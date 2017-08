Avlyser møte med Listhaug

Sylvi Listhaug hadde avtale om å treffe den sosialdemokratiske migrasjonsministeren Heléne Fritzen ved 14-tiden i dag, men på flyet fra Oslo til Stockholm ble hun informert om at møtet er avlyst.

Listhaug sier til NRK at det ikke er gitt noen begrunnelse og sier hun syns det er underlig av møtet ble avlyst i og med at de hadde en klar avtale.

Listhaug sier hun vil besøke bydelen Rinkeby utenfor Stockholm for å lære hvordan Norge kan unngå det hun omtaler som de samme feilene med altfor stor innvandring, sviktende integrering, og hvordan svenske myndigheter har taklet det.

Ifølge NTB har det vært uenighet med svenske myndigheter om presseopplegget i forbindelse med besøket, men det er usikkert om avlysningen har sammenheng med dette.

Beregnet innvandringskostnader

– Jeg har lenge har hatt lyst til å besøke Rinkeby for å høre deres erfaringer, sa hun til NRK.

Bydelen Rinkeby i Stockholm har høy innvandrerandel, store sosiale problemer og vært åsted for voldelige opptøyer. NRKs reporter ble truet i fjor av ungdommer som kastet stein, og kom hjem med skildringer av en lovløs by der politiet vedgår at de ikke har kontroll.

Listhaug skriver på sin egen facebookside det ville kostet Norge over 200 milliarder kroner fordelt på seks år, om Norge skulle ha tatt imot like mange asylsøkere som det Sverige gjorde i 2015 og 2016. Ifølge VG er det beregninger fra Finansdepartementet som viser dette.

Resten av programmet for Listhaugs Sverige-besøk kommer trolig til å gå som planlagt. En av dem hun skal møte er den kurdisk-svenske samfunnsøkonomen og debattanten Tino Sanandaji, en kjent kritiker av den svenske innvandringspolitikken.

Raja: – Hun bommer totalt

Listhaugs reise til Stockholm midt i valgkampen har vært omstridt. Venstres Abid Raja sier til NRK at Listhaug bommer totalt med denne reisen.

– Dersom hensikten med integreringsministerens reise til Rinkeby er å lære om integrering, burde hun ikke oppsøke stedet der den har mislyktes, sier han.

Raja mener at Listhaug reiser til Rinkeby for å bruke bydelen som en kulisse for å skremme norske velgere med problemer vi ikke har.