Asylsøkerne på Trandum skal få vite hva klokken er

Da Sivilombudsmannen førte tilsyn med sikkerhetsavdelingen på utlendingsinternatet tidligere i år, fant de blant annet at psykisk syke og tenåringer var låst inne på celler med overvåkningskamera. Uten klokke til å orientere seg om tid.

Nå er PUs svar klart. De kjøper inn klokke, kalender og bøker på ulike språk til den omstridte sikkerhetsavdelingen. Det for å bedre situasjonen.

Alvorlig kritikk

I fjor var over 4.000 utlendinger sperret inne på utlendingsinternatet. De er der fordi de skal sendes ut av landet, og myndighetene frykter de vil rømme. 70 prosent er der under tre døgn (72 timer).

Samme år ble 295 personer plassert i helt eller delvis isolasjon på sikkerhetsavdelingen. Mange på grunn av utagering, selvskading eller fare for selvmord.

KRITISK: Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger mener PU må gjøre flere endringer på Trandum. Blant annet mener han sikkerhetsavdelingen brukes for mye. Foto: pressebilde

Etter besøk på avdelingen konkluderte Sivilombudsmannen tidligere i år med maktmisbruk etter det de mener er flere alvorlige funn:

I ett tilfelle ble en innsatt gnidd med pepperspray i ansiktet, for å sikre gjennomføring av en kroppsvisitasjon.

I 2016 ble en 16 år gammel gutt plassert på sikkerhetscelle. En annen gutt på 17 år ble utelukket fra fellesskapet i 24 timer høsten samme år.

En urovekkende stor andel av plasseringene på sikkerhetsavdelingen, var helt eller delvis begrunnet i personens psykiske helsetilstand, selvskading eller selvmordsfare.

Mye bruk av håndjern når utlendingen må transporteres et sted, som tannlege eller domstol.

Sivilombudsmannen har i alt gitt PU 15 anbefalinger om endring. I dag kom svaret.

SIKKERHETSCELLE: Bruken av slike sikkerhetsceller på Trandum er urovekkende mener Sivilombudsmannen. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Få tilpasninger

– Vi har gjort noen tilpassinger knyttet til mindre men viktige ting, sier leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid, om tiltakene de iverksetter etter Sivilombudsmannens tilsyn.

SMÅ ENDRINGER: Leder for utlendingsinternatet på Trandum, Kristina Lægreid, mener PU bedrer situasjonen på Trandums sikkerhetsavdeling med klokke, kalender og bøker. Foto: Politiets utlendingsenhet

Hun forteller om innkjøp av klokke, kalender og bøker på forskjellige språk. De vurder også å kjøpe inn en radio. I tillegg kommer en gjennomgang av regelverket, rutiner som sikrer at innsatte på avdelingen hver dag møter helsepersonell og tydeliggjøring av at personer på sikkerhetsavdelingen har klagerett.

Utover dette er det lite mer PU kan gjøre forteller Lægreid. Til tross for kritikk fra Sivilombudsmannen fortsetter de bruken av sikkerhetsavdelingen som tidligere.

– Vi er enig i mange av anbefalingene som kommer i den forstand at inngripende tiltak skal vurderes strengt, brukes så kort som mulig, og kun når det er tvingende nødvendig. Det kan jeg stå inne for at vi gjør.

– Holder ikke med en klokke

NRK har vært i kontakt med Sivilombudsmannen, som nettopp har fått PUs tiltak. De vil derfor vente med å kommentere til de har vurdert endringene, som blir gjort på utlendingsinternatet. I Røde Kors skaper likevel tiltakene likevel reaksjoner.

KRITISK: Mads Harlem, leder av folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors, mener norske politikere må ta ansvar for at forholdene på Trandum blir bedre. Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Jeg mener det ikke holder å sette inn en klokke når det er snakk om sårbare grupper, sier Mads Harlem, leder av folkerettsseksjonen i Norges Røde Kors.

Han mener andre enn PU må ta ansvar.

– Jeg oppfatter at det er dette PU klarer å gjøre med de rammene de har. Derfor er dette et politisk ansvar. Psykisk syke og barn har ingenting på en sikkerhetscelle å gjøre. Myndighetene må ta ansvar å finne andre alternativer.