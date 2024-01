PST om nye anklager mot søstrene fra Bærum: – Vi vil undersøke nærmere

Nå vil både PST og forsvarerne til søstrene at de nye påstandene skal etterforskes.

– Det er opplysninger som vi også følger med på og som vi vil undersøke nærmere, sier politiadvokat i PST, Terje Michelsen om påstandene fra myndighetene nordøst i Syria.

Torsdag fortalte NRK at myndighetene mener at de to søstrene var en del av en ekstrem gruppering i leirene da de var internerte.

– De gikk til angrep på kvinner på markedet som ikke hadde dekket til ansiktet. De fra Norge var også der, hevdet blant andre Rashid Omar. Han er sjef i leiren Roj, som søstrene var internert i frem til i fjor.

Forsvarerne avviser alle påstandene som uriktige.

Les hele svaret fra forsvarerne Ekspander/minimer faktaboks «Dette er en sak som blir grundig etterforsket, og som eventuelt skal belyses i en domstol. Vi tenker det er riktig at det er PST som står for etterforskningen, og ikke NRK. Vi er derfor kritiske til at NRK velger å kjøre denne saken. Våre klienter avviser påstandene som uriktige. Det er stort sett påstander fra anonyme kilder som kan ha andre årsaker til å fremme disse anklagene. De som står fram med navn refererer påstander fra andre kilder som verken er dokumentert eller verifisert. Søstrene vært internert i fengselslignende flyktningleirer i nesten fire år. Før de kom til leirene har de i flere år har levd uten personlig frihet eller selvbestemmelse over eget liv i de IS-kontrollerte områdene. Da de etter hvert kom til leirene var det også svært farlig for dem å gi uttrykk for sin motstand mot IS, på grunn av frykten for represalier fra andre kvinner i leirene. Det er velkjent at forholdene i leirene har vært kritisert. Søstrene har blitt fengslet uten dom og utsatt for umenneskelig behandling. En rekke av påstandene som fremmes settes i sammenheng med påståtte episoder som skal ha skjedd før de ble fengslet. Det foreligger ingen dom som dokumenterer dette. Vi har videre vanskelig for å se for oss at etterforskning, avhør og rettssikkerhet i disse områdene tilsvarer det vi er vant med etter norsk standard.»

Påstander om vold og trusler

I mars i fjor ble kvinnene hentet tilbake til Norge – ti år etter at de norsk-somaliske søstrene rømte fra barndomshjemmet i Bærum.

Tenåringene satte kursen mot et land herjet av borgerkrig. De oppholdt seg i områder kontrollert av terrorgruppa IS.

I mars 2019 ble de internert i store teltleirer nordøst i Syria. Leirene er kontrollert av de selvoppnevnte kurdiskdominerte selvstyremyndighetene.

Etter at søstrene forlot leiren har NRK snakket med en rekke myndighetspersoner om de norske statsborgerne:

Leirsjef Rashid Omar sa at søstrene var del av en gruppe som angrep kvinner som avvek fra de praktiske og moralske reglene de mente gjaldt.

Rashid navnga tre kvinner han mente hadde blitt angrepet av søstrene. NRK har snakket med en av dem. Hun hevder eldste søsteren slo og truet henne. Kvinnen skal ha blitt anklaget for å samarbeide med leirledelsen.

Byråkraten Khaled Abed al-Hamid sa at myndighetene hadde informasjon om at de to søstrene var blant de ekstreme kvinnene i leirene.

Kommandøren Destin i YPG sa at søstrene deltok i et opprør og en teltbrann i desember 2021.

Kommandøren hevdet også at andre kvinner rapporterte om at de var redde for søstrene, fordi nordmennene skal ha advart om å «bryte med IS sin vei».

Hekmyyeh, som er ansatt i leiren Roj, sa at nordmennene var del av en gruppe som slo, truet og skremte andre kvinner.

Ifølge Hekmyyeh var søstrene del av moralpolitiet i leiren.

SNAKKER OM SØSTRENE: Leirsjef Rashid Omar (til venstre), kommandøren Destin og Khaled Abed al-Hamid i administrasjonen for utenriksrelasjoner er blant myndighetspersonene som hevder at søstrene var del av en voldelig gruppering da de var internert nordøst i Syria. Foto: NRK

Søstrene og deres forsvarere sier alle beskyldningene er feil.

– Det er stort sett påstander fra anonyme kilder som kan ha andre årsaker til å fremme disse anklagene. De som står fram med navn refererer påstander fra andre kilder som verken er dokumentert eller verifisert, uttalte advokat Hilde Firman Fjellså.

– Interessante opplysninger for PST

Nå sier PST at de vil undersøke anklagene om at søstrene selv skal ha operert som et slags moralpoliti i leirene.

– Vi undersøker også i vår etterforskning hvilken tilknytning de eventuelt har hatt til IS i leir. Sånn sett vil opplysningene som NRK nå bringer til torgs, være interessante også for vår etterforskning, sier politiadvokat Terje Michelsen til NRK.

Michelsen leder etterforskningen mot de to norske statsborgerne, som er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Kvinnene nekter straffskyld.

Saken mot søstrene er forhåndsberammet til å starte i Oslo tingrett 10. september. Det er satt av fem uker til saken.

Forsvarerne til søstrene har tidligere sagt at kvinnene aldri har deltatt i «noe som helst» i forbindelse med IS.

De sier også at det var farlig for søstrene å gi uttrykk for sin motstand mot IS i leirene.

FORSVARERE: Advokatene Geir Lippestad og Hilde Firman Fjellså forsvarer de to søstrene, som er siktet for deltagelse i terrororganisasjonen IS. Foto: Alf Simensen / NTB

Forsvarerne ber om etterforskning

Siktelsen mot søstrene gjelder deltagelse i IS fra 2013 til mars 2019.

Det betyr at PST i hovedsak har undersøkt perioden før søstrene ble internert.

– Men vi ser jo også at måten de har opptrådt i leir kan være egnet til å kaste lys over perioden før de kom til leirene, sier Michelsen. Ifølge politiadvokaten er PST i gang med dette.

Forsvarer Hilde Firman Fjellså legger til grunn at PST etterforsker påstandene.

– Basert på det Michelsen sier legger jeg til grunn at PST kommer til å etterforske disse påstandene for å få klarhet i hva som faktisk har vært situasjonen i leirene. Det er også noe søstrene ønsker, de mener som nevnt at påstandene er uriktige.

– Hvis PST ikke ønsker å etterforske dette nærmere, kommer vi til å begjære etterforskningsskritt, skriver advokaten til NRK.

PST har frist til å sende en påtaleinnstilling til statsadvokaten i løpet av juni.