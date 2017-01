Ap-ordførere kritiserer egen partiledelse for kommune-kaos

Arbeiderpartiet lover nå å omgjøre tvangssammenslåinger av kommuner dersom de kommer i regjering etter valget.

Men ikke alle i Ap er enig i at partiledelsen har valgt riktig strategi.

– Det er meningsløst hvis en Ap-ledet regjering skal omgjøre kommunesammenslåinger som det er lagt ned så mye ressurser i, sier Ap-ordfører Helge Sandåker i Marnardal, Vest-Agder.

– Dette er et utydelig signal fra Arbeiderpartiet som jeg ikke er komfortabel med. Det skaper bare mer usikkerhet, fortsetter han til NRK.

Vi har hatt en kommunereform som har vinglet frem og tilbake. Hvis vi begynner på denne linjen blir det enda mer kaos. Arnt Abrahamsen, Ap-ordfører i Farsund

Han er en av flere lokalpolitikere fra Arbeiderpartiet som er kritisk til at partiledelsen vil omgjøre tvangssammenslåinger av kommuner dersom de kommer til makta.

– Dette vil øke konflikten mellom kommunene. Hele reformen tok feil vending da de bestemte seg for å avgjøre kommunereformen lokalt, sier Skedsmo-ordfører for Ap, Ole Jacob Flæten.

LES OGSÅ: Venstre kan bli regjeringens tvangsgarantist

Også Ap-ordfører i Farsund, Arnt Abrahamsen, mener Aps beslutning om å omgjøre et vedtak er drastisk.

– Vi har hatt en kommunereform som har vinglet frem og tilbake. Hvis vi begynner på denne linjen blir det enda mer kaos. Dette kan føre til en uhyre uryddig situasjon i Kommune-Norge. Dette blir en farse, sier han til NRK.

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

NRKs oversikt viser at over 250 kommuner har vedtatt å fortsette alene.

90 har gjensidige vedtak om sammenslåing.

58 ønsker å slå seg sammen, men får nei fra naboen.

11 er markert som «risikerer tvang» i kartet vårt. Dette er ingen uttømmende liste. Det pågår for tiden samtaler på Stortinget, og hvor mange som blir tvangssammenslått til slutt er uvisst.

Per dagens dato forhandler 18 kommuner fortsatt om sammenslåing.

En som synes partiledelsens lovnad er i samsvar med politikken Ap står for i dag er ordfører i Ski kommune.

– Det er et kraftig grep å gjøre om på et vedtak. Men Ap mener at kommunesammenslåing skal basere seg på frivillighet, og dette er en konsekvens av det. Men jeg er usikker på hvordan det vil slå ut, nå må vi se på vedtaket i Stortinget først, sier Tuva Moflag (Ap).

Tuva Moflag, Ap-ordfører i Ski kommune støtter partiledelsen, men sier hun er usikker på hvordan Ap-forslaget vil slå ut i praksis.

– Hva mener du burde vært Aps politikk?

– Man burde lagt rammene sammen med Høyre i forkant på hva man ville oppnå med reformen. Nå blir kommunereformen som hummer og kanari, noen av de største kommunene blir større og de minste forblir like små, sier Moflag til NRK.

– Stortinget må tørre å gjøre upopulære vedtak

Det er ennå uklart hvor mange kommuner som til slutt blir slått sammen mot sin vilje. Men tidligere har også senterpartiet garantert at dersom de kommer i regjering, så skal alle tvangssammenslåinger oppheves.

– Vi kan ikke legge oss på Senterparti-linjen og si at alt skal være som da Elivs toppet hitlistene, sier Helge André Njåstad fra Frp. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad fra Frp, mener Stortinget må tørre å vedta noen kommunesammenslåinger med tvang til tross for de nye signalene fra Arbeiderpartiet.

– Stortinget må tørre å gjøre upopulære vedtak. Vi kan ikke legge oss på Senterparti-linjen og si at alt skal være som da Elivs toppet hitlistene. At Arbeiderpartiet nå blir helt lik Senterpartiet i norsk kommunepolitikk tror jeg flere enn meg reagerer på, sa han i Politisk kvarter.