Bare halvparten av ledige sykepleierjobber er heltid

Utlysningene er hentet fra nav.no, av totalt 31.000 ledige jobber fra februar i fjor til og med april i år. Når ekstravakter og sesongarbeid holdes utenom, er altså omtrent halvparten av jobbene i stat og kommune heltidsstillinger. Tallene svinger fra måned til måned, men trenden er andelen heltidstillinger er svakt økende. Det er Retriever som har samlet informasjonen og gjennomført analysen for Norsk Sykepleierforbund.

– Det er gledelig at vi ser en liten bedring, sier leder i Sykepleierforbundet, Eli Gunhild By. Hun er likevel oppgitt over at den store andelen deltidsjobber.

OPPGITT: Gode ønsker er ikke nok, det må utlyses flere hele stillinger, mener leder i Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By. Foto: NRK

Sykepleierne har i mange år kjempet for flere heltidsstillinger. Samtidig er det ingen hemmelighet at mange av dem faktisk ønsker deltidsjobb.

– Det vil nok også i framtiden være noen som har behov for å gå deltid, sier By.

– Men, det må alltid være mulighet til å søke full jobb. Og det er spesielt viktig at nyutdannede får tilbud om hele, faste stillinger, sier hun.

– På rett vei

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse og omsorgsdepartementet mener tallene viser at det går i riktig retning.

UKLOKT: – Det er uklokt å sette faste mål for andel heltid. Vi må ta hensyn til at noen både ønsker og har behov for å jobbe deltid, sier statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Det er positivt, men samtidig viser tallene at vi fortsatt har en vei å gå, sier hun.

Hun peker på at arbeidet for en heltidskultur har gitt resultater.

– Siden 2010 er andelen deltidsstillinger i helseregionene redusert med ti prosent, og den gjennomsnittlige stillingsbrøken har økt til 90 prosent, sier hun.

Det er imidlertid ikke aktuelt å tallfeste krav til sykehusene, slik den rødgrønne regjeringen gjorde.

– Nei, vi skal jobbe videre med de virkemidlene vi har nå, sier Bjerke.

Best i nord

Av de fire helseregionene er det Helse Nord RHF som er best, med en snitt for heltidsjobber på 60 prosent. Helse Vest RHF har et snitt på 47 prosent. Men, det er store variasjoner mellom sykehusene.

(Jobber hvor stillingsbrøken ikke er spesifisert, kommer i tillegg).

– Vi ser jo at de nyutdannede ønsker seg heltidsjobb, og vi trenger dem på full tid, sier seksjonsleder Ola Iversen ved nevro-, hud- og revmatologisk avdeling ved UNN i Tromsø.

HELTID ER REGELEN: – Vi har utlyst heltidsstillinger så lenge jeg kan huske, sier seksjonsleder Ola Iversen ved UNN i Tromsø. Foto: Per-Christian Johansen / Universitetssykehuset Nord-Norge

Han mener heltid er viktig for å opparbeide og beholde spisskompetanse på sykehuset.

I kommunene er forskjellene enda større enn ved sykehusene. Fylkesvis ligger Troms og Finnmark på topp, med henholdsvis 64 og 62 prosent heltid. Nederst på listen finner vi Telemark med 32 prosent.