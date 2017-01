– Hvis noen skulle bli utsatt for tvang av stortingsflertallet, så vil vi sørge for at den lokale viljen blir gjennomført etter et regjeringsskifte, sier kommunalpolitisk talsperson i Ap, Helga Pedersen.

Tidligere har Ap uttalt seg unnvikende når Senterpartiet har kommet med lignende garantier . Nå sier også Ap at de vil oppheve tvangsvedtak dersom de kommer til makten. Forutsetningen er at kommunen selv ber om det.

– Vi mener at den lokale viljen skal gjennomføres. Og hvis, mot formodning, stortingsflertallet vedtar tvangssammenslåinger og de kommunene som er berørt av det tar initiativ til det, så vil vi omgjøre eventuelle tvangsvedtak, sier Pedersen.

Vissheten om at alt kan bli snudd opp ned dersom Ap og Sp vinner valget, skaper mye usikkerhet for alle lokalpolitikere. Helge André Njåstad

Usikkerhet

Også når det gjelder regjeringens endringer i inntektssystemet, der såkalt «frivillig små» kommuner får mindre enn de som slår seg sammen , lover Ap store endringer.

– Vi kommer til å innføre et nytt inntektssystem dersom vi vinner valget, med en rettferdig fordeling av pengene, og der vi likestiller sammenslåtte og ikke sammenslåtte kommuner, sier hun til NRK.

NRKs oversikt viser at over 250 kommuner har vedtatt å fortsette alene.

90 har gjensidige vedtak om sammenslåing.

58 ønsker å slå seg sammen, men får nei fra naboen.

11 er markert som «risikerer tvang» i kartet vårt. Dette er ingen uttømmende liste. Det pågår for tiden samtaler på Stortinget, og hvor mange som blir tvangssammenslått til slutt er uvisst.

Per dagens dato forhandler 18 kommuner fortsatt om sammenslåing.

Frp-politiker Helge André Njåstad tror ikke nyheten om at Arbeiderpartiet legger seg på Senterpartiets linje blir tatt godt imot i Kommune-Norge.

– Nå får de først en avklaring før valget og kan jobbe ut fra det. Vissheten om at alt kan bli snudd opp ned dersom Ap og Sp vinner valget, skaper mye usikkerhet for alle lokalpolitikere, også i Aps egne rekker, sier han.

KRITISK: Helge André Njåstad (Frp) leder Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget. Han anklager Ap for å vingle i synet på kommunereformen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Men også dere kaller dette en frivillighetsreform. Er ikke da Aps løfte om å reversere sammenslåinger som ikke er frivillige, i tråd med det?

– Vi har sagt at reformen i hovedsak baserer seg på frivillighet, men at enkeltkommuner ikke kan stoppe en god regional løsning, sier Njåstad og fortsetter:

– Hvis vi for eksempel ser for oss at fire kommuner henger sammen, tre sier ja, og én blokkerer og sier nei. Da kan Stortinget skjære gjennom. Da blir det veldig rart at de fire kommunene først blir én kommune, og så skal det endres igjen ved et eventuelt regjeringsskifte.

Tidlig avklaring

Etter planen skal regjeringen legge fram sitt forslag til ny kommunestruktur før påske. Men allerede før det kan det blir klart hvilke kommuner som blir slått sammen mot sin vilje.

– Det er jo en løpende diskusjon mellom partiene, og hvis de fire partiene blir enige om noe, så er det jo ingen grunn til å ikke fortelle det, slik at kommunene vet hva de har å forholde seg til, sier Njåstad.

Han viser til at avtalen om et nytt inntektssystem for kommunene ble lagt fram i Stortinget før saken kom fra regjeringen .

Men Helga Pedersen i Ap advarer samarbeidspartiene mot å velge samme fremgangsmåte nå.

– Men kommunene selv ønsker jo en kjapp avklaring?

– Det forstår jeg godt. Men det kan regjeringen løse ved å legge fram saken. Er man klar til å konkludere på bakrommet, så kan jeg ikke se problemet med å legge fram en sak for Stortinget der alle berørte får si sin mening, før Stortinget fatter sine vedtak.