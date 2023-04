De terrorsiktede Bærum-søstrene tar avstand fra IS

De to terrorsiktede søstrene på 25 og 29 år fra Bærum og deres tre barn, kom til Norge fra Syria i slutten av mars.

Søstrene ble pågrepet da de ankom Norge, siktet for å ha deltatt i terrororganisasjonen IS.

Søstrene har nå sittet fire uker i varetekt og torsdag ettermiddag ble det klart at de varetektsfengsles i fire nye uker.

Politiadvokat Terje Nedrebø Michelsen ba om varetekt i fire nye uker, fordi politiet mener det fortsatt er fare for bevisforspillelse.

De to undergis også brev- og besøkskontroll, medieforbud og delvis isolasjon ved at de utelukkes fra samvær med hverandre i hele fengslingsperioden.

Tar avstand fra IS

Forsvarer Geir Lippestad representerer den eldste av de to søstrene.

Han sier at det er viktig å være klar over at når kvinnene uttalte seg til pressen i leirene i Syria så var de bevisst på at det de sa ble lest og kontrollert av andre der.

Dette preget hva de for eksempel sa om ønske om å komme hjem til Norge, sier forsvareren.

– Det at de nå kan forklare seg uten trusler om gjengjeldelse er ifølge de to første gang. Det er de veldig glad for å gjøre. Altså fortelle sin historie uten trusler om straff og gjengjeldelse, sier Lippestad til NRK.

Hvordan stiller de seg til IS?

– De tar avstand fra terrorgruppa IS og har aldri deltatt i noen kamper eller noe som helst i forbindelse med IS, forteller forsvareren.

Ønsket fire uker

Kvinnene som var henholdsvis 16 og 19 år da de reiste til Syria, er siktet etter paragraf 136 a. i straffeloven for deltagelse i en terrorgruppe.

Politiadvokat Kathrine Tonstad i PST fortalte i forkant av fengslingsmøtene til NRK at det var viktig at søstrene ble sittende i varetekt.

Dette med tanke på fare for bevisforspillelse. De to søstrene sitter nå i varetekt og isolert fra hverandre og det er ifølge Tonstad viktig at de ikke kan kommunisere med hverandre.

– Det er heller ikke ønskelig at de kommuniserer med andre som er relevante for oss å avhøre som vitner, sier hun.

Frivillighet en del av etterforskningen

De to kvinnene har gjennom sine forsvarere kommunisert at de ble holdt i Syria under tvang og at de ikke var der frivillig. De mener derfor grunnlaget for siktelsene mot dem ikke er riktig.

– Hva sier dere til det?

– Dette med frivillighet og eventuelt tvang er et tema i etterforskningen som skal belyses nærmere. Blant annet gjennom de siktedes forklaringer og andre etterforskningsskritt, svarer Tonstad.

– Vi mener det foreligger skjellig grunn til mistanke for at de har deltatt i ISIL, fortsetter hun.