Baker brød med 140 år gammel surdeig

I 1982 fikk Janne Veiersted en klump brøddeig av en venninne. Janne gikk den gang på jordmorskole i Danmark og var 27 år gammel. Venninnen fortalte at hun hadde fått deigen av sin bestemor, og at deigen hadde sin opprinnelse rundt 1880.

– I dag er dette en surdeig som betyr mye for meg, sier Janne Veiersted.

Janne Veiersted baker sitt helt spesielle surdeigsbrød. Foto: Privat

I nærmere 40 år har Janne holdt liv i denne klumpen. Hver annen eller tredje uke har hun brukt deigen og bakt nye brød.

– Da koronaen traff Norge, tenkte jeg på hvordan min helt spesielle surdeig kunne overleve. Det var ikke lett å få kjøpt grovt rugmel og kjerner, sier hun.

– Surdeigen holder 4-6 uker i kjøleskap, men da må den brukes. Jeg fikk heldigvis tak i alle ingrediensene og bakingen er under kontroll igjen.

«Klumpen min», kaller Janne den. Den må stå i minimum en uke før hun kan bruke den og bake nytt brød.

Oppskrift på Janne Veiersteds danske rugbrød fra 1880 Foto: Privat Ekspandér faktaboks Dag 1: 2 kg grovt rugmel

2 liter vann

Cirka 3 dl av brøddeigen fra forrige brødbakst Røres sammen til en tykk grøt. Settes i romtemperatur med et fuktig klede over til neste dag. Dag 2: Deigen fra dag 1

1 kg rugkjerner

1 neve linfrø

1 neve solsikkefrø

1 neve sesamfrø

1/2 liter vann

Litt salt Blandes sammen og fordeles jevnt i tre store brødformer. Før du heller deigen i formene, er det viktig at du tar av en del av deigen til neste brøddeig. Janne Veiersen tar av cirka 3 dl. Hun setter den i kjøleskapet til neste gang, med litt salt på. Brødene skal heve i formene i 3-6 timer Bruk sleiv og slikkepott. Du trenger ikke å ha hendene på brøddeigen. Brødene stekes først i 1 time på 100 grader.

Deretter stekes brødene videre i 1,5 time ved 175 grader.

Til slutt står brødene 1 time i slukket ovn. Når brødene er ferdige, skal de stå med fuktig kjøkkenhåndkle over seg til neste dag.

Brød uten gjær

– Det er fullt mulig å holde liv i en deig over så lang tid på denne måten, sier Fredrik Andresen. Han er baker ved Forskningsinstituttet Nofima.

Han har hørt om andre, liknende historier, men Jannes metode mener han er en spennende og original måte å bake brød på.

– Jeg ville ikke ha kalt dette for surdeig i tradisjonell forstand, men det er mange veier til Rom, sier han.

Mange er mer hjemme i disse dager enn ellers, og mange benytter tiden til å bake litt ekstra. Det var også vanskelig å få tak i gjær en periode.

Baker Fredrik Andresen ved Nofima. Han mener surdeigsbrød er det beste brødet.

– Den store fordelen med surdeigsbrød er at man ikke trenger gjær, sier Andresen.

Nettopp fordi det ikke er gjær, kan smaken på brødet komme bedre fram, sier han.

– Burde vi alle lage surdeigsbrød nå for å øve oss, hvis vi på et tidspunkt ikke får tak i gjær?

– Det er en ypperlig måte å kunne bake på uten å ha tilgang til gjær, men det koster litt å holde liv i en surdeig, sier han.

– Hvis surdeigen får det for varmt eller for kalt, forandrer den seg. Det er viktig å mate en surdeig og behandle den rett, sier Andresen.

Det tar tid å lage en såkalt starter. Prosessen gjøres over sju dager og krever at man er nøye med vekt, tid og temperatur.

Fredrik Andresens oppskrift på surdeig Foto: Nofima Ekspandér faktaboks Dag 1: Bland en del vann og en del sammalt rug. Det kan for eksempel være 1 dl vann og 1 dl sammalt rug. Blandingen skal stå i 24 timer i cirka 30 grader. Dag 2: Bland 1 dl vann og 1 dl mel. Deretter tar man 20 prosent av blandingen fra dag 1 og har i dagens blanding. Den nye blandingen skal også stå i 24 timer. Dag 3-6: Gjenta prosedyren fra dagen før. Dag 7: Surdeigen er klar og vi kan bake med den. Vi må ikke bruke opp alt. La det hele tiden være igjen 20 prosent av surdeigen. Surdeigen må fortsatt «mates», men nå kan den settes i kjøleskapet og den er så «aktiv» som den skal være. Det beste er å «mate» deigen hver dag. Det betyr at man må blande i litt friskt mel og vann. Det beste er å gjøre dette hver dag, men man kan også la det gå opp mot en uke. Merk: Vær nøyaktig med vekt, tid og temperatur. Kilde: Fredrik Andresen, Baker ved Forskningsinstituttet Nofima.

Kraftig økning i salg av bakeprodukter

I tiden Norge har vært stengt på grunn av koronapandemien, har de fleste vært mer hjemme, og mange har hatt tid til å finne fram gamle tradisjoner.

Dagligvarekjedene har hatt en kraftig økning i salg av mel og bakeprodukter.

Kommunikasjonsrådgiver Nora Helgesen i Kiwi forteller at de har en stor økning i salg av bakervarer generelt.

– Det er vanskelig å si hvor mye av dette som skyldes baking av surdeigsbrød, men Kiwi har hatt en økning på hele 70 prosent på salg av sammalt rug de siste tre ukene sammenliknet med samme periode i fjor, sier hun.

Det er vanlig å bruke rugmel i surdeigsbrød.

Nina Horn Hynne, Kommunikasjonssjef i Meny sier det har vært en kraftig økning i salg av bakervarer den siste tiden. Foto: Meny

Nina Horn Hynne, Kommunikasjonssjef i Meny, opplyser at matvarekjeden hadde en økning på 80 prosent i salg av bakeprodukter de tre ukene rett etter 12. mars.

Samtidig så matvarekjeden en økning i 89 prosent i søk etter bakeoppskrifter på nettet.

Kommunikasjonssjef i Norgesgruppen, Kine Søyland, forteller om en kraftig vekst i etterspørselen etter langtidsholdbare varer generelt, og bekrefter at mel og gjær er blant varene det er solgt mest av.

– Det ser ut til at mange flere baker og lager mat fra bunnen. Til tider har vi hatt mangel på gjær i butikkene, samtidig har folk nå hatt mer tid til langsomme prosesser. Det har nok gjort at folk også har blitt mer kreative og for eksempel har prøvd seg på surdeig, sier Søyland.