Det var Vårt Land og TV 2 som først meldte dette.

Bjørn Arild Gram er for øyeblikket kommunalminister i Støre-regjeringen. Før dette var han styreleder i KS, og han har også tidligere vært ordfører i Steinkjer.

Sigbjørn Gjelsvik har vært politisk aktiv siden 1992, og hadde en rekke verv i Senterungdommen og Nei til EU på 1990-tallet.

Han ble innvalgt på Stortinget i 2017, og er for øyeblikket medlem av finanskomiteen på Stortinget.

Sigbjørn Gjelsvik blir ny kommunalminister. Foto: Intisaar Ali / NRK

Enoksen gikk av etter forhold til ung kvinne

Det var i helgen den tidligere forsvarsministeren Odd Roger Enoksen (Sp) trakk seg.

Årsaken er at det kom fram i VG at han hadde et forhold til en ung kvinne som statsråd på midten av 2000-tallet. Kvinnen var 18 da hun møtte Enoksen for første gang i 2005.

NRK har også omtalt den tidligere Sp-politikeren Hilde Lengali, som nylig varslet Senterpartiet om to hendelser hun hadde med Enoksen i 2000 og 2001.

Den nye forsvarsministeren Bjørn Arild Gram er en av de åtte Senterparti-mennene som var til stede på en hyttetur i 2016, hvor en melding ble sendt til tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete. I den sto det «vi har lyst på fitta di».

Navarsete har tidligere uttalt at hun opplevde meldingen som trakasserende. Det er ikke kjent hvem som sendte meldingen.

Andre statsråd som trekker seg

Enoksen er den andre statsråden i Støre-regjeringen som trekker seg under et halvt år etter at regjeringen ble dannet.

Hadia Tajik (Ap) måtte gå av som arbeids- og sosialminister og nestleder i Arbeiderpartiet etter avsløringer om at hun hadde fått skattefritak for en pendlerbolig ved hjelp av en leiekontrakt for en hybel hos naboer av Tajiks foreldre.

Leiekontrakten dannet grunnlaget for skattefritak i alle årene, til tross for at hun hverken betalte leie eller noen gang bodde i hybelen.

I ettertid har det blitt stilt spørsmål til bakgrunnssjekken som Støre-regjeringen fikk gjort i forkant av at statsrådene ble utnevnt.

Statsminister Jonas Gahr Støres stabssjef Kristine Kallset (Ap) innrømmet i går ovenfor NRK at bakgrunnssjekken kunne vært enda grundigere.