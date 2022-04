Lengali etter Enoksen-avgang: – Håper døtrene våre slipper å oppleve det vi har opplevd

– Det er forferdelig tøft å lese om det hun har opplevd.

Tidligere Senterparti-politiker Hilde Lengali møter NRK i Trondheim.

Hun har, som statsminister Jonas Gahr Støre, senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum og resten av landet, nettopp fått vite om forholdet Odd Roger Enoksen hadde til en 18 år gammel kvinne tidlig på 2000-tallet.

VGs avsløring førte til at Enoksen lørdag gikk av som forsvarsminister i Støre-regjeringen.

– Den avmakten og følelsen av å ikke kunne stå frem håper jeg kan endres nå, sier Lengali.

Odd Roger Enoksen har ikke ønsket å stille til intervju med NRK lørdag, men i en e-post til NTB gir han en uforbeholden unnskyldning til de han har såret.

– Jeg vil beklage til de jeg har såret. Jeg har gjort flere dårlige valg og vurderinger, og vil gi en uforbeholden unnskyldning for at mine handlinger har gjort livet vanskeligere for andre, sier Enoksen til NTB.

Sa fra i 2017

Lengali sa i 2017 selv ifra om to forhold rundt Enoksen hun opplevde som ugreie. NRK fortalte hennes historie forrige helg.

Den siste uken har vært tøff for Lengali.

– Det har vært heftig, men det har også vært en lettelse og en følelse av at en byrde er tatt av skuldrene mine for noe jeg har gått og båret på lenge. Det er ikke like tungt å bære på lenger, så jeg kan kanskje bli ferdig med det og gå videre.

Lengali har også fått støttende meldinger fra folk som har lignende historier som henne.

I år 2000 skal Enoksen ha dyttet Lengali ned på en seng på et hotellrom i Bodø. De to skal ha gått opp sammen for å diskutere Lengalis politiske fremtid i Senterpartiet. Enoksen husker ikke denne hendelsen.

Odd Einar Enoksen var leder i Senterpartiet i 2000. Foto: Heiko Junge / NTB

I 2001 kom Enoksen inn i damegarderoben på hotellet de bodde ved på Hell, i forbindelse med den nasjonale valgkampåpningen. Enoksen kom over Lengali naken, og skal ha sagt at «Du ser mer ut som ei filmstjerne enn ei fembarnsmor.» Enoksen beklager selv denne hendelsen.

– Jeg synes det er synd at Hilde har gått med dette i 20 år. Jeg skulle ønske at vi hadde snakket om det for lenge siden. Mitt ønske var at Hilde skulle komme videre i politikken. Jeg hadde stor tro på Hilde som politiker, sa Enoksen til NRK forrige helg.

Les Lengali og Enoksens versjoner av det som skjedde i 2000 og 2001 i faktaboksen under:

Dette er varselet Ekspandér faktaboks NRK har fått tilgang til varselet som Hilde Lengali har levert. Her gjengis hennes beskrivelse av de to hendelsene. 1) «I forkant av nominasjonsmøtet i år 2000 var det et Senterparti-møte på SAS-hotellet i Bodø. På slutten av møtet spurte jeg Enoksen om hva han mente med det han tidligere hadde sagt om å jobbe for mitt kandidatur på andreplass. Han svarte da at vi kunne ta den samtalen på tomannshånd på hotellrommet hans. Jeg ble med på rommet hans for en slik samtale, men like etter at vi kom inn dit dyttet han meg ned på senga, og jeg reagerte med å sprette opp og springe ut av rommet. For meg var hendelsen svært vanskelig og krenkende.» 2) «Senere deltar jeg fra Nordland Sp på den nasjonale valgkampåpningen på Hell i august 2001. På morgenen dag 2 tar jeg som vanlig på hotellopphold, en tur i hotellets svømmebasseng. Det er ingen andre i bassenget, men Enoksen dukker opp. Etter svømming og badstu går jeg i dusjen i damegarderoben. Det er fortsatt ingen andre der. Da jeg kommer ut av dusjen står Enoksen i damegarderoben mellom meg og der håndkledet mitt henger. Han strekker ut hendene og sier «Du ser mer ut som ei filmstjerne enn ei fembarnsmor.» Jeg blir sint og jager han ut. Han beklager denne episoden seinere den dagen.» Odd Roger Enoksens svar: Episoden hun viser til i Bodø der hun skal ha vært med meg på rommet er jeg ikke i stand til å huske, og jeg er oppriktig lei meg dersom dette har skjedd og vil på det sterkeste beklage. I og med at jeg ikke husker dette kan jeg selvsagt heller ikke benekte det Hilde forteller og kan ikke annet enn på det aller sterkeste beklage. Episoden hun viser til på Hell husker jeg imidlertid godt. Vi traff hverandre tilfeldig i svømmebassenget en tidlig morgen og svømte noen runder før vi satte oss sammen i hotellets badstue hvoretter vi gikk i hver vår dusj, hun i dusjen for damer og jeg i herrer. Da jeg var ferdig, hadde kledd på meg og var på vei ut måtte jeg passere dusjen hun var i. Døra sto åpen og hun kom akkurat da ut av dusjen. Jeg ble stående og se på henne, før jeg beklaget og sa at det ikke var meningen å se på henne. Hun repliserte da at vi begge var voksne mennesker. Jeg ga henne en klem og gikk. Det stemmer også at jeg senere på dagen på nytt beklaget episoden.

Metoo-bevegelsen viktig

Nå håper Lengali verden er kommet lenger. Hun tror den eneste grunnen til at historier om politikere og andre maktpersoner er kommet frem de siste årene, er metoo-bevegelsen fra 2017.

– Det som har skjedd nå hadde aldri skjedd om ikke det var for metoo. Det er bare å takke mange tøffe som har stått frem før meg.

Likevel mener Lengali det er en vei å gå.

– Jeg håper døtrene våre slipper å oppleve det vi har opplevd.

Den tidligere Senterparti-politikeren oppfordrer kvinner som sitter på en lignende historie som hennes, til å fortelle om den.

Menn i maktposisjoner mener hun må tørre å stå for det de har gjort, dersom de har skjelett i skapet.

– Og at de prøver å gjøre det godt igjen, for det er mulig. Det er mange ting man kan gjøre med å snakke om det, sette lys på det, og tørre å være åpen.

Ville ikke varsle

Senterpartileder Vedum synes på lik linje med Lengali det er tungt å lese om Enoksens forhold til den unge kvinnen.

– Det er veldig tungt å lese den saken. Folk skal ikke oppleve den type ting, sier han når NRK møter ham i Trysil.

Vedum sier at han hadde tillit til Enoksen frem til saken kom ut i media.

Han mener det skal være både trygt og godt å drive med politikk.

– En skal kunne jobbe med politikk, men også ha det hyggelig og gøy i et parti. Men hvis det skjer noe galt, så har vi fått på plass tydelig rammer på hvordan vi skal håndtere det.

Lengali sier at om hennes sak hadde blitt tatt hensyn til da hun først sa fra, hadde hun ikke trengt å stå frem nå.

– Jeg hadde jo ikke lyst til det, men det var viktig for å få frem en skjevhet som det ser ut til at fortsatt eksisterer, og som det nå ser ut som det blir satt bedre lys på.