Bygger nytt på Trandum etter slakt-rapport

Ved Gardermoen flyplass utenfor Oslo ligger Trandum utlendingsinternat. Høye gjerder og politifolk passer på at folk med asylavslag som skal sendes ut av landet, ikke rømmer. Menneskene som låses inne her er personer myndighetene frykter vil rømme før uttransporten.

Også barn bor her i egne avdelinger, men det blir det en slutt på.

– Det har lenge vært en diskusjon om fasilitetene på Trandum er optimale for barnefamilier, og vi har kommet til at vi kan få til et enda bedre tilbud på utsiden av selve internatet, sier innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug.

«Uegnet for barn»

I desember 2015 kom Sivilombudsmannen med en rapport som konkluderer med at Trandum er «uegnet for barn». Selvskading og uro blant voksne på andre avdelinger fører, ifølge rapporten, til at barna på utlendingsinternatet kan bli traumatisert.

BYGGER NYTT: Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug mener asylbarn som skal sendes ut av landet, får det bedre utenfor Trandum utlendingsinternat. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Likevel i 2016 ble 143 barn plassert på familieavdelingen på Trandum med foreldrene, ifølge tall NRK har hentet inn fra Politiets utlendingsenhet. 89 barn bodde mindre enn 24 timer på internatet, 35 barn bodde der opp til to døgn, mens 19 barn var internert mellom tre og 24 døgn.

– Med en egen fysisk plass utenfor området vi i dag bruker blir det mye bedre for familiene, sier Listhaug.

Hvordan den nye familieavdelingen skal se ut er ennå ikke klart, men barnefamiliene kommer fortsatt til å være sperret inne.

– Vi kan jo ikke ha det slik at de kan stikke av. Det som er hele poenget er at vi må holde de tilbake med tvang fordi faren for at de kan stikke av er ganske stor.

FARLIG FOR BARN: Sivilombudsmannen, Røde Kors og Unicef mener barn kan ta skade av å bo på Trandum. Foto: Marit Gjellan

Skeptisk til bedring

– Det er forholdene på den nye familieavdelingen som er avgjørende, sier generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland.

SKEPTISK: Generalsekretær i Røde Kors, Bernt Apeland, håper regjeringen vil gjøre mer for barna på Trandum enn å flytte familieavdelingen et annet sted. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I flere år har organisasjonen vært til stede på utlendingsinternatet, og snakket med familier og voksne som er der. For å bedre forholdene må det mer til enn å flytte familieavdelingen til et annet sted, mener Apeland.

– De rommene som familiene bor på i dag fremstår som celler. Dører er låste og ansatte går rundt i uniform med sambandsutstyr, alle de tingene vi forbinder med et fengsel. Her har ikke norske myndigheter lagt barnes beste til grunn og det må det nå gjøres hvis man skal forbedre situasjonen.

– Barn skal ikke sperres inne, sier Ivar Stokkereit i Unicef.

– Det finnes mange alternative tiltak som ivaretar barns rettigheter på en mye bedre måte enn innesperring. Vi mener at andre familier kan stille som en garanti, eller at familiene heller må registrere seg jevnlig hos utlendingsmyndighetene.