en uke, med feber i to dager.

– Det kom flere ting etter hvert. Sår i ganen og hovent tannkjøtt. Jeg spiste ikke på to dager, sier hun.

– Blir betenkt

Legemiddelverket har fått flere meldinger om alvorlige bivirkninger fra personer som har tatt AstraZeneca-vaksinen.

Lørdag ble det kjent at tre helsearbeidere er innlagt på Rikshospitalet med blodpropp og indre blødninger.

Det er ikke kjent om symptomene har sammenheng med vaksinen, men Legemiddelverket ber personer under 50 år som har fått vaksinen de siste ukene om å oppsøke legevakt hvis de opplever sykdomsfølelse eller flekker på huden.

– Man blir jo betenkt. Så får de som trenger å se på dette finne ut av det. Vi stoler jo på at det vi tar er trygt. Jeg har jo allerede dette i blodet mitt, og håper selvfølgelig at dette blir friskmeldt, sier Kielland.

Hun mener det har vært underkommunisert hvor sterke bivirkninger vaksinen kan ha.

– Jeg opplevde ikke at det var noe alvorlig for min del, men det var langvarig og «heavy». Man kunne nok ha vært klarere på at vaksinen kan slå hardt ut, uten at det kanskje trenger å være farlig, sier hun.

Kielland sier hun ikke vil krisemaksimere, men synes det er viktig å fortelle hvordan hun opplevde det.

Vil fortsatt ha dose nummer to

Det europeiske legemiddelverket (EMA) vil konkludere om AstraZeneca-vaksinen om en uke. Ifølge overlege Sara Watle ved FHI ønsker man å vente til de har vurdert vaksinen.

Vaksineringen med AstraZeneca-vaksinen ble satt på pause torsdag, etter et dødsfall i Danmark.

121.820 doser med AstraZeneca-vaksinen er satt i Norge.

June Kielland skal etter planen ta dose nummer to i mai.

– Jeg er fortsatt positiv til å ta andre dose, så lenge den blir friskmeldt, sier hun.

Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp. Du trenger javascript for å se video. Hallvard Sandberg om sammenhengen mellom AstraZeneca og blodpropp.