– Ønsker du å imponere på Instagram bør du være ekstra nøye med detaljene, forteller Martin Fjeld. Han driver surdeigsbakeriet Ille Brød i Oslo.

Den siste tiden har interessen for baking gått opp. Sammenliknet med i fjor googler vi mer etter surdeig og baking. Også på Instagram har det blitt en surdeigskultur, med over 30.000 innlegg med emneknaggen «surdeig».

Surdeig Ekspandér faktaboks Surdeig er en blanding av mel og vann som har fått gjære uten tilsetning av gjær, og som brukes for å få brøddeig til å heve seg. Dersom man tar av litt ny deig hver gang man baker, og bruker denne som surdeig neste gang, kan den samme surdeigskulturen brukes i årevis. I en surdeig har mikroorganismer i melet – vanligvis melkesyrebakterier og litt gjærsopp – fått utvikle seg slik at det er dannet syre og aromastoffer. Kilde: Store Norske Leksikon

Et samfunn av brødhuer

Også utenfor Norge er det populært å vise fram baking. Over 300.000 personer følger Reddit-siden «Breadit», hvor man kan diskutere alt om hjemmebakte brød. Eller skryte av egne bakverk.

Martin Fjeld tror populariteten henger sammen med at flere nå har bedre tid til å bake. Ifølge han er nøkkelen til gode brød å fokusere på surdeigsstarteren.

I utgangspunktet er det ganske enkelt å bake et sunt og smakfullt surdeigsbrød, forteller Martin Fjeld. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

Den tar det rundt en uke å lage. Om du er utålmodig, anbefaler han å få en starter fra noen som allerede er i gang.

Koronastengt surdeigshotell

Ferieplaner passer dårlig med mating av en surdeig. Kristine Bettum driver Oslo Surdeigshotell, hvor hun passer startere for nordmenn på tur. For å hindre smittespredning har hun valgt å stenge dørene for sure gjester.

Kristine Bettum tror flere vil dyrke frem sin egen surdeigskultur fordi det har vært vanskelig å få tak i gjær fra butikkene. Foto: Privat

– Nå går jobben til hotellet ut på å dele ut surdeiger, og fortelle folk at de ikke har tatt livet av surdeigsstarteren sin, forteller Bettum.

Hun sier at det holder å gi starteren mel og vann en gang i uka, og at det ikke tar lengre tid enn å bake vanlige brød.

– Det er ikke sånn at vinden trenger å blåse fra en spesielle retning eller at du må spille Grieg for surdeigen, selv om noen kan fremstille det sånn, forteller hun.

Baking for å føle trygghet

Surdeigsbaking og langtidssteking handler om å gi av sin tid. Annechen Bahr Bugge forsker på norske matvaner ved SIFO, OsloMet – Storbyuniversitetet. Hun sier at hun ikke er overraska over at nordmenn bruker mer tid på baking i en krisetid.

Annechen Bahr Bugge tror butikker utsolgt for gjær har ført til en boost for baking med surdeig. Foto: OsloMet

Bugge mener at grunnen til at mange også velger å legge ut bilder av maten de lager, handler om at det føles ekstra godt med oppmerksomhet og anerkjennelse i en tid med så mange sosiale begrensninger.

– Det er et ønske om å vise frem hva vi spiser og hvem vi spiser med. Nå spiser vi mye hjemme, så det er ikke rart at det vi driver med der bli mer synlig.

Bugge sier at baking og matlagning kan være en måte å oppleve trygghet på, og tror flere vil begynne med det i tiden framover.